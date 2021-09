Yle seuraa: Testeissä käy nyt paljon ihmisiä, korona leviää Pirkanmaalla rokottamattomien keskuudessa

Flunssia on nyt paljon liikkeellä ja Fimlab tutki maanantainaPirkanmaan alueelta yhteensä 1 966 näytettä.

Flunssia on nyt paljon liikkeellä ja Fimlab tutki maanantainaPirkanmaan alueelta yhteensä 1 966 näytettä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Pirkanmaalla kerrottiin tiistaina 49 uudesta koronatartunnasta. Flunssia on nyt paljon liikkeellä, ja Fimlab tutki maanantaina alueelta yhteensä 1 966 näytettä.

Yhteensä Pirkanmaalla on varmistettu epidemian aikana 8 353 koronatapausta.

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina kello 15.30 uusimmat tiedot koronatilanteesta. Yle seuraa verkossa tilaisuutta.

Mediainfossa käydään läpi Pirkanmaan koronatilanne, jäljitystyön tulokset sekä alueellisen ohjausryhmän mahdolliset suositukset. Asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSista.

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla on nyt 104 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalla. Positiivisten testitulosten osuus Fimlabissa testatuista on viime viikon ajalta 2,7 prosenttia. Sairaalahoidon tarve on hiukan vähentynyt.

Pirkanmaalla odotetaan nyt valtakunnallisia ohjeita. Sen vuoksi pandemiaohjausryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Rokottamattomilla koronaa

Yli 55-vuotiaista pirkanmaalaisista kaksi rokoteannosta on saanut yli 80 prosenttia. Sen sijaan 16–34-vuotiaissa rokotekattavuus näyttää alhaisemmalta kuin muissa ikäryhmissä. Ensimmäisen rokotteen on ottanut noin 72 prosenttia. Määrä ei ole juurikaan noussut viikon kuluessa.

Virus näyttää nyt sairastuttavan niitä henkilöitä, jotka ovat rokottamattomia, eli käynnissä on rokottamattomien epidemia. Rokotteen ottaminen on ulospääsy tästä tilanteesta, muistuttaa ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista.

Aikuisten ja nuorten rokottaminen vähentää Syrjäsen mukaan myös alle 12-vuotiaiden tartuntoja.

Sairaalahoidossa kesä-syyskuun aikana olleista 75 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia ja 20 prosenttia kertaalleen rokotettuja. Kahden rokotuksen jälkeen sairaalahoitoon joutuneet ovat olleet vaikeasti immuunipuutteisia. Tämä väestöryhmä saa jatkossa toisen tehosterokotteen.

Sata tartuntaa enemmän kuin viime viikolla

Viime viikon aikana Pirkanmaalla todettiin 325 uutta tartuntaa, mikä on noin sata tartuntaa enemmän kuin edellisviikolla. Noin kolmasosalla tartuntalähde ei selvinnyt.

Tunnetuista 208:sta tartunnasta 108 todettiin perheiden sisällä. 30 tapausta tuli sukulaisten tai ystävien tapaamisista. Kouluista ja oppilaitoksista tuli 28 tapausta, joista 25 todettiin alle 12-vuotiailla ala-asteella tai esiopetuksessa ja kaksi toisella asteella. Ulkomailta tuli 19 tartuntaa. Työpaikoilla todettiin kymmenen tartuntaa seitsemässä eri työpaikassa.

Vapaa-ajan harrastuksissa ilmeni kuusi tapausta ja päiväkodeissa kaksi. Yksityisissä juhlissa tuli kaksi tartuntaa, yleisötapahtumista yksi ja lisäksi todettiin kaksi muuta tunnettua tartunnanlähdettä.