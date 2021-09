Strömforsin ruukin myynti hyväksyttiin Loviisassa – historiallinen alue vaihtaa omistajaa noin 150 000 eurolla

Yksi myytävistä rakennuksista on Strömforsin ruukin maamerkki, letkuvaja korkeine torneineen. Arkistokuva.

Yksi myytävistä rakennuksista on Strömforsin ruukin maamerkki, letkuvaja korkeine torneineen. Arkistokuva. Kuva: Kirsi Lönnblad/Yle

Strömforsin ruukin omistajanvaihdos etenee Loviisassa.

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Strömforsin Yrityspuisto Oy:n tekemän ostotarjouksen alueen rakennuksista. Pyhtääläisen Uusitalojen yrittäjäperheen kiinteistösijoitusyhtiö on tarjonnut kaupungin myymästä kokonaisuudesta 151 900 euroa.

Lue lisää: Historiallinen Strömforsin ruukki löysi ostajan – kahdeksan rakennusta käsittävän alueen hinta on noin 150 000 euroa

Kiinteistösijoitusyhtiö toimii alueella jo ennestään. Loviisan kaupunki ei saanut Strömforsin rakennuksista muita ostotarjouksia.

Kaupunginhallituksen jäsen Teemu Peräkylä (kesk.) ehdotti kokouksessa, että aluetta ei myydä. Ehdotus ei saanut kannatusta, ja Peräkylä jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus valtuutti päätöksellään Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin neuvottelemaan myyntisopimuksesta ja allekirjoittamaan sen, kuten myös muut mahdollisesti tarvittavat sopimukset esimerkiksi museoesineistöön liittyen.

Yksi Suomen vanhimmista ruukkiyhdyskunnista

Strömforsin ruukki sijaitsee Ruotsinpyhtään kirkonkylässä, noin 18 kilometrin päässä Loviisan keskustasta. Se on yksi vanhimmista ja parhaiten säilyneistä ruukkiyhdyskunnista Suomessa. Strömforsin ruukin historia ulottuu 1600-luvulle.

Loviisan kaupunki myy kiinteistösijoitusyhtiölle yhteensä kahdeksan rakennusta: navetan, alapajan, tallin, verkhuusin, sahan, aitan, letkuvajan ja saunan. Myytäviä neliöitä on yhteensä lähes 5 000. Lisäksi kauppaan kuuluu maa-alueita, joilla rakennukset sijaitsevat. Maata myydään yhteensä reilut 11 000 neliötä.

Myytävät rakennukset ovat huonossa kunnossa ja niiden korjaustarve on suuri. Kaupunki myy rakennukset ostajan remontoitavaksi siinä kunnossa kuin ne tällä hetkellä ovat.

Lisää majoitustilaa

Strömforsin Yrityspuisto Oy omistaa jo ennestään vanhan sähkötarviketehtaan alueen eli Strömforsin yrityspuiston. Lisäksi Uusitalojen omistuksessa ovat tehtaanjohtajan käytössä ollut kartanorakennus ja sen läheisyydessä sijaitseva Krouvinmäen majoitusrakennus, joissa toimii tällä hetkellä Strömforsin Bed & Bistro.

Yhtiön tavoite on ollut jo pidempään saada alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Suunnitelmana on, että neljän vuoden päästä Strömforsin ruukin alue olisi hyvinvointi- ja luontomatkailun keskus. Yhtiö haluaisi Strömforsiin nykyistä enemmän kävijöitä ympäri vuoden. Tarkoituksena on rakentaa alueelle lisää majoitustilaa.

Jo olemassa oleva museotoiminta alueella tulee jatkumaan.

Lisää aiheesta:

Yksi Suomen vanhimmista ja parhaiten säilyneistä ruukkiyhdyskunnista myytävänä, 8 rakennusta kaupan – ostotarjoukset jätettävä elokuun alussa