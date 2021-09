Opiskelijat pääsevät jälleen pitämään hauskaa yhdessä: "Pidän sitä melkein yhtä tärkeänä kuin varsinaista opiskelua"

Opiskelijatapahtumien järjestäminen on ollut tänä vuonna viime vuotta helpompaa. Isot yhteiset tapahtumat puuttuvat vielä monella paikkakunnalla, mutta pienempiä pippaloita on pystytty järjestämään.

– Tutti on sitä varten, että sitä voi käyttää kun alkaa pelottaa, ohjeistaa tutoropiskelija Tuomas Mustakallio.

Iloinen puheensorina ja musiikki kiirii pitkin rantaa, kun tietotekniikan opiskelijat keskittyvät hartaasti fuksilakkien tekoon. Lakki tehdään ylioppilaslakista, johon liitetään keskelle päätä naru. Narun päähän kiinnitetään tutti, josta fuksin tunnistaa.

Lakki on Lappeenrannassa tärkeä osa opiskelijatapahtumien viettoa ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tänä syksynä uusien korkeakouluopiskelijoiden eli fuksien opintojen aloitus on ollut hieman helpompaa kuin edellisvuonna.

Tutoropiskelijat Teemu Mustakallio ja Erika Peltonen kertovat, että tutorin tehtäviin kuuluu muun muassa esitellä uusi kaupunki ja kampus opiskelijoille. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Viime vuonna monet korkeakoulujen yhteiset opiskelijatapahtumat peruttiin tai siirrettin verkkoon koronapandemian vuoksi.

Lue lisää: Korona vei opiskelijoilta bileet ja sosiaalisen elämän: "Ryyppäämisellä ja remuamisella on syvempi tarkoitus"

Tänä vuonna tapahtumia on päästy jälleen pitämään.

– Aivan mahtavaa, että fuksit pääsevät konkreettisesti olemaan ihmisten kanssa ja yliopistolle luennoille sekä syömään, iloitsee Lappeenrannan LUT-yliopiston tutoropiskelija Erika Peltonen.

Tietotekniikan opiskelijat Niklas Hjelm, Samuel Repo ja Jesse Metiäinen tutustuivat toisiinsa fuksilakkien teon yhteydessä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Myös uudet fuksit ovat tapahtumatarjonnasta innoissaan.

– On ollut yllättävän mukavaa. Tapahtumia on ollut enemmän kuin mitä oletin, onneksi on päässyt näkemään muita kanssaopiskelijoita, kertoo Espoosta muuttanut Julia Tintunen.

Yleinen ilmapiiri positiivinen

Lappeenrannan lisäksi myös esimerkiksi Tampereella ja Helsingissä opiskelijatapahtumien tilanne on viime vuotta parempi, vaikka suuria ylioppilaskunnan järjestämiä tapahtumia ei ole vielä voitu järjestää.

Ainejärjestöjen tapaamisia on pidetty livenä koronarajoitukset huomioiden.

– Viime vuonna oltiin huomattavasti varovaisempia. Nyt ihmiset ovat saaneet rokotuksia ja myös aluehallintoviraston viestit ovat lohdullisia, sanoo Tampereen ylioppilaskunta TREY:n hallituksen jäsen Hanna Vahavuori.

Teemu Hämäläinen saapui Jyväskylästä opiskelemaan tuotantotaloutta Lappeenrantaan. Hän iloitsee päästessään tutustumaan uusiin ihmisiin livenä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY:n hallituksen jäsenen Janne Salokosken mielestä tänä vuonna sekä opiskelijoilla ja henkilökunnalla on ollut selvempi kuva siitä, miten esimerkiksi ulkotapahtumia ja etäluentoja pystytään järjestämään.

– Näemme, mikä on viime vuonna ollut puutteellista ja pystymme toteuttamaan esimerkiksi ryhmäytymisen paremmin. Yleinen ilmapiiri on positiivinen ja odottava, kun valtion suunnastakin tulee positiivista viestiä, että kohta päästään takaisin normaaliin elämään.

Syvempi merkitys

Fuksit ja tutorit ovat yhtä mieltä siitä, että opiskelijatapahtumilla on syvempi merkitys kuin vain hauskanpito.

– Luennoilla ja kursseilla oppii teoriaa, mutta jos yliopistolla ei ole tarjota mitään muuta, jää aika paljon hyödyllisiä elämäntaitoja, kuten yhteistyötaitoja, oppimatta. Pidän kaikkea sitä muuta, mitä opiskeluaika voi ihmiselle tarjota, melkein yhtä tärkeänä kuin varsinaista opiskelua, HYY:n hallituksen jäsen Janne Salokoskikiteyttää.

LTKY:n puheenjohtaja Anniina Pokki ja hallituksen jäsen Lassi Onne iloitsevat, että kaikki tapahtumat on saatu tänä syksynä järjestettyä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Tutoreiden mukaan kaikki opiskelijat yritetäänkin saada mukaan yhteisiin tapahtumiin.

– Aina on muutamia yksittäisiä tapauksia, joita on tosi vaikea saada mihinkään mukaan, kertoo LUT-yliopiston ylioppilaskunta LTKY:n hallituksen jäsen Lassi Onne.