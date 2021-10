Haluatko olla Liattu, kaataa Breaking Bad -pahiksen diktatuurin tai ehkä taitoluistella kosmoksessa? Tässä tärpit tulevista huippupeleistä

Kuva: Elden Ring / From Software / BANDAI NAMCO Entertainment / Official Gameplay Reveal

Elden Ringissä olet Liattu, maanpakoon ajettu henkilö, joka on menettänyt sormuksen suosion. Peliä on kuolattu kauan, ja ensi tammikuussa odotus näyttäisi viimein päättyvän.

Ulkona voi olla märkää ja kylmää, mutta kotoa käsin pääsee vaikka minkälaisiin maailmoihin. Kesän kääntyessä syksyyn moni kaivaakin vaatekomeron nurkasta pölyiset villasukat, linnoittautuu sohvalle ja käpertyy teekupposen kera pelaamaan suosikkivideopelejään.

Loppuvuosi on paitsi pelaajien, myös pelifirmojen parasta aikaa. Lähestyvät joulumarkkinat houkuttelevat pelien tekijöitä saamaan elämyksensä valmiiksi ja julkaisuun mahdollisimman pian.

Edelleen paikoin rajustikin jylläävä koronaviruspandemia lisää kotoilua ja siten pelailua entisestään. Konsoleista ja pelitietokoneiden osista on ollut jopa valtava pula. Maailma pelaa enemmän kuin koskaan.

Yle esittelee kahdeksan loppuvuoden aikana ja vuodenvaihteessa ilmestyvää peliä, joita väki odottaa vesi kielellä.

Far Cry 6

7. lokakuuta 2021 – PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, Amazon Luna, Stadia

Far Cry -sarjan pelien premissi on yksinkertainen. Pelaaja sijoitetaan erämaatyyppiseen maailmaan, jossa hänen täytyy selvitä raivokkaiden paikallisten ja vaarallisten villieläinten keskellä. Maata hallitsee usein jonkinlainen despootti, jonka kotimaa on sodan partaalla ja motiivit arvaamattomat.

Neljännessä osassa itse itsensä kuninkaaksi nimittänyt Pagan Min johtaa fiktiivistä Kyratia Himalajalla, ja pelaaja, joka on tullut kotimaahansa sirottelemaan kuolleen äitinsä tuhkat, sotkeutuu sisällissotaan. Viidennessä pelissä olet apulaissheriffi Yhdysvaltain Montanassa, jossa tuomiopäivän kultti Edenin portti ja "Isä" Joseph Seed aivopesee piirikuntaa.

Far Cry 6 -pelissä diktaattori Antón Castillo (Giancarlo Esposito) yrittää kasvattaa pojastaan Diegosta (Anthony Gonzalez) itselleen pätevää seuraajaa. Kuva: Far Cry 6 / Ubisoft Toronto / Ubisoft / Official Story Trailer

Muutaman viikon päästä julkaistavassa kuudennessa osassa Giancarlo Espositon (Breaking Bad, The Mandalorian) näyttelemä fasistinen diktaattori Antón Castillo hallitsee rautaisella otteella löyhästi Kuubaan perustuvaa Yaraa. Pelaaja kuuluu sissiliikkeeseen, joka pyrkii syrjäyttämään "El Presidenten" (siirryt toiseen palveluun).

Far Cry on noussut yhdeksi kaikkein suosituimmista toimintaräiskinnöistä reseptillä, jossa Grand Theft Auto -sarjan brutaalius ja hullunkurisuus yhdistyy crusoemaiseen haaksirikkolaisuuteen.

Metroid Dread

8. lokakuuta 2021 – Nintendo Switch

Metroid on pelisarja, joka toi näyttämölle yhden ensimmäisistä merkittävistä naispelihahmoista: avaruudessa seikkailevan palkkionmetsästäjä Samus Aranin. Super Mario -tyylistä tasoloikkaa ja zeldamaista seikkailua yhdistävä Metroid oli 1980- ja 1990-luvuilla suunnannäyttäjä, joka oli synnyttämässä jopa kokonaan uutta peligenreä, Metroidvania-pelejä.

Nyt on Nintendon aika julkaista seuraava Metroid-avaruusseikkailu – Metroid Dread, joka oli alun perin määrä luoda jo yli 15 vuotta sitten.

Dread yhdistää perinteiseen avaruusräiskintään ja valtavaan yhtenäiseen 2D-maailmaan hiiviskelyä. Se on jatko-osa vuonna 2002 julkaistulle Metroid Fusion -pelille ja kertoo todennäköisesti lopun Samus Aranin ja loisivien Metroid-organismien tarinalle.

Sivuttaisvierittävät (side-scrolling) 2D-seikkailuista parhaat ovat viime vuodet olleet erityisesti indiefirmojen käsialaa. Pikkufirmojen Hollow Knight ja Ori and the Blind Forest ovat määritelleet, mitä uusilta metroidvanioilta vaaditaan.

Metroid Dread on Metroidin ja Nintendon pyrkimys näyttää, että kyllä vanhakin vielä jaksaa (siirryt toiseen palveluun).

Solar Ash

26. lokakuuta 2021 – PS5, PS4, Windows

Kaikki pelit eivät ole kaoottista räiskintää tai aivonystyröitä stimuloivaa ongelmanratkaisua. Journeyssa (2012) pelaaja leijailee kaapuun kietoutuneella hahmolla suurella aavikolla, seesteisessä Abzûssa (2016) uidaan halki valtameren ja tutkaillaan monimuotoista elämää.

Solar Ash sijoittuu valtavaan mustaan aukkoon, joka tuhoaa kaiken tiellään. Pelaaja on Rei, tyhjiöjuoksija (voidrunner), joka haluaa estää galaktisen katastrofin.

Menestyneen Hyper Light Drifterin luonut Heart Machine -pelifirma palaa uudella pelillä. Solar Ashia on kuvailtu kosmiseksi taitoluisteluksi. Kuva: Solar Ash / Heart Machine / Release Date Trailer

Solar Ashin keskiössä on liike. Rei on liikkeessään yliluonnollisen ketterä, kuin taitoluistelija (siirryt toiseen palveluun). Pelaajan tulee pystyä sopeutumaan alati muuttuviin kosmisiin ympäristöihin. Digital Trendsin Giovanni Colantonio on kuvaillut (siirryt toiseen palveluun) pelin pomotaisteluja Shadow of the Colossukseksi, mutta liukkaalla jäällä.

Forza Horizon 5

9. marraskuuta 2021 – Xbox Series X/S, Xbox One, Windows

Forza Horizon on ajosimulaattorimaisten Forza Motorsport -pelien rennompi sisar, vastaus Sonyn ja Playstationin Gran Turismolle. Forza Horizonin viides painos vie kuljettajan Meksikoon ja lupaa teoksen, joka hioo arcademaisten autopelien genreä.

Kehittäjä Playground Games lähetti Meksikoon tiimin, joka tallensi aitoa valo- ja taivasdataa. Fotogrammetriaa, jossa luodaan kolmiulotteisia ympäristöjä valokuvia hyödyntämällä, on niin ikään käytetty visuaalisen realismin tavoittamiseksi. On jopa luvattu, että kaktusten jokaisen piikin voi erottaa paljaalla silmällä (siirryt toiseen palveluun).

Sääilmiöt ja biomit ovat monipuolisempia kuin koskaan. Pelin taide on meksikolaisten luomaa, samoin musiikki.

Lopulta autopeleissä tärkeintä on kuitenkin pelattavuus: se, tuntuuko ajaminen hyvältä. Sekä tietysti se, että erilaisia menopelejä on tarpeeksi. Vauhtia varmasti riittää (siirryt toiseen palveluun).

Dying Light 2 Stay Human

7. joulukuuta 2021 – PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows

Viihdeteollisuus on aina nähnyt zombit kiehtovina. The Walking Dead -tv-sarja ja hittipelisarjat kuten Resident Evil, Left 4 Dead ja The Last of Us ovat pitäneet huolen siitä, että teema ei ole ehtinyt näivettyä.

Kovin zombirenesanssi lienee jo takana päin, mutta Dying Light 2 Stay Human on puolalaisen Techlandin pyrkimys jatkaa menestystä, jota sen ensimmäinen Dying Light -teos niitti jo vuonna 2015.

Peli ei periaatteessa tarjonne mitään uutta: se on ensimmäisen persoonan selviytymiskauhua apokalyptisessa maailmassa, jossa elävät kuolleet janoavat ihmislihaa. Höysteeksi päähenkilö, jonka parkour-kyvyt ovat vertaansa vailla.

Techland toteutti zombigenreä paremmin kuin moni muu, minkä vuoksi sarjan toista painosta odotetaan kahta kauheammin (siirryt toiseen palveluun).

Halo Infinite

8. joulukuuta 2021 – Xbox Series X/S, Xbox One, Windows

Scifiräiskintä Halo on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista pelisarjoista – se, joka nosti Microsoftin Xboxin vakavasti otettavaksi kilpailijaksi Sonyn Playstationin ja Nintendon rinnalle.

20 vuotta ja 15 peliä myöhemmin Haloa on myyty yli 80 miljoonaa kappaletta (siirryt toiseen palveluun). Xbox etsii jälleen uutta nostetta ajassa, jossa Playstation on julkaissut muun muassa yksinoikeusteokset Demon's Soulsin ja Ratchet & Clank: Rift Apartin, ja Infiniten olisi vakuutettava pelaajat ja kriitikot.

Halo Infinite -pelistä odotetaan Xboxin seuraavaa myyntivalttia. Vuodella lykätty peli palaa juurilleen, kun rakastettu Master Chief palaa sen keskiöön. Kuva: Halo Infinite / HALO / 343 Industries / Multiplayer Reveal Trailer

Ikoninen päähenkilö, supersotilas Master Chief palaa pelin tarinaosuudessa keskeiseen rooliin (siirryt toiseen palveluun). Infiniten moninpelistä on luvattu poikkeuksellisesti pelaajalle ilmaista.

Infinite tuli alun perin julkaista jo vuonna 2020, kun Xbox Series X/S tuli markkinoille. Aikataulu viivästyi ja Xbox jäi ilman veret seisauttavaa kärkipeliä, jonka piti nostaa konsolin myyntiluvut välittömästi stratosfääriin.

Elden Ring

21. tammikuuta 2022 – PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows

Maailman kehutuimpiin – ja vaikeutensa takia kirotuimpiin – kuuluvan Dark Soulsin isä Hidetaka Miyazaki löi hynttyyt yhteen Game of Thronesin luoneen George R. R. Martinin kanssa. Ystävyydestä versoaa Elden Ring, toimintaroolipeli, joka soveltaa vanhaa, mutta luo myös uutta (siirryt toiseen palveluun).

Synkkä Elden Ring sijoittuu paikkaan nimeltä Maailmat välissä (The Lands Between) aikaan hieman jälkeen Elden Ring -nimisen esineen tuhon. Maita hallitsee ikuinen kuningatar sekä hänen lapsensa, puolijumalat, jotka Elden Ringin sirpaleet ajavat hulluiksi. Pelaaja on Liattu (The Tarnished) – maanpakoon ajettu henkilö, joka on menettänyt sormuksen suosion. Hänen tulee koota Elden Ring uudelleen ja siten pysäyttää kaaos.

Hidetaka Miyazakin Souls-pelit ja Bloodborne tunnetaan karmivista hirviöistään ja nöyryyttävästä vaikeustasostaan. Elden Ring vaikuttaa ennakkotietojen perusteella jatkavan menestysreseptiä. Kuva: Elden Ring / From Software / BANDAI NAMCO Entertainment / Official Gameplay Reveal

Elden Ring yhdistelee aiempien Souls-pelien välinpitämätöntä tunnelmaa ja mahtipontisia pomotappeluita uusiin mekaniikkoihin, kuten hiiviskelyyn ja ratsutaisteluun.

Kuten monissa aiemmissakin Miyazakin peleissä, tarinan tulkinta jää pitkälti pelaajan vastuulle: suoria vastauksia ei anneta, vaan palaset on kaivettava harvoilta vastaantulevilta hahmoilta ja tavaroiden selitysteksteistä.

Pokémon Legends: Arceus

28. tammikuuta 2022 – Nintendo Switch

Maailman suurin ja myydyin mediatuote Pokémon kattaa nykyään kaikkea aina tv-sarjoista ja sarjakuvista keräilykortteihin ja leluihin, mutta Pokémonin juuret ovat vuoden 1996 Pocket Monsters: Red and Green -videopeleissä.

Koko olemassaolonsa ajan Pokémon-pelit ovat spin-off-sivutuotepelejä lukuunottamatta olleet hyvin samankaltaisia: lähdet seikkailulle, nappaat hirviöitä (mieluiten ne kaikki) ja koulutat itsellesi tiimin, jolla haastat parhaat Pokémon-kouluttajat, salipäälliköt. Aikojen saatossa on tullut lähinnä lisää Pokémoneja.

Pokémon Legends: Arceus on pelifirma Game Freakin suuri harppaus kohti modernimpaa Pokémon-maailmaa (siirryt toiseen palveluun) – ironisesti hyppäämällä historiaan. Peli sijoittuu Pokémon-pelien neljännessä sukupolvessa esiteltyyn Sinnoh-alueen menneeseen aikaan, jolloin kaupunkeja ei vielä ollut, ja Pokémonit liikkuivat vapaana.

Pokémon Legends: Arceus tuo aiempien pelien tapaan kouluttajalle paljon uudenlaisia taskuhirviöitä napattavaksi. Yksi niistä on Wyrdeer, jo vuoden 1999 Gold ja Silver -versioissa julkaistun Stantlerin seuraava muoto. Pelaaja pystyy ratsastamaan sillä. Kuva: Pokémon Legends: Arceus / Game Freak / The Pokémon Company / August Trailer

Uuden pelin pelattavuus poikkeaa merkittävästi aiemmista. Pokémoneja napataan edelleen, mutta nyt villit otukset voivat hyökätä kouluttajien kimppuun.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild -jättihitistä inspiroitunut visuaalinen ilme on saanut kritiikkiä laadustaan, mutta pelin julkaisuun ja siten optimointiin on vielä jonkin verran aikaa.

Jää nähtäväksi, miten pelaajat ottavat Pokémonin uuden suunnan vastaan – se on varmaa, että Game Freak yrittää kerrankin muuttua.

