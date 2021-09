Varo tätä virhettä pysäköidessäsi tien vasempaan reunaan: moni parkkeeraa nyt lähemmäs suojatietä kuin on sallittua

Tässä on esimerkki väärin suojatien eteen pysäköidystä autosta kaksisuuntaisen tien vasemmassa reunassa. Auton takana pitäisi olla viisi metriä tilaa.

Tässä on esimerkki väärin suojatien eteen pysäköidystä autosta kaksisuuntaisen tien vasemmassa reunassa. Auton takana pitäisi olla viisi metriä tilaa. Kuva: Simo Kymäläinen / Yle

Suojatien eteen pysäköity auto on vaarallinen jalankulkijoille. Varsinkin tietä ylittäviä lapsia on silloin vaikea nähdä ratin takaa.

Runsas vuosi sitten uudistunut tieliikennelaki mahdollistaa kadun vasempaan reunaan pysäköimisen taajamissa, mutta moni saa nyt parkkisakot sen takia. Kun auton perä osoittaa kohti suojatietä, monelta autoilijalta unohtuu, että viittä metriä lähemmäs suojatietä ei saa edelleenkään pysäköidä.

– Jos auto on väärälle puolelle pysäköity – vaikka laillistahan se on nykyisin – niin ihmisiltä saattaa unohtua, että viisi metriä suojatiehen lasketaan myös auton perästä, sanoo Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen.

Autoliitto halusi muistuttaa asiasta, koska monelta tämä tuntuu nyt unohtuvan. Esimerkiksi Helsingissä suurin osa elokuun alussa parkkisakon saaneista oli jättänyt autonsa liian lähelle suojatietä – ja nimenomaan kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

– Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija voi kokea pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, mutta liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto seisoo ennen suojatietä, toteaa koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen Autoliiton tiedotteessa.

Liian lähelle suojatietä pysäköity auto on vaarallinen, koska lähestyvä autoilija ei näe suojatielle astuvia jalankulkijoita. Liikenneturvan mukaan (siirryt toiseen palveluun) jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtuu suojatiellä.

– Vastakarvaan pysäköidyn auton perä peittää näkyvyyttä vieläkin enemmän kuin toiseen suuntaan pysäköidyn auton konepelti. Varsinkin lapsia on vaikea sieltä pysäköidyn auton takaa havaita.

Suojatien eteen pysäköity iso pakettiauto peittää näkyvistä myös aikuiset.

Toinen parkkisakkoon helposti johtava virhe vasemmalle puolelle pysäköitäessä on se, että autoilijalta on jäänyt huomaamatta pysäköintiin vaikuttava liikennemerkki. Oikea tapa pysäköidä pitää tarkistaa aina siltä puolelta katua, minne on autonsa jättänyt.

Millaisia kokemuksia sinulla on vasemmalle puolelle pysäköimisestä? Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23:een asti.

Lue myös:

Uusi tieliikennelaki on nyt voimassa – tiedä ainakin tämä

Menisikö autokoulu enää läpi? Moni liikennesääntö muuttui kesäkuun alussa – testaa, osaatko ne