Pitäisikö lapsia rokottaa rokotuskattavuuden nostamiseksi? Rokotetutkimuskeskuksen Mika Rämet: Aikuiset saavat huolehtia omista rokotuksistaan

Alle 12-vuotiaita suomalaislapsiakin on mukana rokotetutkimuksessa, jossa rokotteen tehoa ja turvallisuutta selvitetään. Jos alakouluikäisten rokotukset katsotaan tarpeellisiksi, ne alkaisivat aikaisintaan kevätlukukaudella, Rämet arvioi.

Hallitus on ilmoittanut poistavansa epidemiaan liittyvät rajoitukset ja suositukset, kun yli 12-vuotiaista 80 prosenttia on rokotettu kahdesti tai kun heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset.

Tätä nuoremmat jäävät toistaiseksi rokotesuojan ulkopuolelle, sillä Euroopan lääkeviraston hyväksymiä koronarokotteita ei nuorimmille ole tarjolla.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan aikuiset voivat parhaiten suojata lapsia koronavirustaudilta ottamalla itse rokotteen.

– Yhdysvalloissa alueilla, joilla aikuisten rokotuskattavuus on korkea, lapset pärjäävät paremmin. Jos kattavuus on alhainen, sairaalahoitoa vaativia lapsia on koronan vuoksi enemmän.

Rämet sanoo, ettei riittävän rokotuskattavuuden saavuttaminen edellytä alle 12-vuotiaiden rokottamista.

– Kyllä aikuiset saavat huolehtia itse omista asioistaan, ottaa itse rokotteen oman turvallisuutensa takaamiseksi.

– Oleellista on miettiä, miten pystymme turvaamaan lapsille mahdollisimman laadukkaan arjen – ja miksei juhlankin.

Rokotukset nuorimmilla ikäryhmillä alkaisivat aikaisintaan keväällä

Rokotetutkimukset alle 12-vuotiailla lapsilla ovat käynnissä.

Rämet vetää Suomessa tutkimusta, jossa selvitetään Pfizerin ja Biontechin rokotteen sopivuutta lapsille.

Jos tutkimustulokset ovat lupaavia ja rokote saa myyntiluvan, rokotukset voisivat alkaa aikaisintaan ensi vuoden puolella.

– Alakoulujen osalta syyslukukausi pitää pärjätä ilman rokotteita. Kevätlukukaudelle voidaan tehdä harkintaa siitä, kannattaako alle 12-vuotiaita rokottaa vai ei.

Rämet korostaa, ettei hän halua ottaa punnintaan kantaa, vaan Rokotetutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa viranomaisille. Hän kuitenkin pohtii, että yksi skenaario voisi olla vain riskiryhmiin kuuluvien rokottaminen.

