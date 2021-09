Suomessa on museo joka lähtöön, ja ne esittelevät kaikkea mahdollista aina Mauno Koiviston otsakiehkurasta vasikannahkaiseen sukelluspukuun

Suomen Kähertäjämuseo

sijaitsee Kemissä ja esittelee parturi-ja kampaamoalan esineitä aina 1900-luvun alusta saakka. Harvinaisten luurankokuivaajien lisäksi museossa on muun muassa sähköpermanenttikoneita, ensimmäisiä papiljotteja ja hauska pystytukkaharja. Erikoisuutena löytyy julkkisten hiuksia, myös se Suomen kuuluisin otsakiehkura. Tiesitkö muuten, että välskäriaikojen muistoksi verilautanen on edelleen kähertäjien ammattikunnan symboli?

Raahen museo

on Suomen vanhin paikallismuseo. Vuonna 1862 perustetun museon vetonaula on maailman vanhin säilynyt sukelluspuku. Vasikannahkainen Wanha Herra löytyy Kruununmakasiinista. Siitä on myös tehty tarkka kopio, Nuori Herra, jolla on tehty useita onnistuneita sukelluksia.

Pietarsaaren tupakkamuseo

kertoo ajasta, jolloin tupruttelu oli hyväksyttyä ja Suomessa oli kymmeniä suuria tupakkatehtaita. Tiesitkö, että ennen vanhaan tupakoinnin uskottiin olevan terveellistä? Museossa on esillä myös astmasavukkeita.

Suomen Jäähdytystekniikan Museo

on yksi maailman harvoista alan museoista. Ylöjärvellä sijiaitsevassa museossa on kylmäalan historiaa aina jäälohkarekaapeista lähtien. Yksi museon harvinaisuuksista on maailman ensimmäinen pallokompressorikoneisto, joka jäähdytteli hotelli Tornissa neuvostoliittolaisen valvontakomission kuohuviinejä.

Ylämaan Jalokivimuseo

Nykyään Lappeenrantaan kuuluva Ylämaa on tunnettu kivistään. Vain Ylämaalla esiintyvän spektroliitin lisäksi museo esittelee muun muassa maailman kuuluisimpien timanttien replikoita, meteoriitteja ja esihistoriallisia fossileja sekä neljännestonnin painoisen ruusukvartsin Madagaskarilta.

