Poliisi joutunut eristämään karanteenirikkojia eri puolilla Suomea – yleisimmät syyt rikkomuksiin ovat tiedonpuute ja välinpitämättömyys

Koronakaranteenin ja -eristyksen rikkomisiin on tarvittu poliisilta virka-apua eri puolella Suomea. Myös rikosilmoituksia on kirjattu. Kentällä työtehtävä tarkoittaa tartuntavaaraa, sillä pahimmillaan haettava puree ja sylkee.

Elokuussa koronatartunnan saanut henkilö rikkoi niin räikeästi lääkäriin määräämää eristystä, että poliisi kutsuttiin apuun. Poliisi vei määräyksistä luistelleen pakkoeristykseen lukkojen taakse.

Tämä tapahtui Etelä-Pohjanmaalla, mutta poliisi on saanut vastaavanlaisia virka-apupyyntöjä eri puolella Suomea.

Poliisille työtehtävä tarkoittaa joka kerta tartuntariskiä. Pahimmillaan yhteistyöhaluton eristyksen- tai karanteenin rikkoja sylkee, puree, raapii ja yrittää repiä poliisilta suojavarusteita.

– Uutena ilmiönä poliisia kohtaan onkin tullut, että uhataan tartuttaa korona, kertoo poliisin työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen.

Tartuntojen määrään suhteutettuna virka-apupyyntöä vaatineet karanteeni- ja eristysrikkomukset ovat kuitenkin olleet vähäisiä koko Suomessa, myös pääkaupunkiseudulla.

Karanteeniin joutuu lääkärin määräyksestä, jos on lähipiirissään altistunut koronalle. Eristykseen joutuu, jos on itse saanut koronatartunnan.

Sylkevälle vastaanhangottelijalle sylkemishuppu

Karanteeni- tai eristyskarkuria hakevan poliisipartion suojausvarustus ei ole yhtä massiivinen kuin esimerkiksi koronanäytteitä ottavan hoitajan.

Partioilla on autoissa erikseen pakattu "koronapussi". Se sisältää FFP3 luokitellun suojaimen, suojalasit, useammat suojakäsineet ja desinfiointiainetta. Mukana ovat myös kertakäyttöiset kenkäsuojat ja suojahaalari, joita voi käyttää tarvittaessa.

– Suojavälineitä on ollut pienten käynnistysvaikeuksien jälkeen riittävästi saatavilla läpi Suomen, Väyrynen toteaa.

Poliisilla on oikeus murtaa vastaanhangoittelevan henkilön vastarinta voimakeinoilla. Väyrysen ja Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan poliisi toimii lievimmän haitan perusteella eli käyttää lievintä voimakeinoa vastarinnan murtamiseen.

– Sylkemisen estämiseksi voidaan [kiinniotettavalla] esimerkiksi käyttää niin sanottua sylkemishuppua. Se on suun eteen laitettava suoja, joka estää sylkemisen, mutta ei haittaa hengittämistä, sanoo Arvelin.

Tero Väyrynen kertoo audiolla tarkemmin sylkemishupun käytöstä:

Poliisin työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen kertoo, mikä on sylkemishuppu.

Kuka karkaa karanteenista?

Kyselykierros poliisilaitoksiin ja sairaanhoitopiireihin osoittaa, että koronakaranteenia ja -eristystä rikotaan sekä välinpitämättömyyden että tiedonpuutteen takia.

– Karanteenirikkomuksiin tuntuvat syyllistyvän nuoret suomalaiset miehet, jotka eivät ymmärrä karanteenin olevan velvoittava rajoituspäätös, toteaa poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

Sairaanhoitopiirien näkemysten mukaan moni määräysten rikkoja ei päihde- tai mielenterveysongelmansa vuoksi ymmärrä asian vakavuutta.

– Näissä tilanteissa karanteeni on toteutettu terveydenhuollon yksikössä, mutta tällaisia tapauksia ei ole erikseen tilastoitu, kertoo ylilääkäri Sanna Isosomppi Helsingistä.

Kaikille ei myöskään ole ollut selvää, että karanteeni- ja eristysmääräys on ehdoton. Silloin ei saa käydä pikaisesti edes kaupassa tai apteekissa.

Tällaisissa tilanteissa tartunnan jäljittäjän uusi yhteydenotto ja ohjeiden uudelleen läpikäyminen ovat usein riittäneet, eikä virka-apupyyntöä poliisille ole tarvittu. Näin on käynyt valtaosaltaan myös esimerkiksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä infektioylilääkäri Jennifer Sebernsin mukaan.

– Myös kielimuurilla on voinut olla vaikutusta ohjeiden ymmärtämiseen, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala.

Varsinais-Suomessa ei ole tarvittu poliisin virka-apua karanteeninrikkojien hakemiseen, mutta sairaanhoitopiiri on tehnyt yhden koronaan liittyvän rikosilmoituksen.

– Vuonna 2021 Oulun poliisilaitoksella on 6.9. mennessä kirjattu yhteensä 17 koronaan liittyvää terveydensuojelurikkomusta. Sakkoja on jaettu 16 kappaletta kertoo Tero Väyrynen. Kuva: Tero Väyrynen

Poliisin työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen työskentelee itse Oulun poliisilaitoksella. Alueella tyypillinen tapa rikkoa karanteenia ja eristysmääräyksiä on kaupassa asioinnin lisäksi kauppakeskuksissa oleskelu.

– Suurin osa määräysten rikkomisesta sakon saaneista on muita kuin Suomen kansalaisia, hän kertoo.

Karanteenikarkuruus on rangaistava teko

Eristyksen tai karanteenin rikkominen on terveydensuojelurikkomus, josta voidaan määrätä sakkoja tai jopa vankeutta.

Eristysmääräyksen rikkominen on vakavampi rike. Se tarkoittaa taudin levittämistä, koska eristykseen määrätty on itse koronapositiivinen.

Osa koronaan liittyvistä terveydensuojelurikkomuksista on päätynyt poliisille rikosilmoituksina. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on tänä vuonna tehty 11 karanteeniin liittyvää rikosilmoitusta. Helsingin poliisilaitoksessa niitä on kirjattu 13 ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella yhdeksän.

– Koronatestistä kieltäytymisestä on lentokentällä kirjoitettu kuusi sakkoa, kertoo rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan uusien maahantulorajoitusten noudattamisen yhteydessä on näkynyt niin sanottua koronadenialismia. Maaahantulija välttää Suomeen tuloon liittyvän covid19-testin, jos hänellä on todistus rokotuksista tai sairastetusta koronavirustaudista.

– Eräissä tapauksissa maahan palannut suomalainen on periaatteesta kieltäytynyt testistä juuri koronadenialismiin vedoten. Sakothan siitä tulivat, Arvelin kertoo.

Koronadenialismilla tarkoitetaan esimerkiksi terveysviranomaisten siteeraamien rokote- ja koronatutkimusten tulosten kieltämistä.

Pohjanmaan poliisi on tänä vuonna kirjannut kuusi ilmoitusta epäillyistä koronarikkomuksista. Viimeisimmät on tehty huhtikuussa 2021. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella puolestaan on kirjattu sama määrä ilmoituksia koko tähänastiselta korona-ajalta.

– Ahvenanmaalla ei ole tehty yhtään koronakaranteeniin liittyvää rikosilmoitusta, eikä poliisille ole myöskään tehty yhtään koronaan liittyvää virka-apupyyntöä, toteaa polliisipäällikkö Benjamin Fellman.

Poliisi altistuu työssään lukuisille taudeille

Korona on näkynyt poliisin työssä myös omina altistumisina ja karanteeneina, joita on poliisin toimipisteissä paikattu ylitöillä.

Koronastressi tuntuu poliisien työssä. Myös henkisesti, kertoo poliisin työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen.

Työtehtävissä tapahtuneista koronatartunnoista ei ole saatavissa tietoa, koska terveystiedot eli taudin sairastaminen, altistuminen ja rokotteen ottaminen eivät ole poliisin tai kenenkään muunkaan osalta julkista tietoa.

Poliisit ovat saaneet koronarokotukset normaalissa rokotusjärjestyksessä. Vasta osalla on kaksi rokotusta.

Omassa työssä on jo paljon ennen koronaa joutunut tottumaan ajatukseen, että työn vaatimissa lähikontakteissa voi altistua sairauksille.

C-hepatiitti ja HIV-altistumiset aiheuttavat pitkän seurannan, jossa varmistetaan, että tauti ei ole kontaktissa tarttunut.

– Itse olen ollut seurannassa työssä tapahtuneen HIV-altistumisen takia, sekä samoin työssä tapahtuneen tuberkuloosi-altistuksen vuoksi. Se on myös pitkä prosessi, kertoo poliisin työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen.

