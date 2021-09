Sataman uudistuksesta tulikin 28 ylimääräistä miljoonaa nielevä rahareikä – kysyimme, miksi Kotka haluaa maksaa valtavat lisäkulut

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti viimeksi toukokuussa 10 miljoonan lisärahasta Kantasataman kokonaisuuden rakentamiseen. Nyt pöydällä on 18 miljoonan lisäkustannuskysymys.

Kotkassa valmistaudutaan jälleen päättämään miljoonien lisäinvestoinnista Kantasatamaan. Alueelle valmistuu suunnitelmien mukaan lähivuosina tapahtumakeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uuden kampuksen hinta on noussut 18 miljoonaa euroa alkuperäisestä kustannusarviosta. Alkuperäinen hinta oli 43 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen tarve johtuu rakennusurakoinnin kustannustason ennalta-arvaamattoman suuresta noususta tämän vuoden aikana.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoo, että helpottava puoli tässä lisäsijoituksessa on se, että rahaa tarvitaan luultavasti vasta vuoden 2023 puolella.

– Kyse on tulevaisuusinvestoinnista. Vielä ei tiedetä, mistä tämä 18 miljoonaa on pois vai onko se mistään.

Kouvola maksaa pikku siivun

Alkuperäinen hinta oli jaettu Kotkan ja Kouvolan välillä. Kouvola lainaa Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:lle suoraan viisi miljoonaa.

Kouvolan kaupungin oli tarkoitus myös taata kokonaissummasta 9 miljoonaa, mutta se vetäytyi takauksesta keväällä. Kotka lainaa yhtiölle 12 miljoonaa ja takaa jäljelle jäävän summan. Kotka maksaa myös alkuperäisen hinnan päälle tulevat miljoonat.

Lue lisää: Kotka on maksamassa yksin korkeakoulukampuksen 18 miljoonan lisäkustannukset – kaupunginjohtaja: "Olen sekä yllättynyt että pettynyt"

Kaupunginvaltuusto päättää Sirviön mukaan lisärahoituksesta loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa.

Kotkan suurimmat valtuustoryhmät eivät ottaneet uutista vastaan kevyin mielin.

– Lisähinta oli odotettavissa sekä rakennuskustannusten nousun että viivästyneen aikataulun vuoksi, mutta nousun suuruus varmaan yllätti kaikki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen (kok.) kertoo.

Suuri osa valtuutetuista on silti lisäsijoituksen kannalla.

Valtaosa suurimmista puolueista kannattaa

Kaupunginvaltuuston suurin puolueryhmä SDP aikoo kannattaa lisärahoitusta, kertoo ryhmän puheenjohtaja Tiina Montonen.

– Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on todella tärkeä Kotkalle, Montonen kertoo.

Myös kokoomus on lisäsijoituksen kannalla. Päätös oli puheenjohtaja Topias Kotiniemen mukaan yksinkertainen.

– Kaikki hinnat nousevat paljon. Jos kampus halutaan Kotkaan, lisäsijoitus on tehtävä.

Uusi kampus tulisi Kotkansaarelle uuden tapahtumakeskuksen viereen. Rakennukset jakaisivat yhteisiä tiloja. Havainnekuva. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Hyyryläinen kertoi sosiaalisessa mediassa ryhmän olevan lisäsijoituksen kannalla.

Ryhmä pitää kampushanketta Kantasataman merkittävimpänä investointina, ja sen toteutuminen on turvattava.

Vasemmistoryhmä odottaa, että tarjouksesta ja urakan kustannuksista esitetään päättäjille selonteko. Myös kaikki vaihtoehdot kustannusten vähentämiseksi on tutkittava.

– Valtuustoryhmämme on erittäin huolissaan siitä, miten nyt suunnitellut 28 miljoonan ylimääräiset rahoituserät vaikuttavat Kotkan kokonaistalouteen ja muihin kaupungin kannalta välttämättömiin investointeihin, Hyyryläinen kirjoittaa.

Kaupunginjohtaja Sirviö kertoo, että hän luottaa siihen, että lisäinvestoinnin puolesta äänestetään, ja näin uskoo keskustelujen perusteella myös valtuuston puheenjohtaja Hirvonen. Hän kertoo, että tällä hetkellä päällimmäinen tunne on helpotus.

– Tuolla ratkaisulla teemme tulevaisuuden Kotkaa tuleville sukupolville.

Kantasatamassa on jo aloitettu tapahtumakeskuksen rakentaminen. Sen viereen nousee kampus, jos sopuun päästään. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Pasi Hirvonen muistuttaa, että kaupungin talouden tilannetta on joka tapauksessa tarkasteltava kriittisesti muidenkin investointitarpeiden vuoksi.

– Tilannetta ei helpota yhtään epävarmuus tulevan hyvinvointialueen startatessa, sillä edelleen on epäselvää, miten kuntatalous tulee kokonaisuudessaan muodostumaan uudistuksen jälkeisellä ajalla, Hirvonen sanoo.

Yksi neljästä on eri mieltä

Perussuomalaisten riveistä löytyi eri mielipiteitä, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Samuli Sibakoff. Kun asiasta aikanaan äänestetään, jokainen ryhmän jäsen on vapaa toimimaan oman kantansa mukaan.

Alustavasti vaikuttaa kuitenkin siltä, että enemmistö on lisäinvestointia vastaan. Sibakoff kertoo, että kantaan vaikuttaa se, miten asiat on hoidettu. Hänen mukaansa tilanne on kestämätön.

– Emme vastusta korkeakoulukampusta tai koulutusta, mutta tähän olisi pitänyt varautua etukäteen. Ihan aina isojen miljoonien urakoiden hinnat nousevat kesken kaiken, valtuustolle informoidaan asiasta lyhyellä aikataululla ja sitten päätös pitää tehdä nopeasti, Sibakoff sanoo.

Sibakoff kertoo, että hinnan nousua oli jo osattu odottaa. Hän kertoo odottavansa myös sitä, että rakenteilla olevan Kantasataman tapahtumakeskuksen hinta nousee entisestään.

Tänä vuonna on jo päätetty miljoonista

Edellinen kaupunginvaltuusto oli myös miljoonakysymysten äärellä. Korkeakoulukampuksen yhteyteen rakennettavan tapahtumakeskuksen kustannusarvio nousi keväällä 10 miljoonalla eurolla.

Rakennushanke ei saanut urakoitsijoilta yhtäkään tarjousta. Urakoitsija löytyi lopulta suorahankintaneuvottelujen tuloksena.

Hinnan suuri nousu tuli kaupungin päättäjille ikävänä yllätyksenä. Lisärahoituksesta keskusteltiin valtuuston kokouksessa toukokuun alussa usean tunnin ajan.

Rahoitus hyväksyttiin tuolloin äänin 28–23, mutta useat valtuutetut jättivät lisärahoituspäätöksestä eriävän mielipiteen.

Tapahtumakeskuksen rakennustyöt alkoivat viime kuussa.

Lisää aiheesta

Ammattikorkeakoulun uuden kampuksen hintalappu nousi 18 miljoonaa euroa Kotkassa – kampusyhtiö pyytää lisärahoitusta

Kotka on maksamassa yksin korkeakoulukampuksen 18 miljoonan lisäkustannukset – kaupunginjohtaja: "Olen sekä yllättynyt että pettynyt"

Uusi tarjouskilpailu lykkää opintojen alkua Kotkan Kantasatamassa – uuden kampuksen hintalappu voi vielä nousta

Jättimäinen areenahanke tuleekin yli 10 miljoonaa euroa luultua kalliimmaksi Kotkan kaupungille: "Olisi ehkä ollut syytä tarkentaa, mikä on tarkoitus"

Tapahtumakeskus Satama Areena sai puuttuvat 10 miljoonaa euroa Kotkassa – lisärahoituksesta tiukka äänestys