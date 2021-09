Rajoitusten höltyminen otetaan toiveikkaana vastaan kärsineillä aloilla, mutta vielä ei olla normaalissa: "Lähtemisen kynnys on ihmisillä yhä korkealla"

Hallituksen uusi koronastrategia on otettu rajoituksista kärsineillä aloilla varsin positiivisesti vastaan.

Elokuvateattereissa odotetaan jo viimeistenkin katsojamäärärajoitusten poistumista innokkaana.

– Uudistus kuulostaa lähtökohtaisesti erittäin hyvältä. Suunta on oikea, sanoo BioRex:in toimitusjohtaja Aku Jaakkola.

– THL julkisti eilen riskiluokituksen ja siellä todettiin, että elokuvateatterit kuuluvat vähäisen riskin tapahtumiin. Uuden hybridistrategian ja riskiluokituksen perusteella elokuvateattereita ei tultaisi enää jatkossa juuri rajoittamaan, sanoo puolestaan Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila toivoo, että aluehallintovirastot ottavat hallituksen linjaukset käyttöön mahdollisimman pikaisesti, koska ne määrittelevät yleisötilaisuuksia. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Myös ravintoloissa on edelleen käytössä laajasti anniskelu- ja aukioloaikoihin sekä asiakasmääriin liittyviä rajoituksia.

– Hallitukselta ja pääministeriltä tuli selkeä kannaotto eli Suomea ryhdytään nyt avaamaan ja rajoituksia purkamaan. Se on meille tärkeä viesti, kun valmistaudumme vuoden tärkeimpään sesonkiin eli pikkujoulukauteen. Tämä antaa uskoa siihen, että lokakuuhun mennessä päästään näistä rajoituksista eroon, sanoo ruoka- ja viihderavintoloita sekä yökerhoja pyörittävän pörssiyhtiö NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Epäilyksiä silti on niin aluehallintovirastoja kuin sosiaali- ja terveysministeriötäkin kohtaan.

– Toki toivomme, että tämä suunnitelma jalkautuu nopeasti ja sellaisenaan, kun se on eilen viestitty. Se on haaste johon on tässä matkan varrella törmätty, sanoo BioRexin Jaakkola, viitaten avien sekaviin ratkaisuihin ja kovakorvaisuuteen elokuvateattereiden terveysturvallisuudesta.

– Kun käytännön toimeenpano jää sosiaali- ja terveysministeriölle, niin olen vähän skeptinen kuinka nämä muutokset konkretisoituu. Eiköhän ministeri Krista Kiurulla (sd.) ole vielä jokin päätöksentekoa hidastava jokerikortti taskussaan, pohtii puolestaan Vikström.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström toivoo sosiaali- ja terveysministeriön näyttävän voimansa ja nopeutunsa myös ravintolarajoitusten purkamisessa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Vikström toivookin ministeriön näyttävän nyt voimaansa myös toiseen suuntaan.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on näyttänyt miten ravintoloita saa kiinni päivän varoitusajalla. Nyt haluaisin nähdä samaa tahtotilaa toiseenkin suuntaan eli että purettaisiin asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia ripeään tahtiin tai annettaisiin edes selkeä päivämäärä kun niin tehdään.

Viestintään toivotaan pelottelun sijaan kannustusta

Messuyrityksille uutta hybridistrategiaa tärkeämpää oli päästä eroon muun muassa kahden metrin turvaväleistä. Varsinais-Suomessa messutoiminta vapautui jo pari viikkoa sitten, Uudellamaalla tietyin rajoituksin tällä viikolla.

Turun Messujen äskettäin järjestämissä tapahtumissa oli vielä vähänlaisesti osallistujia.

– Lähtemisen kynnys on ihmisillä yhä korkealla. Suomalaiset on niin peloteltu. Paljon on kiinni viestinnästä eli pidetäänkö meitä koronakurjuudessa vai otetaanko kiinni elämästä ja kerrottaisiin että tapahtumiin on turvallista mennä, sanoo Turun Messujen toimitusjohtaja Marja Pekkanen.

Hallituksen toivotaankin vihdoin myös kannustavan kansalaisia pelottelun sijaan, koska turvallisiakin tapahtumia on toteaa Pekkanen viitaten elokuvateattereiden tapaan THL:n tuoreeseen riskilistaukseen.

THL:n riskilistauksesta (siirryt toiseen palveluun) aluehallintoviranomaisille voi päätellä, että esimerkiksi toritapahtumaan, elokuvateattereihin, messuille, sisäleikkipuistoon tai ruokaravintolaan voi mennä tautiriskin suhteen levollisin mielin.

Korjattu 20.07 NoHo Partnersin toimitusjohtajan lainauksesta marraskuu lokakuuksi.

