Pikkuhuuhkajat kohtaavat Kroatian Oulussa – jatkuuko mainio vire EM-karsinnoissa? Katso haastattelu

Suomen U21-maajoukkueen taival EM-karsintapeleissä jatkuu illalla Oulussa. Alla on hieno 3–0-voitto vieraskentältä Virosta.

Pikkuhuuhkajien vastus kovenee, kun tänään vastaan asettuu perinteisen jalkapallomaan Kroatian joukkue.

Pikkuhuuhkajien lohkossa pelaavat Viro, Kroatia, Norja, Itävalta sekä Azerbaidzhan. Romaniassa ja Georgiassa kesällä 2023 pelattavaan lopputurnaukseen pääsevät suoraan lohkovoittajat sekä paras lohkokakkonen.

Muut lohkon toiseksi sijoittuneet karsivat neljästä kisapaikasta syksyllä 2022. Isäntämaiden lisäksi lopputurnaukseen pääsee 14 maata.

Päävalmentaja Juha Malinen on oululaisille jalkapallofaneille tuttu mies. Malinen on aloittanut valmennusuransa OLS:ssa ja valmentanut muun muassa FC Oulua. AC Oulua Malinen valmensi vuosina 2008–2012. U21-maajoukkuetta Malinen on luotsannut vuodesta 2017.

Pikkuhuuhkajien kapteeni, maalivahti Viljami Sinisalo torjuu nykyään Englannissa, Aston Villassa.

Mitä päävalmentaja ja kapteeni miettivät Kroatia-ottelun alla? Tätä kysyy toimittajamme Pekka Loukkola. Pääset katsomaan haastattelun jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Suomen U21-joukkueen EM-karsintaottelua voit seurata kello 17.55 alkaen Yle Areenasta.