12–15-vuotiaiden rokottaminen sujunut vauhdikkaasti Itä-Suomessa, Pohjanmaalla hitaammin – katso Ylen hakukoneesta oman asuinalueesi tilanne

THL:n mukaan 12–15-vuotiaista on tähän mennessä rokotettu vajaat 62 prosenttia. Teinien rokotukset ovat käynnissä ympäri Suomen, mutta alueellisia eroja on.

Yläkouluikäisten koronarokotukset sujuvat vaihtelevasti koko maassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan 12–15-vuotiaista on koko maassa rokotettu vajaat 62 prosenttia (tilanne 8.9.2021, ensimmäinen rokote).

Alueellisia eroja kuitenkin löytyy.

"Haluan suojautua koronalta"

14-vuotias Eeli Suominen Liedosta kävi ottamassa ensimmäisen koronapiikin koulun järjestämässä joukkorokotustapahtumassa.

– Olin varma, että haluan ottaa rokotteen. Haluan suojautua koronalta.

Hänen mielestään koulussa vallitsee yleisesti sellainen tunnelma, että suurin osa haluaa ottaa rokotteen.

– Totta kai se kannattaa ottaa, eikä sattunutkaan yhtään, Suominen sanoo.

Myös kouluterveydenhoitaja Johanna Heino kertoo, että nuorten rokotekattavuus on Liedossa hyvä.

– Lukiolaisilla rokotekattavuus on jo 80 prosenttia. Aika hyvin olemme myös saaneet rokotettua 12–15-vuotiaita, Heino sanoo.

Katso oman asuinalueesi rokotustilanne alla olevalta kartalta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Vastarintaa on aina

Koronarokote on vapaaehtoinen ja kieltäytyjiäkin löytyy. Hyvin vähän silti, sanoo kouluterveydenhoitaja Johanna Heino.

– Pääsääntöisesti on sujunut hyvin, mutta aina toki on myös vastarintaa. Yritämme puhua positiivisesti ja kertoa avoimesti, mistä on kyse. Yläkouluikäisistä on Liedossa rokotettu nyt reilut 50 prosenttia ja luku varmasti nousee koko ajan.

Nuorten rokottaminen on ollut iso urakka ja töitä on tehty myös iltaisin ja lauantaisin, jotta normaalit työt saadaan myös hoidettua. Terveydenhoitajat ovat kiertäneet yhteensä kahdeksan koulua ja se on vaatinut paljon resursseja.

– Ollaan katsottu, mitä muuta on voitu jättää vähemmälle, niin resurssit ovat riittäneet. Juuri ja juuri, kertoo johtava ylilääkäri Veli-Matti Leinonen Härkätien terveyskeskuksesta.

Suurin osa rokotuksista on annettu Liedon keskuskoululla.

– Vanhemmat toivat lapsia kiitettävästi joukkorokotuspäivänä. Silloin saatiin rokotettua useampi sata lasta.

Liedossa nuorten koronarokotukset ovat sujuneet pääasiassa hyvin, kertovat johtava ylilääkäri Veli-Matti Leinonen ja terveydenhoitaja Johanna Leino. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Säkylässä hyvällä mallilla

Säkylässä Satakunnassa on annettu ensimmäinen rokoteannos kaikille halukkaille 12–15-vuotiaille.

Ensimmäisen rokotteen on saanut ikäluokasta lähes 70 prosenttia.

Rokotukset aloitettiin heti koulun alettua ja terveydenhoitaja Tarja Helmisen mukaan ne ovat sujuneet hyvin.

– Ehdimme hyvin suunnittelemaan rokotukset. Meillä on myös kokemusta esimerkiksi HPV-rokotusten järjestämisestä yhtenä massatapahtumana, hän kertoo.

– Oppilaat olivat rauhallisin mielin, ei ollut paniikkitunnelmia. Myös vanhemmilta on tullut positiivista palautetta, toki epäilevästi suhtautuviakin löytyy.

Kaikki nuoret eivät ole halunneet rokotetta. Kieltäytyjien määrä on Helmisen mukaan silti ollut hyvin pieni.

– Oppilailla on aika hyvä käsitys siitä, minkälainen rokotus on kyseessä. Omassa perheessä on juteltu asiasta ja myös media on tehnyt tehtävänsä.

Säkylässä on kokemusta joukkorokotustapahtumien järjestämisestä, kertoo terveydenhoitaja Tarja Helminen. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

