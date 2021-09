Amnesty: Poliisi kiduttanut ja raiskannut Syyriaan palaamaan joutuneita turvapaikanhakijoita

Syyriaan palanneet turvapaikanhakijat ovat joutuneet poliisin väkivallan ja kidutuksen uhreiksi, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestö arvioi keräämiensä tietojen pohjalta, että Syyriassa ei ole alueita, joihin olisi turvallista palata.

Raportin mukaan naiset ja lapset ovat palatessaan yhtä suuressa vaarassa kuin miehet. Silti muun muassa Tanska, Ruotsi sekä Turkki rajaavat Amnestyn mukaan suojelua ja painostavat turvaa hakevia palaamaan Syyriaan.

Amnestyn tuoreessa raportissa on dokumentoitu tiedusteluviranomaisten toimet 66 ihmisen kohdalla, jotka ovat palanneet Syyriaan haettuaan turvapaikkaa ulkomailta. Palanneista 13 on lapsia.

Järjestö vetoaa hallituksiin pakolaisstatuksen puolesta

Syyrian viranomaiset ovat pidättäneet maahan palanneita henkilöitä, heitä on kidutettu, heihin on kohdistettu seksuaalista väkivaltaa ja ihmisiä on kateissa, Amnesty kertoo. Ainakin viidessä tapauksessa henkilö on kuollut ollessaan pidätettynä.

Maahan palanneet kertoivat Amnestylle, että tiedusteluviranomaiset kohdistavat toimiaan erityisesti ihmisiin, jotka ovat yrittäneet paeta Syyriasta, ja syyttävät heitä epälojaalisuudesta tai "terrorismista".

Amnestyn mukaan, vaikka armeijan väkivaltaisuudet ovat laantuneet, Syyrian hallituksen taipumus törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ei ole.

– Me vetoamme eurooppalaisiin hallituksiin, että syyrialaisille myönnetään pakolaisstatus ja ettei heitä pakoteta suoraan tai painostamalla palaamaan Syyriaan. Myös Libanonin, Turkin ja Jordanin täytyy suojella syyrialaisia turvapaikanhakijoita palautuksilta kansainvälisten sopimusten mukaisesti, sanoo Amnestyn tutkija Marie Forestier tiedotteessa.

Myös lapsia kohdeltu kaltoin

Amnesty kertoo, että seksuaalista väkivaltaa kohdistettiin 14 ihmiseen. Raiskausten uhreiksi joutui viisi naista, teini-ikäinen poika ja viisivuotias tyttö.

Osa perheistä päätti, että naiset palaavat Syyriaan ennen miehiään, koska olettivat, että naisia ei pidätettäisi yhtä herkästi. Amnesty kuitenkin dokumentoi 13 naisen sekä kymmenen lapsen pidätyksistä. Lapset olivat iältään kolmesta viikosta 16-vuotiaaseen. Viisi lasta joutui poliisin kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun uhriksi.

Amnesty raporttiin haastateltiin Syyriaan palanneita vuosien 2017-2021 välillä. Haastateltuja syyrialaisia oli 41, joihin sisältyi palanneita, heidän sukulaisiaan ja ystäviään. Lisäksi raporttiin haastateltiin juristeja, humanitaarista työtä tekeviä sekä asiantuntijoita. Maahan palanneet tulivat Libanonista, Ranskasta, Saksasta, Turkista, Jordaniasta ja Arabiemiirikunnista.