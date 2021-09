Lielahden aaltopahvitehdas suunniteltiin 50 vuotta sitten Euroopan moderneimmaksi – Toimitusjohtaja: "Tämä on edelleen mallitehdas"

Vuonna 1971 käynnistynyt Takon tehdas Tampereen Lielahdessa oli valmistuessaan Euroopan isoin ja modernein aaltopahvitehdas. Vaikka 50 vuodessa isoimman tittelistä on jouduttu luopumaan, rakentamis- ja suunnitteluaikana tehdyt ratkaisut ovat edelleen toimivia.

– Oli viisas päätös rakentaa tehdas tälle paikalle. Tänäkin päivänä tämä on virtaukseltaan lähestulkoon mallitehdas ja kunnia kuuluu niille, jotka tehtaan aikanaan suunnittelivat, sanoo tehtaan nykyisen omistajan DS Smithin Suomen maajohtaja, toimitusjohtaja Ari Viinikkala.

Toimitusjohtaja Ari Viinikkala uskoo, että pakkausalalla nähdään vielä sellaisia innovaatioita, joita ei nyt osata edes kuvitella. Kuva: Antti Eintola / Yle

Lielahden tehtaan juuret ulottuvat yli sadan vuoden taakse. Alun perin pakkausmateriaalia tehtiin keskellä kaupunkia, Tammerkosken rannalla. Nykyisille sijoilleen Hiedanrantaan aaltopahvitehdas siirtyi 50 vuotta sitten, kun pahvin tarve kasvoi ja keskustasta tila loppui.

Vuodesta 2012 on katolla ollut nykyisen omistajan DS Smithin nimi. Nykyään Lielahdessa valmistuu vuosittain 5 000 täysperävaunurekallista pakkauksia, moniväripaketeista ruskeisiin pahvilaatikoihin. Tehtaanjohtaja Toni Salovuoren mukaan erilaisia pahvireseptejä on aktiivisessa käytössä noin 70.

– Toki niitä voidaan tehdä lisääkin erilaisten asiakastarpeiden mukaan. Aaltopahvista on moneksi ja sitä tarvitaan eri aloilla erilaisiin tarpeisiin. Materiaalina se on kestävä. Aaltopahvi palvelee sen aikaa, kun on tarpeen. Sen jälkeen se on kierrätettävissä.

Salovuoren mukaan myös asiakkaiden toiveet kestävästä kehityksestä ja kierrätyksestä ovat lisääntyneet viime vuosina.

Tehtaanjohtaja Toni Salovuori sanoo, että on hienoa olla mukana tekemässä niin monipuolista tuotetta kuin aaltopahvi on. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tarkkoja markkinaosuuslukuja ei ole saatavilla, mutta yhtiön mukaan DS Smith on toiseksi suurin Suomessa toimivista aaltopahvitehtaista. Tampereen tehdas työllistää tällä hetkellä 200 ihmistä.

– Se, että olemme menestyneet hyvin perustuu henkilöstöön, joka on osaavaa motivoitunutta ja innostunutta, toimitusjohtaja Ari Viinikkala kiittelee.

Hänen mukaansa pakkausala kasvaa vuosittain noin 2–3 prosenttia ja alan ja yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Neljä vuotta sitten työllistimme Suomessa 250 henkeä. Nyt meillä on ollut parhaimmillaan 350 ihmistä töissä. Uskon, että kasvu jatkuu täältä Lielahdesta ja pakkausalaa tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa.

Tampereen lisäksi DS Smithillä on Suomessa toimintaa myös viidellä muulla paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiön palkkalistoilla on noin 30 000 ihmistä. Konsernin pääkonttori on Lontoossa ja liikevaihto on noin 5,97 miljardia Iso-Britannian puntaa vuodessa. Suomessa liikevaihto on noin 65 miljoonaa euroa.