Sadat oireettomat tehdastyöntekijät käyvät yhä viikoittain koronatestissä – UPM jakaa myös kotitestejä

Metsäteollisuusyhtiöillä on tiukat koronaohjeet kaikille tehdasalueilla työskenteleville. Esimerkiksi tehtaiden seisokkitöiden yhteydessä on järjestetty massatestauksia.

Metsäteollisuusyhtiöt testaavat säännöllisesti omaa henkilökuntaansa koronatartuntojen varalta.

Esimerkiksi Metsä Groupin kaikilla tuotantolaitoksilla testataan matalalla kynnyksellä oireettomia henkilöitä, alueellisesta koronatilanteesta riippuen.

Testejä tehdään alueilla, jotka on aiemmin määritelty leviämisvaiheessa oleviksi. Suomen hallitus linjasi maanantaina uudessa koronastrategiassaan, että alueellisesta luokittelusta luovutaan. Ainakaan vielä testauskäytännöt tehtailla eivät ole muuttuneet.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa Joutsenon sellutehtaalla ja Lappeenrannan sahalla kaikki tehdasalueella työskentelevät henkilöt käyvät viikoittain koronatesteissä.

Joutsenon tehdasalueella työskentelee yhteensä hieman yli 250 työntekijää.

Lappeenrannan sahalla taas on töissä 75 Metsä Fibren työntekijää ja parikymmentä urakoitsijan työntekijää.

– Testit eivät ole pakollisia, mutta iso joukko niissä käy, sahanjohtaja Anssi Meuronen toteaa.

Testaukset tehdään yhteistyössä työterveyden kanssa. Testissä voi käydä tehdasalueen testauspisteissä tai työterveysasemalla.

Kokin ja Meurosen mukaan myös viime syksyn ja kevään vuosihuoltoseisokeissa toteutettiin laajamittaiset koronatestaukset.

Lisäksi jokaiselta yhtiön ulkopuolelta tulevalta työntekijältä vaaditaan negatiivinen koronatestitulos ennen töiden aloitusta tehdasalueella.

UPM

Metsäyhtiö UPM antaa omalle henkilöstölleen koronan kotitestejä, joilla oireettomat voivat tehdä testin ennen työhön paluuta vapaan tai viikonlopun jälkeen.

– Kotitestien käytölle on vahva suositus, mutta testin tekeminen on jokaisen henkilökohtainen valinta. Jos kotitesti hälyttää, ohjeena on mennä viralliseen koronatestiin, kertoo Lappeenrannassa sijaitsevan UPM Kaukaan sidosryhmäsuhdepäällikkö Katja Tiikasalo.

UPM jakaa kuukausittain henkilöstölle maskeja myös vapaa-ajan käyttöön. Arkistokuva UPM Kaukaan sahalta vuodelta 2019. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Tiikasalon mukaan kotitestiä ei ole tarkoitettu oireellisten testaamiseen tai jos epäilee koronatartuntaa.

Oireiset tai koronalle mahdollisesti altistuneet UPM:n työntekijät pääsevät Tiikasalon mukaan nopeasti koronatestiin työterveyshuollon ja toisen yksityisen koronatestipaikkojen kautta.

UPM:n yksiköissä on myös järjestetty isompia massatestauksia.

– Isompien seisokkityömaiden yhteydessä, kuten Kaukaan biojalostamolla nyt kesällä, on järjestetty laajempia koronatestauksia yhteistyössä joko työterveyshuollon tai muun yksityisen palveluntarjoajan kanssa, pääasiassa tehdasalueella, Tiikasalo sanoo.

Stora Enso

Myös Stora Ensolla on tarkat turvallisuusohjeet omalle henkilöstölle sekä ulkopuoliselle työvoimalle. Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkösen mukaantestejä tehdään tarvittaessa ja tapauskohtaisesti.

– Esimerkiksi ulkomailta seisokkitöihin tulevat työntekijät tulevat tehtaalle karanteenien kautta ja heidät testataan ennen tehtaalle saapumista.

Härkösen mukaan testauspaikat vaihtelevat.

