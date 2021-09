Ruokolahden kunnanhallitus ei avaa enää uudelleen Anu Sepposen johtajasopimusta: "Kyllä hän ilmoitti, että hänellä on tahtotila kunnanjohtajaksi"

Ruokolahdella kunnanjohtajan palkasta ja irtisanomisajasta alkunsa saanut kiista on edelleen kesken.

Uusi käänne saatiin eilen tiistaina, kun kunnanhallitus päätti, ettei se ota enää uudelleen käsittelyyn Anu Sepposen johtajasopimusta.

Kunnanhallitus äänesti asiasta. Päätös syntyi yhden äänen enemmistöllä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kesäkuun lopussa tehty päätös pysyy näin voimassa eli Sepposelle tarjotaan kunnanjohtajana 6 500 euron palkka, erorahaa ei ole, ja Sepposen koeaika on kuusi kuukautta.

Ruokolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paanasen mukaan johtajasopimuksen käsittelyä jatketaan näillä tiedoilla ja sillä luonnospohjalla, joka on Sepposelle välitetty.

Paanasen näkemyksen mukaan Anu Sepponen on aloittamassa työnsä lokakuun alussa.

– Kyllä hän ilmoitti, että hänellä on tahtotila kunnanjohtajaksi. Hän kyllä eilenkin totesi, että hänet on virkaan valittu ja se on lähtökohta. Meillä on vahva usko, että 1. lokakuuta, kun on virkamääräys tehty, niin meillä on kunnanjohtaja silloin, Paananen sanoo.

Sepponen: Neuvotteluja ei ole aloitettukaan

Anu Sepponen kertoo, ettei hän missään tapauksessa pysty aloittamaan työtään Ruokolahdella lokakuun alussa.

– Sopimusneuvottelujen tulee lakiinkin perustuen jatkua, koska niitä ei ole ollenkaan käyty eikä niitä ole aloitettukaan, Sepponen toteaa.

Uusi kunnanhallitus ja -valtuusto eivät ole Sepposen mukaan tutustuneet aiheeseen riittävästi, vaikka he olivat toivoneet sitä erikseen kunnanhallituksessa. Toivetta ei Sepposen mukaan kuunneltu.

– Ilmoitin eilen selvästi, että asia ei ole muuttunut miksikään. Viran vastaanottamista ei voi tapahtua yksipuolisesti, Sepponen toteaa.

Oikeustieteen professori Asko Uoti on todennut, että kiistan syntyminen johtajasopimuksen ehdoista on poikkeuksellista.

Ruokolahden kunnanjohtajaksi viime elokuussa valittu Anu Sepponen on edelleen myös Rautalammin kunnanjohtaja.

Ruokolahden va. kunnanjohtajana työskentelee Matias Hilden, jonka johtajasopimus on voimassa syyskuun loppuun asti.