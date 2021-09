Ulkomaille ensimmäistä kertaa sitten pandemian? Maskit ja todistukset mukaan, vakuutus kuntoon – katso lista eri maiden koronakäytännöistä

Virossa koronatodistus on esitettävä esimerkiksi ravintoloissa. Ihmiset söivät terassilla Tallinnassa.

THL muistuttaa, että on erityisen tärkeää perehtyä kohdemaan koronatilanteeseen. Käytännöt voivat vaihtua nopeasti. Ruotsiin voi matkustaa ilman rajoituksia, eikä siellä ole yleistä suositusta käyttää kasvomaskia.

Ulkomaanmatkojen myynti on jälleen vilkastunut. Moni suunnittelee matkustavansa vaikkapa syyslomalla Suomen rajojen ulkopuolelle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (siirryt toiseen palveluun) suosittelee edelleen, että matkustamista olisi parasta välttää koronaviruksen yhä levitessä. Ulkoministeriö kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa EU- ja Schengen-alueelle. (siirryt toiseen palveluun)

THL muistuttaa, että on erityisen tärkeää perehtyä kohdemaan koronatilanteeseen. Käytännöt voivat vaihtua nopeasti. EU-maiden tautitilanteeseen voi perehtyä esimerkiksi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen sivustolla. (siirryt toiseen palveluun)

Viro

Suomalaisten on esitettävä Viroon saapuessaan (siirryt toiseen palveluun) todistus joko täydestä rokotussarjasta, sairastetusta taudista tai tuoreesta negatiivisesta testituloksesta. Suomessa asuva saa koronatodistuksen Omakanta-palvelusta. Koronatestin voi tehdä Viroon saapuessaan.

Koronatodistus on esitettävä julkisissa tiloissa kuten kylpylöissä, museoissa ja ravintoloissa. Alle 18-vuotiailta sitä ei edellytetä.

Virossa on käytettävä kasvomaskia joukkoliikenteessä ja niissä julkisissa tiloissa, joissa ei tarkasteta koronatodistusta, esimerkiksi kaupoissa ja kauppakeskuksissa. Maskipakko ei koske alle 12-vuotiaita.

Lue lisää Viron ulkoministeriön sivustolta. (siirryt toiseen palveluun)

Ruotsi

Ruotsissa ei ole yleistä suositusta käyttää kasvomaskia. Ihmiset kävelivät Tukholmassa Drottninggatanilla syyskuun alussa. Kuva: Lehtikuva

Pohjoismaista voi matkustaa Ruotsiin ilman rajoituksia. Negatiivista koronatestitodistusta ei tarvitse esittää maahan saapuessaan. Yleistä suositusta käyttää kasvomaskia ei ole.

Lue lisää Krisinformationin sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Tanska

Tanska on luopumassa lähes kaikista koronarajoituksista. Ihmisiä La Boucherie-yökerhon edustalla Kööpenhaminassa 3. syyskuuta. Kuva: Olafur Steinar / AOP

Tanska on luopumassa liki kaikista koronarajoituksista 10. syyskuuta (siirryt toiseen palveluun). Maahantulijan on kuitenkin esitettävä rokotustodistus, todistus sairastetusta taudista tai tuore negatiivinen testitulos.

Saksa

Saksassa on maskipakko julkisessa liikenteessä. Matkustajat lepäilivät Frankfurtin päärautatieasemalla Saksassa elokuussa. Kuva: Armando Babani / AFP

Suomi ei ole Saksan riskialueiden listalla. Testitodistusvelvollisuus on kuitenkin voimassa kaikille Saksaan saapuville matkustajille.

Maskipakko on voimassa koko Saksassa (siirryt toiseen palveluun) julkisessa liikenteessä, kaupoissa, kauppojen edessä ja pysäköintialueilla ja silloin, kun minimietäisyyttä ei voida pitää tai kun kohtaamiset kestävät kauan.

Lue lisää Saksan ulkoministeriön sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Espanja

Espanjassa itsehallintoalueet ovat vastuussa voimassa olevista rajoituksistaan. Kataloniassa Barcelonassa Barcelonetan ranta kerää väkeä. Kuva: Aitor Iturria / AOP

Kaikkien Espanjaan saapuvien lento- ja merimatkustajien on täytettävä sähköinen terveystietolomake (siirryt toiseen palveluun). Lomakkeen täytettyään matkustaja saa QR-koodin, joka on esitettävä maahan saapuessa.

Matkustajilta mitataan maahan tultaessa kuume joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla.

Espanjassa Suomi määritellään riskialueeksi, joten Suomesta saapuvan on esitettävä todistus rokotuksesta, sairastetusta taudista tai negatiivinen koronatestitulos.

Kasvomaskin käyttö julkisilla paikoilla on Espanjassa pakollista. Kaikkien yli 6-vuotiaiden on pidettävä kasvomaskia julkisissa sisätiloissa sekä ulkotiloissa, jos 1,5 metrin turvaväliä ei voida säilyttää. Maskipakko on voimassa myös julkisessa liikenteessä.

Espanjassa itsehallintoalueet ovat vastuussa voimassa olevista rajoituksistaan.

Kreikka

Rokotustodistus kannattaa pitää Kreikassa mukana koko ajan. Vuohi kiipeili Seitan Limanian rannalla Kreetalla kesäkuussa 2021. Kuva: Nicolas Economou / AOP

EU-maista Kreikkaan saapuvilta vaaditaan negatiivinen testitulos tai rokotustodistus ja PLF-matkustajalomake (siirryt toiseen palveluun), jonka täyttänyt saa QR-koodin, joka on esitettävä maahan saapuessa.

Kreikassa kasvomaskin käyttö on pakollista sisätiloissa. Ulkotiloissa maskia tulee käyttää silloin, kun riittävän etäisyyden pitäminen muihin ei ole mahdollista.

13. syyskuuta lähtien Kreikassa tulee voimaan muutoksia koskien rokottamattomien mahdollisuuksia päästä sisätiloihin (siirryt toiseen palveluun) muun muassa ravintoloihin ja baareihin. Rokotustodistus on siis hyvä olla mukana koko ajan.

Ranska

Ranskassa on käytössä koronapassi. Nizzassa nautittiin rantaelämästä elokuussa. Kuva: Valery Hache / AFP

Ranskaan saapumiseen riittää normaalien matkustusasiakirjojen lisäksi todistus koronarokotuksesta (siirryt toiseen palveluun). Rokottamattomien tulee esittää todistus negatiivisesta PCR- tai antigeenitestistä. Koronataudin sairastaneet voivat esittää todistuksen sairastetusta viruksesta.

Kasvomaskin käyttö on pakollista julkisissa sisätiloissa ja ulkona suurissa väkijoukoissa.

Täysi-ikäisten on esitettävä koronapassi, pass sanitaire, muun muassa ravintoloissa ja baareissa, yleisötilaisuuksissa, nähtävyyksissä, museoissa, huvipuistoissa, urheilukeskuksissa, elokuvateattereissa, teattereissa, konserttisaleissa, yökerhoissa, kasinoilla ja risteilyaluksilla, kaukoliikenteen linja-autoissa, junissa ja lentokoneissa.

Italia

Italiassa poikkeustila on voimassa vuoden loppuun saakka. Matkailijat tutustuivat Venetsiaan elokuussa. Kuva: Mauro Ujetto / AOP

Italiassa on jatkettu poikkeustilaa vuoden loppuun asti (siirryt toiseen palveluun). EU-maista saapuvilta vaaditaan rokotustodistus, lääkärintodistus sairastetusta koronavirustaudista tai negatiivinen koronatesti 48 tuntia ennen matkustamista.

Italiaan saapuvien on täytettävä matkailijakaavake. (siirryt toiseen palveluun)

Maskin käyttö on pakollista sisätiloissa ja silloin, kun turvaväliä ei voi pitää. Maskipakko ei koske alle 6-vuotiaita.

EU:n koronatodistus vaaditaan ravintoloissa ruokailuun pöydässä sisätiloissa. Se on vaatimuksena myös pääsylle yleisötapahtumiin, museoihin, näyttelyihin, kulttuurikohteisiin, kongressitiloihin, messuille sekä uimahalleihin ja kylpylöihin.

Yhdysvallat

Maahantulokielto ei koske Yhdysvalloissa vakituisesti asuvia. Kuvassa Times Square New Yorkissa. Kuva: Robert Harding / AOP

Yhdysvallat on asettanut maahantulokiellon useista maista matkustaville ulkomaan kansalaisille. Myös Suomi kuuluu maahantulokiellon piiriin. (siirryt toiseen palveluun)

Vakuutus kuntoon ja vielä tarkistus lentoyhtiöstä

Jos matkustat ulkomaille, kannattaa muistaa matkavakuutus. Ennen Suomesta lähtöä on syytä tarkistaa, mitkä ovat vakuutuksen ehdot koronaviruksen mahdollisesti aiheuttaman hoidon ja muiden kustannusten korvaamista koskien.

Jos matkustaa lentäen, lentoyhtiöstä on tarkistettava vielä tuoreimmat käytännöt. Esimerkiksi Finnairin sivustolta (siirryt toiseen palveluun) voi varmistaa, minne voi matkustaa.

Kaksi rokotusta saaneiden ei tarvitse käydä Suomeen palatessaan koronatestissä, kun viimeisestä rokotusannoksesta on kulunut vähintään 14 vuorokautta.

