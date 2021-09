Vuosi sitten influenssa jäi saapumatta – tänä vuonna influenssakausi voi olla tavanomaista rajumpi

Influenssakauden alkaminen ja kesto vaihtelevat joka vuosi. Viime talvena influenssakausi jäi koronarajoitusten vuoksi tulematta. Vuodenvaihteessa 2018–2019 kausi alkoi vasta tammikuussa ja sitä edeltävänä kautena 2017–2018 jo syyskuussa.

Täällä viikolla Suomessa on terveysrekisteritietojen mukaan löydetty yksi A- ja yksi B-influenssavirustapaus.

Kysyimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteasiantuntijalta, ylilääkäri Hanna Nohynekiltä millainen inflluenssakausi tulevana talvena on odotettavissa.

Millaista influenssakautta odotetaan?

Odotus on, että kun yhteiskunta avautuu ja ihmiset ryhtyvät matkustamaan, myös virukset matkustavat heidän mukanaan. Todennäköisesti influenssaa tulee olemaan enemmän kuin tilanteessa, jossa yhteiskunta on täysin kiinni tai pitkälti kiinni.

Mihin ajanjaksoon influenssakausi sijoittuu?

Hyvin vaikea sanoa. Se riippuu todella siitä, milloin rajat aukeavat, milloin ihmiset lähtevät ja kuinka paljon meillä on muita varotoimia eli maskeja, etätöitä ja niin edelleen. Kaikki tämä vaikuttaa siihen miten paljon virukset pääsevät ihmisten välillä liikkumaan. Jos meillä olisi normaali influenssakausi niin ensimmäisiä yksittäisiä havaintoja nähtäisiin jo nyt.

Yleensähän influenssaepidemia alkaa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Yksittäisiä tapauksia ja pieniä pyrähdyksiä on toki ennenkin sitä, mutta isot tapausmäärät ovat yleensä tulleet joulun ja uudenvuoden jälkeen.

Milloin ensimmäisiä influenssatapauksia odotetaan Suomeen?

Sitä on tosi vaikea sanoa juuri sen vuoksi, että meillä edelleen on varotoimia, jotka ovat vähentäneet ihmisten välisiä kontakteja. Kun kontaktit vähenevät, sillon myös virusten liikkuminen vähenee.

Kaikki riippuu nyt siitä, miten yhteiskuntaa avataan ja kuinka paljon nyt vielä ihmiset noudattaa varovaisuutta, käyttävät hengityssuojaimia ja pysyttelevät poissa toistensa läheisyydestä. Kaikki tämä voi hidastaa influenssaepidemian käynnistymistä.

Lantin toinen puoli on se, että meillä ei ole vuoteen ollut influenssaa. Myös vastustuskyky influenssalle on varmaan jonkin verran alhaisempi kuin tavallisessa tilanteessa.

Mitä tuo heikompi vastustuskyky käytännössä tarkoittaa?

Aika näyttää. Tietysti yhtenä huolena on se, että ihmiset eivät ole kohdanneet influenssaa, ja sillä tavalla eivät ole saaneet luonnon tehostamista.

On mahdollista, että silloin voisi tulla voimakkaampikin epidemia. Toisaalta viime kaudella 1,7 miljoonaa ihmistä Suomessa otti influenssarokotteen. Eli heillä on siellä immunologista pohjaa olemassa, johon toivottavasti voidaan nojata.

Epidemian voimakkuus riippuu myös siitä, miten hyvin meille hankitut rokotteet ja niiden sisältämät antigeenit osuvat kohdalleen kiertävän viruksen kanssa.

Miten poikkeuksellisena pidät tätä influenssakautta?

Tämä on hyvin haastava vuosi siinä mielessä, että menneellä kaudella on saatu hyvin vähän influenssaviruksia eristettyä. Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu kaksi kertaa vuodessa palaveriin, joissa katsotaan mitä viruksia on mistäkin maanosasta eristetty.

Näiden löydösten pohjalta he tekevät arvion siitä mitkä viruksista olisivat todennäköisesti tulossa valtavirukseksi seuraavalle kaudelle. Tänä vuonna päätöksenteko on joutunut nojaamaan hyvin vähäisiin viruslöydöksiin. Silloin on arpapeliä ovatko löydösten perusteella rokotteeseen valitut virukset juuri niitä, jotka lopulta tulevat kiertämään.

Millaiseksi influenssakausi pahimmillaan voi kääntyä?

Pahimmillaan voi tulla täysin uusi influessavirus, jolle meillä on varsin vähän suojaa aikaisemmilta vuosilta tai aikaisemman rokotteen avulla ja silloin edessä voi olla ärhäkkä kausi.

Mitä erityisiä ongelmia voi liittyä influenssan sairastamiseen tänä kautena 2021–2022?

Koronaepidemian alkuvaiheessa tehtiin joitakin havaintoja, joissa ihminen sairasti samanaikaisesti koronan ja influenssan. Jos meillä edelleen liikkuu paljon koronaviruksia ja samanaikaisesti influenssaviruksia, niin yhtäaikainen sairastaminen ei ole välttämättä kovin hyvä asia.

Onneksi valtaosa 12 vuotta täyttäneistä ihmisistä on saanut kaksi annosta koronarokotetta lokakuun aikana. Vaikka influenssa tulisikin ärhäkkänä, niin meillä on hyvä suoja koronaa vastaan, jolla välttää enimmät vakavat seuraamukset.

Mitkä tekijät vaikuttavat influenssakausien vaihteluun taustalla?

Niitä ei täysin tunneta. Vuodenaikaisvaihtelu on pohjoisella pallonpuoliskolla ilmeistä, tropiikissa influenssaa esiintyy ympäri vuoden. Useimmiten kausi alkaa A-viruksella ja sitten myöhemmin tulee B-virus. Mutta meillä on välillä myös ollut kausia, jotka alkavat B-viruksena ja valtaviruksena on B-virus, mutta tämä on harvinaisempaa.

Millainen kaudesta tulee, riippuu siitä, mitkä virukset tulevat olemaan valtaviruksia ja ovatko ne hyvin samanlaisia kuin aiemmat virukset. Rokote tai aiemmin sairastettu tauti antaa osittaista suojaa. Kaikista näistä tekijöistä koostuu millainen kausi tulee olemaan.

Millainen rokotesarja influenssaa vastaan on valmisteilla ja milloin se valmistuu?

Päätös siitä, mitä viruksia influenssarokotteessa pitää olla, tehtiin jo helmikuun lopussa. WHO valitsi viruskannat ja antoi valmistajille tiedoksi. Enää emme pysty vaikuttamaan rokotteen koostumukseen. Tällä hetkellä rokotteet ovat osin jo pakkausvaiheessa ja lähtemässä eri maihin, joissa jakelu alkaa pian.

Itse rokottaminen alkaa yleensä marraskuulla julkisessa terveydenhuollossa ja yksityisellä puolella hieman aikaisemmin. Influenssarokotteita tullaan jakamaan samanaikaisesti koronarokotteiden kanssa tai eri aikaan riippuen siitä mikä ihmisen koronarokotesuoja on ja kenelle on syytä antaa kolmas koronarokoteannos.

Voiko influenssapiikin antaa samalla kertaa koronapiikin kanssa?

Tällä hetkellä ajatellaan, että voitaisiin antaa samaan aikaan. Odotamme vielä tutkimustietoa asiassa. Oxfordin yliopisto on tehnyt tutkimusta eri influenssarokotteilla ja koronarokotteilla ja antanut rokotteita samaan aikaan. Samalla on tutkittu miten hyvin vasta-aineita syntyy.

Biologisten mekanismien perusteella ei ole syytä ajatella, että kumpikaan rokote häiritsisi merkittävästi toinen toisiaan. Todennäköisesti voidaan antaa molemmat rokotteet samanaikaisesti. Se olisi helpompaa myös käytännössä, kun ei tarvita kahta erillistä käyntiä.

THL on esittänyt kolmatta koronarokotepiikkiä muun muassa vaikeaa immuunipuutosta kärsiville henkilöille. Pysytäänkö influenssarokote antamaan yhdessä kolmannen koronarokoteannoksen kanssa samaan aikaan näille henkilöille ?

Se on mahdollista, mutta siitä ei vielä lääkeviranomaisten, STM:n eikä valtioneuvoston linjausta. Mutta ei ole syytä olettaa, että ne häiritsisivät toinen toistaan.

Kenen tulisi ottaa influenssarokote?

Samat suositukset ovat voimassa kuin muinakin kausina. Eli influenssarokotetta suositellaan ihmisille, joille influenssa on vaarallinen eli lääketieteellisille riskiryhmille, 65-vuotta täyttäneille, lapsille 6 kk–6 vuotta, raskaana oleville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Rokotesuoja ei ole sataprosenttinen, mutta jos tulee läpäisyinfluenssa, niin se on oireiltaan yleensä lievempi kuin ilman rokotusta.

Mikä on oikea aika ottaa influenssarokote?

Yksittäisiä tapauksia on aina nähty syyskuussa, mutta itse epidemia alkaa yleensä vuodenvaihteen jälkeen. Tästä syystä rokotetta ei kannata ottaa liian aikaisin, sillä varsinkin ikäihmisillä rokotteen suojateho heikkenee ajan kanssa. Yleensä suosittelemme influenssarokotteen ottamista vasta marraskuussa.