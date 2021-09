Bolsonaro nostaa kansaa maan korkeinta oikeutta vastaan – Brasiliaan luvassa kiihkeä itsenäisyyspäivä

Brasiliassa vietetään tänään tiistaina itsenäisyyspäivää. Päivästä on tulossa hyvin jännitteinen, sillä suurissa kaupungeissa järjestetään sekä presidentti Jair Bolsonaroa tukevia että häntä vastustavia mielenosoituksia.

Mieltä osoitetaan ainakin Rio de Janeirossa ja Sao Paulossa, jossa Bolsonaro aikoo pitää puheen kannattajilleen.

Erityisen sähköinen on maan pääkaupungissa Brasiliassa järjestettävä mielenosoitus, jossa Bolsonaron kannattajat kokoontuvat maan korkeimman oikeuden eteen. Bolsonaro aikoo osallistua myös tähän tapahtumaan.

Uutistoimistojen mukaan jo eilen äärioikeistolaisen presidentin kannattajat tunkeutuivat poliisin tiesulkujen läpi pääkaupungin keskeisen ostoskeskuksen edustalle.

Turvallisuusjoukot vartioivat Brasilian korkeimman oikeuden edustalla. Pahin pelko on, että presidentti Jair Bolsonaron kannattajat yrittävät vallata rakennuksen. Kuva on otettu 6. syyskuuta. Kuva: Joedson Alves / EPA

Pelkona on, että presidentin kannattajat ja vastustajat ottavat yhteen. Erityisesti vasemmisto-opposition poliitikot ovat vedonneet kannattajiinsa, etteivät he lähtisi kaduille.

Oppositiopoliitikot pelkäävät, että mahdolliset yhteenotot antavat autoritaariselle presidentti Jair Bolsonarolle tekosyyn määrätä sotilaat kaduille. Opposition mielestä pelko on aiheellinen, ihaileehan Bolsonaro avoimesti diktaattoreja.

Viime viikolla Bolsonaro kutsui kannattajiaan itsenäisyyspäivän joukkokokoontumisiin ja toivoi niiden lähettävän uhkavaatimuksen maan korkeimmalle oikeudelle. Hän kutsui kannattajiensa voimannäyttöä itsenäisyyspäivänä "valtavaksi isänmaallisuuden osoitukseksi".

Bolsonaro on napit vastakkain Brasilian korkeimman oikeuden kanssa, sillä maassa on käynnistetty tutkintoja Bolsonaron ja hänen liittolaistensa toimista korkeimman oikeuden päätöksellä.

Oikeus myös vastustaa Bolsonaron aikeita muuttaa vaalilakeja. Presidentti tahtoo palauttaa sähköisen äänestämisen rinnalle paperiset äänestysliput. Hänen mukaansa sähköinen äänestäminen mahdollistaa vaalien väärentämisen ja vaalipetokset.

Korkein oikeus luottaa vaaliviranomaisiin, joiden mukaan sähköinen äänestäminen on Brasiliassa läpinäkyvää ja turvallista.

Bolsonaron vastustajat näkevät presidentin matkivan Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia ja pyrkivän luomaan Brasilian ensi vuoden presidentinvaalien rehellisyyden ylle epäilyksen ilmapiirin. Se mahdollistaisi vaalituloksen haastamisen.

Brasiliassa tehtyjen tuoreimpien mielipidetiedustelujen mukaan Bolsonaron kannatus on tällä hetkellä alamaissa ja hän olisi häviämässä vaalit entiselle vasemmistopresidentille Luiz Inacio Lula de Silvalle.