Vapaa kulku pohjoisen raja-alueilla on alkusoittoa kohti normaalia – lähiviikot näyttävät, päättyykö koronakontrolli viimeinkin

Ruotsin rajakuntien pääsy Suomen "vihreälle listalle" on vapauttanut kulkemista naapuriin. Torniossa rajan testauspisteessä koronatestien määrä on romahtanut noin sataan päivässä. Jos kaikki sujuu hyvin, viimeisetkin maahantulorajoitukset poistuvat lokakuun puolivälissä.

Nelostiellä Tornion ja Haaparannan rajalla kirjataan tavallisena syyskuisena arkipäivänä nyt noin 15 000 rajanylitystä. Enimmäkseen kulkijat ovat naapurin puolella pistäytyjiä eli karkeasti ottaen ajoneuvoja kulkee päivän aikana 7500 suuntaansa.

Rajaliikenne kasvoi heti noin 15–20 prosenttia, kun Haaparannaltakin oli mahdollista tulla Suomeen ilman koronatodistuksia ja -testiä. Valtioneuvosto päätti neljän ruotsalaiskunnan "vapauttamisesta" reilu viikko sitten.

Haaparannan lisäksi suomalaiset arvioivat turvallisiksi kunniksi Pajalan ja Kiirunan. Övertorneån asukkailla kulku helpottui jo pari viikkoa aikaisemmin.

Rajan tuntumassa Tornion kaupungin terveysneuvonta- ja testipisteessä tehdään nyt päivittäin noin satakunta koronatestiä, mikä on murto-osa aiemmasta.

– Onhan testimäärä laskenut hurjasti, kun enimmillään niitä on tehty tämän epidemian aikana 1400 ja keskimäärinkin 500–800 vuorokaudessa, sanoo Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen.

Rajakuntien asukkaita näkyy kontissa enää harvakseltaan. Testiin tulijat ovat pääosin ulkomaalaisia matkailijoita tai kauempaa Ruotsista matkanneita.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Koronatestien määrä Torniossa on vähentynyt radikaalisti kiivaimmista ajoista. Jo koronarokotukset vaikuttivat testimääriin ja nyt rajakuntalaisten vapaampi kulku vähensi tarvetta noin sataan testiin päivässä. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Rajan terveysneuvonta ja koronatestaus on ollut Tornion kaupungille valtavan suuri työmaa. Karjalaisen mukaan yhä vieläkin rajalle tarvitaan 10–15 terveydenhuollon työntekijää. Töitä tehdään kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden.

Myös virka-apua Tornion kaupungille antava Länsi-Suomen merivartiosto jatkaa työtään rajanylityspaikalla, kuten ennenkin. Suomeen tulijoilta tiedustellaan, mistä he ovat tulossa ja jos tulija on rajakuntien ulkopuolelta eikä hänellä ole koronatodistuksia, hänet ohjataan testikonttiin.

Rajakunnista tulevilta ei vaadita kirjallisia todistuksia kotipaikasta. Laki lähtee siitä, että ihmisen sanaan luotetaan.

Kapteeniluutnantti Tapio Kulmala kertoo, että Torniossa rajan koronavalvonta työllistää tällä hetkellä parikymmentä ihmistä, määrä on puolittunut muutaman viikon takaisesta.

Lue myös: Tieto Ruotsin rajakuntien vapaasta matkustuksesta yllätti Suomen terveysviranomaiset ja rajavartijat – ministeriöstä ei herunut mitään ennakkotietoa

"Ei näitä asioita voida pysyvästi pelkän kontrollin keinoin hallita"

Lapissa rajakuntien asukkaita koskevat helpotukset nähdään pääsääntöisesti hyvänä asiana ja niiden uskotaan kertovan siitä, että rajaseudun ihmisten tarve liikkua kotiseudullaan on valtioneuvostossakin kuultu.

– Sen lisäksi, että näissä kunnissa on rauhallinen tautitilanne, tässä on nähtävissä ymmärrys sille, että tämä on ihmisten jokapäiväistä talous- ja liikkumisaluetta. Tämä on oikea suuntaus ja tilanne on hyvä nyt, sanoo Enontekiön ja Muonion johtava lääkäri Teemu Taulavuori.

Toki Lapissa on myös epäilty, että muista kuin Ruotsin tai Norjan rajakunnista tulijat käyttävät tilannetta hyväkseen ja hurauttavat Suomeen näiden kuntien kautta kertomatta todellista lähtöpaikkaansa.

Ainoastaan Torniossa rajavartijat valvovat liikennettä vuorokauden ympäri, muilla Lapin raja-asemilla tulijoita pysäytetään pistokoeluontoisesti.

–Ilman muuta osa ylittäjistä pääsee Suomeen maahantulopisteiltä ilman minkäänlaista pysäyttämistä ja neuvontaa. Tämä nykyinen toimintamalli nojautuu ehdottomasti maahantulijoiden omaan velvollisuuteen toimia oikein. Ja me viranomaiset tarjoamme siihen ne muut toimenpiteet, Taulavuori toteaa.

Hän pitää hyvänä merkkinä sitä, että viranomaisten kontrollia on voitu keventää ja esimerkiksi juuri maahantulijoiden kohdalla painopistettä kohdennetaan entistä enemmän neuvontaan.

– Yhteiskunta joutuu edelleenkin harrastamaan myös kontrollia, mutta ei näitä asioita voida pysyvästi pelkän kontrollin keinoin hallita. Onkohan vähän liioiteltua sanoa, mutta tämän täytyy olla niin kuin vuoropuhelua. Kansalaisilla on omat velvollisuutensa ja viranomaisilla omansa.

Lue myös: Lapin kunnilla täysi työ rajan pakkotarkastuksissa, armeijan lääkintämiehiä on pyydetty avuksi – johtava lääkäri: ”Vapaaehtoisella järjestelyllä olisi pärjätty”

Kaivattu paluu normaaliin on kyynärvarren päässä

Eduskunta hyväksyi tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen viime heinäkuussa. Siinä säädettiin, että Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään luotettavaa todistusta sairastetusta covid-19-taudista, täydestä rokotussarjasta tai negatiivisesta koronatestituloksesta.

Lakimuutos on voimassa lokakuun puoliväliin saakka. Mitään takeita sille, että lakimuutoksen voimassaolo varmasti päättyy, ei ministeriöstä haluta antaa.

– En lähde sitä tässä vaiheessa arvioimaan, säätelyn tavoitteena on, että vapaata liikkuvuutta voidaan edistää terveysturvallisesti, sanoo ylilääkäri Paula Tiittala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Heinäkuun jälkeen asetusta on muutettu useampaan kertaan koskien maahantulijoiden velvollisuutta esittää rajalla todistuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi tilannetta jälleen ensi viikolla.

Lapissa rajojen aukeamiseen ja maahantulokontrollin loppumiseen suhtaudutaan jo melkoisen toiveikkaasti.

– Lokakuun puolivälin jälkeen rajaliikenteestä valtaosa on paikallisen väestön liikkumista ja rokotuskattavuus on todennäköisesti tuolloin yli 80 prosenttia myös naapurimaissa. Silloin se todellinen valvontatarve niille kauempaa tuleville rokottamattomille on määrällisesti jo todella pieni, Enontekiön ja Muonion johtava lääkäri Teemu Taulavuori pohtii.

Torniossa on varauduttu siihen, että kaupungin vastuu torjua tartuntataudin leviämistä rajalla vaatii resursseja vielä pitkälle syksyyn.

– Valistunut arvaus on, että loka-marraskuuhun mennessä meillä saattaa loppua tämä toiminta. Toisaalta, emme koskaan tiedä, mitä päätöksiä valtioneuvostosta ja ministeriöstä tulee. Ja saattaahan tilanne akutisoituakin. Tilanne on meidän henkilöstön kannalta haasteellinen, sanoo Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 10.9. kello 23 saakka.

Lue myös:

Sisärajavalvonta koronakeväänä on Rajavartiolaitokselle rauhan aikana ennennäkemätön ponnistus: länsirajalle on komennettu satoja, kustannukset 13 miljoonaa euroa

Sisärajavalvonta päättyy kahden viikon päästä, mutta rajavartijat eivät häivy länsirajalta mihinkään – virka-apua tarvitaan testeihin ja tarkastuksiin

Ensi viikolla länsirajalla on jo vilkkaampaa - Suomeen tulemista helpotetaan