Opposition Boris Višnevskille ilmestyi Venäjän vaaleissa kaksi samannimistä ja -näköistä vastaehdokasta – "Kyse on poliittisesta vilpistä"

PIETARI Opposition kannattajilta vaaditaan Pietarissa erityistä tarkkaavaisuutta, kun he äänestävät kahden viikon päästä pidettävissä alue- ja duumavaaleissa.

Aluevaalien keskustan vaalipiirissä on nimittäin ehdolla peräti kolme Boris Višnevskiä, joiden nimiä erottaa toisistaan vain etu- ja sukunimen välissä oleva isännimi.

Yksi heistä, Boris Lazarevitš Višnevski, on liberaalin oppositiopuolue Jablokon paikallinen johtohahmo ja kaupunginparlamentin jäsen.

Hänen lisäkseen ehdolla ovat Boris Ivanonvitš Višnevski ja Boris Gennadjevitš Višnevski. He eivät ole entuudestaan tunnettuja ja ovat vaihtaneet etu- ja sukunimiään vasta äskettäin.

Vielä hetki sitten Boris Ivanonvitš tunnettiin nimellä Viktor Bykov,ja Boris Gennadjevitš oli puolestaan Aleksei Šmelev. Riippumattoman Novaja Gazeta -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Bykovin työnantaja on valtapuolue Yhtenäinen Venäjä.

Viikonloppuna julkaistiin valokuvin varustetut ehdokaslistat. Kävi ilmi, että haastaja-Višnevskit olivat kasvattaneet samanlaiset kokoparrat kuin mitä alkuperäisellä Boris Višnevskillä on.

– Kyse on poliittisesta vilpistä, opposition Boris Lazarevitš Višnevski sanoo Ylen puhelinhaastattelussa.

Višnevskin mukaan haastajien kuvia oli myös muokattu kuvankäsittelyohjelmilla, jotta he näyttäisivät enemmän häneltä.

– Tarkoitus on, että äänestäjät antaisivat äänensä väärille Višnevskeille oikean sijaan, hän sanoo.

Višnevskin mielestä tilanne on osoitus siitä, että hän on hoitanut työnsä hyvin kaupunginparlamentissa. Muilla keinoilla häntä ei enää saada pysäytettyä.

Vaikka asetelma kuulostaa erikoiselta, se ei ole mitenkään ainutlaatuinen Venäjän vaaleissa.

Uutissivusto Meduzan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Moskovassa ainakin neljää kommunistiehdokasta vastaan on asetettu duuman eli Venäjän parlamentin vaaleissa lähes samannimiset haastajat. Ensimmäisen kerran kaimaehdokastemppua käytettiin Pietarissa jo vuonna 1998, kertoo uutissivusto Fontanka. (siirryt toiseen palveluun)

Keino voi vähentää kohteena olevan ehdokkaan ääniä merkittävästikin.

Esimerkiksi duumavaaleissa viisi vuotta sitten Pietarissa Kasvupuolueen Oksana Genrihovna Dmitrijeva saattoi menettää lähes 9 000 ääntä Oksana Vladimirovna Dmitrijevalle sekä Olesja Dmitrijevalle. Voiton ja vaalipiirin ainoan edustajanpaikan vei valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokas vain 10 000 äänen etumatkalla.

Näissä vaaleissa Jabloko-puolueen Boris Lazarevitš Višnevski kamppailee kaimoja vastaan sekä alue- että duumatasolla. Jälkimmäisessä on ehdolla vain toinen kaksoisolennoista, Boris Ivanonvitš.

Alkuperäisen Boris Višnevskin mukaan kaksoisolennoilla on todellista vaikutusta. Joku aina hairahtuu.

– Minun tehtäväni on tietenkin kertoa kansalaisille mahdollisimman selvästi, kuka on oikea Višnevski ja kuka väärä, hän sanoo.