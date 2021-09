Vihreät ja keskusta taistelevat ilmastopäästöistä – mitä ovat lämmityspolttoainevero, pellonraivausmaksu ja liikenteen päästökauppa?

Keskusta ja vihreät kiistelevät jälleen budjettineuvottelujen ilmastopäätöksistä.

Suurin kiista on syntynyt lämmityspolttoaineiden veronkorotuksesta, jota virkamiehet ovat tiettävästi esittäneet neuvottelujen pohjaksi. Vihreät kannattaa veronkorotusta ja keskusta taas on ilmoittanut, ettei se käy.

Vihreät toi neuvotteluihin vaihtoehdoksi liikenteen kansallisen päästökaupan. Siitä oli alunperin tarkoitus päättää myöhemmin syksyllä.

Vihreät ja keskusta ovat eri linjoilla myös pellonraivausmaksusta.

Mitä nämä keinot tarkoittavat käytännössä?

1. Lämmityspolttoainevero nostaisi lämmitysöljyn hintaa ja maatalouden koneiden käyttökuluja

Hallituksen kiistan polttopisteessä olevan lämmityspolttoaineveron avulla hillittäisiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä öljylämmityksessä ja maataloudessa.

Hinnan korotukset ovat tehokas keino vähentää päästöjä. Näin on tapahtunut esimerkiksi päästökauppasektorilla, jossa fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat vähentyneet tehokkaasti, kun hiilipäästöjen hinta on noussut. Päästökaupan piirissä ovat teollisuus ja pääosa energiantuotannosta.

Niin sanotulla taakanjakosektorilla eli maataloudessa ja liikenteessä käytetään fossiilisia polttoaineita liikenteen lisäksi öljylämmityksessä ja työkoneissa.

Lämmityspolttoaineiden veronkorotus korottaisi öljykattiloissa ja työkoneissa käytettävän polttoöljyn hintaa. Työkoneet ovat esimerkiksi maatalouden traktoreita tai kaivinkoneita.

Öljylämmityksestä luopumiseen on olemassa kannustimia. Ilmastopaneeli on ehdottanut (siirryt toiseen palveluun)työkoneiden päästöjen vähentämiseksi myös velvoitetta sekoittaa polttoöljyyn tietty osuus biopolttoaineita. Vastaava vaatimus on jo olemassa tieliikenteessä.

2. Liikenteen kansallinen päästökauppa nostaisi bensan ja dieselin hintaa

Liikenteen kansallisesta päästökaupasta on linjattu jo keväällä, jolloin hallitus hyväksyi fossiilittoman liikenteen tiekartan (siirryt toiseen palveluun).

Päästökauppaa on budjettineuvotteluissa kutsuttu perälaudaksi. Sen tehtävä olisi varmistaa, että päästöt vähenevät joka tapauksessa, vaikka muut keinot, kuten tuet ja kannustimet, eivät toimisi.

Nyt on jo kokeiltu biopolttoaineen sekoittamista polttoaineisiin. Myös liikenteen sähköistämisen tukea on tarkoitus kokeilla. Fossiilittoman liikenteen tiekarttaan kirjattiin, että päästökaupan selvittäminen on viimeinen vaihtoehto.

Liikenteen päästöt on määrä puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Liikenteen päästökaupasta oli alunperin tarkoitus päättää jossain vaiheessa syksyllä. Nyt vihreät ovat kuitenkin nostaneet sen esille neuvotteluissa.

Päästökaupasta on parhaillaan käynnissä liikenne- ja viestintäministeriön vetämä selvitys (siirryt toiseen palveluun).

Kansallinen päästökauppa tarkoittaisi pääpiirtein sitä, että polttoaineen jakelijat ostaisivat valtiolta huutokaupassa fossiilista polttoainemäärää vastaavan, hiilimäärään sidotun jakeluoikeuden.

Huutokaupattavien oikeuksien määrä supistuisi vähitellen niin, että päästövähennystavoite täyttyisi vuoteen 2030 mennessä.

Päästökauppa vähentäisi päästöjä, koska se nostaisi polttoaineen hintaa.

Sillä olisi samankaltainen vaikutus kuin polttoaineveronkorotuksella, joka kuopattiin viime keväänä.

3. Pellonraivausmaksu iskisi turvepeltojen päästöihin

Pellonraivausmaksun avulla voitaisiin hillitä turvepeltojen päästöjen kasvua. Turvepellot ovat suurin yksittäin päästölähde maataloudessa.

Maatalouden ilmastopäästöt ovat yhteensä noin 16 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vastaavia kaasuja. Turvepeltojen osuus on siitä yli puolet, noin yhdeksän miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Turvepeltojen päästöt syntyvät, kun peltoa kuivataan viljelyä varten. Vedenpinnan laskiessa maaperästä alkaa haihtua hiilidioksidia.

Suomen peltoalasta kymmenen prosenttia, 250 000 hehtaaria on turvepeltoja. Niistä osa on heikkotuottoisia tai ei lainkaan viljelykäytössä. Turvepeltoja, joita ei viljellä lainkaan on noin 70 000 hehtaaria. Ne ovat käytännössä pelkkiä päästölähteitä.

Pellonraivausmaksun avulla uuden pellon raivaamista voitaisiin hillitä. Turvepeltoja raivataan vuosittain 25 000 hehtaaria lisää.

Raivauksen lopettamisen lisäksi myös olemassa olevien päästöjä pitäisi vähentää. Ilmastopaneeli on ehdottanut tukea peltojen kääntämiseksi kosteikkoviljelyyn.

Kosteikkoviljelyssä veden pintaa nostettaisiin ja pellolla viljeltäisiin kosteaan maahan sopivia kasveja, kuten esimerkiksi ruokohelpeä.

Lue lisää:

Keskusta ja vihreät riidoissa ilmastoratkaisuista, Suomen Akatemiaa uhannut leikkaus perutaan – budjettiriihi jatkuu pelkän viisikon kesken, Yle seuraa

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ihmettelevät pieniä vähennyksiä maatalouden päästöihin: “Surullista, miten huonolla ilmastopolitiikalla vedätetään viljelijöitä”

Turvepelloilla piilee mahdollisuus helppoihin ja nopeisiin päästövähennyksiin, mutta uudet maataloustuet eivät tällaisiin ilmastotoimiin kannusta

Hallituksen budjettiriihestä ei odoteta kevään kaltaista draamaa, mutta maatalouden päästöt hiertävät – seuraa ainakin näitä asioita

Ministeri Ohisalo: Maatalous on "jäänyt sivuraiteille" ilmastotoimissa – vihreät lähtevät tiukkoina syksyn budjettiriiheen