Budjettiriihi ja työllisyystoimet saivat SAK:n ja EK:n ekonomistit tukkanuottasille – "Ehkä siinä työpaikassa on jotain vikaa"

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen ovat erimielisiä hallituksen työllisyystoimien kiireellisyydestä. Kaukorannan mukaan ne ovat hyvässä vaiheessa, Pakarisen mukaan tavoite on kaukana.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja työnantajajärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen ovat eri linjoilla siitä, pitäisikö hallituksen pitää työllisyystoimien kanssa nykyistä kovempaa hoppua.

Hallitus haluaa parantaa julkista taloutta 110 miljoonan euron työllisyystoimilla. Nyt käytävässä budjettiriihessä tavoitteesta tullaan kuitenkin jäämään, vahvisti pääministeri Sanna Marin (sd.) tiistai-iltana. Osa päätöksistä siirtyy myöhemmäksi.

Hallituksen johtoviisikon budjettineuvottelut jatkuvat keskiviikkona kello 10. Yle seuraa neuvotteluja ja näyttää Säätytalolle saapumisen ja ministereiden kommentit kello 9:20 alkaen tässä jutussa.

SAK:n Kaukoranta arvioi, että kaikki sujuu niin kuin on aiemmin sovittu.

– Siinä ei ole mitään yllättävää, että ne siirtyy. Keväällä, kun hallitus sopi tästä 110 miljoonan tavoitteesta, aikatauluksi sovittiin hallituskauden loppuun mennessä. On varsin luontevaa, ettei se kokonaisuus ole täysin kasassa vielä, hän sanoo.

EK:n Pakarinen pitää aikataulua huolestuttavana ja arvioi, että hallitukselle tulee kiire, jos se haluaa saavuttaa asettamansa tavoitteet.

– Eihän tämä tavallaan valitettavasti yllättävää ole, että tätä koko ajan lykätään eteenpäin. Vuosi sitten jo ajateltiin, ettei tässä varmaan niitä toimia saada. Keväällä oli hirveän huono näytelmä, ettei asia kuitenkaan kehysriihessä edennyt. Alkuperäisistä tavoitteista ollaan todella kaukana, jos hallituskauden lopun aikana pitäisi 1,5 miljardia saada niitä päätöksiä kaiken kaikkiaan, EK:n Pakarinen sanoo.

Kaukoranta ja Pakarinen keskustelivat aiheesta Ylen aamussa.

Eripuraa myös työvoimapulasta

Ylen aamun toimittaja Sanna Savikko kysyi ekonomisteilta myös, uskovatko he, että budjettiriihessä saadaan aikaan merkittäviä työllisyyspäätöksiä.

SAK:n Ilkka Kaukorannan mukaan hallitus on jo tehnyt "varsin paljon" työllisyystoimia, eikä hätää varsinaisesti ole.

– Jos miettii, että miten näitä valtionvarainministeriön vaikutusarvioimia työllisyystoimia on tehty, niin tällä vaalikaudella niitä on tehty enemmän kuin viime vaalikaudella, Kaukoranta sanoo.

– On niin, että hallitus on myös tavoitettaan koko ajan nostanut. Eli näyttää siltä, että jäävät tavoitteestaan. Siinä on vähän ehkä enemmän imago-ongelmaa kuin todellista ongelmaa.

Marinin hallituksen työllisyystoimiin on kuulunut muun muassa eläkeputken asteittainen poistaminen.

EK:n Sami Pakarinen sanoo, että ihmisten työllistäminen ja julkisen talouden vahvistaminen ovat eri asioita.

– Itselleni on ennen kaikkea tämä julkisen talouden vahvistaminen se huolenaihe. Sitä ei tehdä nyt riittävästi, Pakarinen arvioi.

Pakarisen mukaan ei näytä siltä, että riihessä olisi tulossa päätöksiä, jotka lisäisivät työnantajien edellytyksiä tarjota uusia työpaikkoja. Hän mainitsee EK:n kaipaavan muun muassa yhdeksi keinoksi työttömyysturvan porrastusta.

Myös Kaukoranta toivoo ratkaisua pulaan osaavasta työvoimasta, mutta kritisoi Pakarisen ajatusta siitä, että työttömyysturvan heikentäminen olisi siihen ratkaisu.

– Jos yrityksen työvoiman saatavuus sakkaa siitä, että ihmiset ovat mieluummin työttöminä kuin menevät töihin, niin ehkä siinä työpaikassa tai työehdoissa on jotain vikaa, Kaukoranta sanoo.

Voit katsoa koko haastattelun alta.

Lue lisää:

Vihreät ja keskusta taistelevat ilmastopäästöistä – mitä ovat lämmityspolttoainevero, pellonraivausmaksu ja liikenteen päästökauppa?

Hallituksen taustamuistio: Työvoimaa on houkuteltava yhä enemmän ulkomailta