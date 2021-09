Helsingissä aukesi hajottamishuone, jossa saa rikkoa vaikka vanhan telkkarin – Tärkein asiakasryhmä nuoret naiset, sanoo yrittäjä Janne Raninen

Hajottamishuoneita on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan eri puolilla Eurooppaa. Myös Kiinassa ja Japanissa sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimijoita on merkittävä määrä.

Hajottamishuoneita on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan eri puolilla Eurooppaa. Myös Kiinassa ja Japanissa sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimijoita on merkittävä määrä.

Hajottamishuoneiden konsepti on yksinkertainen: Työkaluna on pesäpallomaila, aikaa on 25 minuuttia ja huoneessa on lajitelma rikkinäisiä kodinkoneita ja muuta tavaraa, jotka saa hajottaa haluamallaan tavalla.

Suomen ensimmäinen, nyt jo suljettu hajottamishuone avattiin Jyväskylään vuoden 2017 alkupuolella. Tällä hetkellä huoneita on Tampereella ja Turussa, ja nyt myös Helsingissä.

Merihaan parkkihallissa sijaitseva Raivoomo on toiminut noin kolmen kuukauden ajan. Yrityksen perustajan Janne Ranisen mukaan toiminnan keskeinen tarkoitus on tarjota nuorille paikka, jossa voi päästellä höyryjä ja purkaa aggressioita.

– Mulla on ollut aika hurja nuoruus. Vielä jokin aika sitten olin suorittamassa vankeusrangaistusta, ja siellä syntyi ajatus, että olisi hyvä olla paikka, jossa nuoret voivat päästä purkamaan raivoaan.

Raninen istui Ruotsissa ja Suomessa yhteensä noin 17 vuoden vankilatuomion kahdesta murhasta. Hän vapautui vankeudesta kuluvan vuoden maaliskuussa.

Hieman yllättävänä voi pitää Ranisen luonnehdintaa Raivoomon tärkeimmästä asiakasryhmästä: kävijöistä merkittävä osa on 25–40-vuotiaita naisia. Yksi heistä on 24-vuotias Jasmin Vertanen, joka kertoo käyvänsä paikassa purkamassa paineita, koska koronaan liittyvät rajoitukset raivostuttavat.

– Rikkomisesta tulee hyvä, rentoutunut fiilis. Päivä lähtee hyvin käyntiin, kyllä tämä aamukahvin voittaa!

Hajottamishuoneen asiakkaista suuri osa on 25-40-vuotiaita naisia. Myös 24-vuotias Jasmin Vertanen kokee konseptin itselleen toimivaksi ja rentouttavaksi. Kuva: Matti Myller / Yle

Hajottamishuoneista käytetään myös nimiä tuhoamishuone, raivohuone, vihahuone, smash room, anger room tai rage room. Kaikki nimet – ja itse asiassa koko konsepti – viittaavat jollain tapaa aggressiivisuuteen, raivoon, tuhoon tai vihaan.

Mutta onko tavaroiden vimmatusta rikkomisesta oikeasti hyötyä aggressioiden purkamisessa? Psykologian tohtori ja monipuolisesti psykologian kentällä töitä tekevä Satu Kaski pitää kysymystä kiinnostavana.

– Tutkimuksista tiedetään, että tällainen katarttinen (puhdistava, vapauttava) toiminta ei vähennä aggressiivisuutta, eli kauaskantoisia seurauksia sillä ei ole.

Kasken mukaan kuitenkin esimerkiksi erityisen rajoittuneet, jäykät ihmiset saattavat tällaisesta toiminnasta hieman vapautua. Sen sijaan ajatus hajottamishuoneesta paikkana, jossa vihaa ja aggressiota voi purkaa kontrolloidusti ja turvallisissa olosuhteissa, ei saa psykologin varauksetonta kannatusta.

– Viha on tunne siinä missä muutkin tunteet, ja se usein syntyy vaikkapa siitä, että kohdellaan epäreilusti. Toinen kysymys on kuitenkin, mitä vihan tunteen kanssa pitäisi tehdä?

Kasken mukaan silmittömän ja raivopäisen tuhoamisen sijaan vihanhallinnan pitäisi lähteä vihan tunteen tutkimisesta.

– Mitä se herättää, miten pystyn olemaan sen kanssa ja miten voin sitä säädellä?

Kokonaan hän ei toimintamallia kuitenkaan tyrmää. Jopa omasta asiakasryhmästä löytyy ihmistyyppi, jonka kanssa Kaski voisi lähteä tutustumaan hajottamishuoneeseen.

– Ehkä voisin mennä katsomaan tällaista paikkaa sellaisen asiakkaan kanssa, jonka on vaikea ilmaista omaa vihaa tai tunnistaa sitä.

