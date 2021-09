Selvitys tarjoaa järeitä keinoja lisätä kävelyä ja pyöräilyä: Ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi kaupungeissa, autojen ilmaispysäköinnille töissä loppu

Poimimme selvityksestä neljä keinoa, joita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi suositellaan

1. Kävely- ja pyöräliikenne tulisi nähdä ensisijaisina liikkumisvaihtoehtoina etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla.

Raportissa ehdotetaan kävelystä ja pyöräilystä ensisijaisia liikkumisvaihtoehtoja tiiviillä kaupunkialueilla.

– Yhteiskuntamme on rakentunut lähes kaikilla tasoilla henkilöauton varaan: alueet on suunniteltu ja asuinpaikat valittu pitkälti autoilun ehdoilla, työssäkäyntialueet ovat laajentuneet, ja tuloksena on hyvin autoriippuvainen elämäntapa, joka ei ole sidoksissa lähipalveluihin, raportissa kerrotaan.

– Autoriippuvaisen yhdyskuntarakenteen mukana juurtunut ajatustottumus auton ensisijaisuudesta on edelleen voimissaan. Sen kääntäminen on välttämätöntä, jotta kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen otettaisiin vakavasti ja sille osoitettaisiin tarvittava rahoitus.

2. Kävelyn ja pyöräilyn hyödyt yhä enemmän esille

Raportin mukaan hyvät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet lisäävät aktiivista liikkumista, mikä parantaa väestön terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Siksi ne tulisikin nostaa selvemmin esille suunnitelmissa ja niitä edistää kokonaisvaltaisemmin.

Pyöräily ja kävely tulee nähdä ympärivuotisina kulkutapoina ja pyrkiä takaamaan kunnolliset pyöräily- ja kävelyolosuhteet ympäri vuoden, kuten esimerkiksi Oulussa ja Joensuussa jo raportin mukaan tehdään.

3. Kävelylle oma suunnitteluohjeensa

Raportissa katsotaan, että kävely ja pyöräily tulee tunnistaa erillisinä kulkutapoina ja laatia niille erilliset omat edistämisohjelmansa ja tavoitteensa, jotka ohjaavat olosuhteiden, kuten infran ja väyläverkon kehittämistä.

Vastaavasti kuin pyöräilyn suunnitteluohje edistää pyöräilyä, käveltävyyttä tulisi edistää suunnittelun eri tasoilla ja varmistaa edistämistyölle riittävät resurssit ja osaaminen.

– Mahdollisimman monet palvelut tulee sijoittaa kävelyetäisyydelle käyttäjistä. Kävely tulee tunnistaa tärkeänä osana matkaketjuja ja suunnata resursseja kävelijän palvelutasoon, kuten vaihtopysäkki- ja asemaympäristöihin.

– Isoissa tie- ja väylähankkeissa tulee kävelyn ja pyöräliikenteen intressien huomioiminen varmistaa niille nimetyn erityisen ”edunvalvojan” kautta, raportissa todetaan.

4. Sähköpyörien hankintaan tukea, työpaikkojen ilmaispysäköinnille loppu

Raportissa käsitellään myös taloudellisia ohjauskeinoja, joilla voidaan vaikuttaa kulkutapavalintoihin.

Selvityksen mukaan useissa EU-maissa käyttöön otetut sähköpyörien hankintatuet ovat lisänneet pyöräilyä ja osaltaan vaikuttaneet henkilöautoilun vähentymiseen.

– Työnantajien tulisi vähentää ilmaisten parkkipaikkojen tarjontaa työntekijöilleen erityisesti kuntakeskuksissa ja vastaavilla alueilla. Näillä alueilla hyvä ratkaisu on usein se, että työnantaja vuokraa pysäköintipaikat keskitetyistä laitoksista ja työntekijät huolehtivat itse pysäköinnin kustannuksista, selvityksen johtopäätöksissä ja suosituksissa todetaan.