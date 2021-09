Pian Helsingille voi kertoa entistä tarkemmin omasta asunnontarpeesta – se kuitenkin vaatii kaikkien 21 000 vuokra-asuntohakemuksen uusimista

Hekan asuntojen asukasvalintakriteerit eivät muutu uudistuksen myötä, vaan ainoastaan hakemuksen ulkonäkö ja osittain sen sisältö päivittyvät. Tarkoitus on, että hakijan tilanteesta saa entistä selkeämmän kuvan.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen hakeminen muuttuu tänä syksynä.

Nykyisten Hekan asuntohakemusten voimassaolo päättyy 18. marraskuuta ja kaikkien hakijoiden on tehtävä uusi hakemus. Uudessa hakemuksessa hakija voi kertoa tilanteestaan ja asunnontarpeestaan nykyistä kattavammilla vaihtoehdoilla.

Uuden hakemuksen voi jättää 20. lokakuuta alkaen.

– Uudistuksen myötä hakijan asunnontarve voidaan ottaa yksilöllisemmin huomioon. Uusien valikkojen avulla hakijoiden todellinen tilanne nousee paremmin esiin, sanoo Helsingin kaupungin asuntopalveluiden vs. yksikön päällikkö Marjo Tapana.

Helsinkiläinen Aaro "Frank" Huhtala jätti viimeisimmän asuntohakemuksensa Hekalle noin kuukausi sitten. Hän kuuli, että hakemusta uudistetaan ja halusi varmistaa, että järjestelmässä oli vielä voimassa oleva hakemus.

Lokakuun puolenvälin jälkeen hakemuksen voi tehdä uudelle pohjalle.

– Uudistus on ihan hyvä ajatus. Hakemuksen tekemisessä on ollut ennen hieman ongelmia ja on tuntunut, ettei siinä huomioida kaikkia asioita. Ei ole pystynyt kertomaan kaikkia toivomuksiaan tai perustelemaan niitä paremmin, Huhtala toteaa.

Hän etsii parhaillaan yksiötä tai kaksiota, joka olisi mieluiten talon ensimmäisessä kerroksessa tai että talossa on toimiva hissi.

Esteettömän asunnon tarve on yksi uusista vaihtoehdoista, jonka uudessa hakemuksessa voi valita.

– Olisi hyvä, jos hakemukseen voisi myös lisätä esimerkiksi pdf-tiedostoja, kuten lääkärintodistuksia tai vuokranantajan allekirjoittamia papereita. Nyt tällaista vaihtoehtoa ei ole, Huhtala sanoo.

Aaro "Frank" Huhtala toivoo, että hakemuksen uudistaminen sujuu ongelmitta. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Tarkoituksena yksilöidä asunnonhakija tarkemmin

Kaikkiaan uudistus koskettaa noin 21 000 asuntohakemusta.

Hekan asuntojen saaminen ei perustu jonottamiseen, vaan asukasvalintapäätös tehdään vapaana olevaan asuntoon niiden hakijoiden joukosta, jotka sellaista asuntoa ovat hakeneet. Asiassa edetään asunnon tarpeen kiireellisyyden perusteella.

Asuntojen asukasvalintakriteerit eivät muutu uudistuksen myötä, vaan ainoastaan hakemuksen ulkonäkö ja osittain sen sisältö päivittyvät. Vanhoja hakemuksia ei voida siirtää vanhasta järjestelmästä uuteen, koska ne ovat sisällöiltään erilaiset.

– Asunnontarpeeseen voi olla moninaisia syitä, kuten liian kallis vuokra tai liian ahdas asunto. Esimerkiksi tällaisia vaihtoehtoja tulee valittaviksi, kertoo Marjo Tapana Helsingin kaupungin asuntopalveluista.

Marjo Tapana Helsingin kaupungin asuntopalveluyksiköstä sanoo, että uudistus auttaa asiakasta kertomaan tilanteestaan paremmin. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kaikkien, jotka haluavat jatkaa asunnonhakua uudistuksen jälkeen, on tehtävä uusi hakemus. Hakemukset vanhassa järjestelmässä ovat olleet voimassa kolme kuukautta, ja niin on myös jatkossa uudessa järjestelmässä.

Muutoksesta tiedottaminen on jo aloitettu, jotta se ei menisi asiakkailta ohi.

– Toivon, ettei tästä aiheudu vaikutusta asiakasmääriin, mutta jos pieni notkahdus tapahtuu, luvut nousevat varmasti ajan myötä takaisin.

Aaro "Frank" Huhtala uskoo, että hakemuksen uusiminen on pääosin hyvä asia. Häntä kuitenkin hieman mietityttää, tuleeko muutos sujumaan ongelmitta.

– Toivon, että kaikki sujuu, mutta vasta massan kokeilu kertoo, toimiiko systeemi vai ei. Asiakkaat tulevat sen kyllä kertomaan – tosin en usko, että Helsingin kaupunki lähtee tekemään enää muutoksia. On sen verran kankea putiikki, hän tuumii.

