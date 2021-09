Nuoret hengailevat Tesoman uudella laiturilla – VR:n matkustajaliikenteen turvallisuuspäällikkö: "Tämä on kuva mitä en haluaisi nähdä"

Laiturin reunalla istuskelu on kiellettyä. Juna voi yllättää, sillä se voi liikkua 50 metriä sekunnissa ja on usein hyvin äänetön. Juna ei myöskään pysähdy hetkessä: pysähtymismatka on useita satoja metrejä, jopa kilometri.

Tesoman uudesta seisakkeesta on tullut joidenkin nuorten uusi ajanviettopaikka. Laiturilla hengailu on kuitenkin kiellettyä ja vaarallista.

Yle näytti VR:n matkustajaliikenteen turvallisuuspäällikkö Toni Pelinille seisakkeelta otetun valokuvan, jossa viisi nuorta istuu laiturin reunalla jalat raidemontussa. Kysyimme onko VR:n korviin kantautunut jo tietoja uuden aseman menosta.

– Tämä on kuva, mitä en haluaisi nähdä. Laiturin reunalla istuskelu on kiellettyä ja siinä on riski jäädä junan alle.

Pelin kertoo, ettei VR:lle ole tullut vielä viestiä turvallisuusongelmista.

Turvallisuuspäällikön mukaan Tesoman asema on kaarrepaikka, eli junaa ei näe ennen kuin se on jo lähellä. Junan tuloa ei näe ennen kuin se on jo lähellä. Pelinin mukaan Tesoman seisakkeella pysähtyy noin 30 junaa päivässä ja sen lisäksi siitä ajaa ohi useita kymmeniä junia.

Nuorten toiminta on herättänyt huolta myös muun muassa Länsi-Tampere Facebook-ryhmässä.

– Aina voi soittaa hätänumeroon, jos tällaista näkee.

Pelin arvelee, että nuoret eivät välttämättä ymmärrä, kuinka kovaa vauhtia juna liikkuu.

– Juna yllättää helposti, sillä se voi liikkua 50 metriä sekunnissa ja on usein hyvin äänetön. Se ei myöskään pysähdy kovinkaan nopeasti, sillä pysähtymismatka on useita satoja metrejä, jopa kilometri.

Toni Pelin toivoo, että toiminnan vaarallisuus otettaisiin esiin alueen koulussa. VR aikoo itsekin ottaa sinne yhteyttä.

Seisakkeet ovat kautta aikojen olleet nuorille kiinnostavia kokoontumispaikkoja, joten sinänsä asia ei VR:ää yllätä, varsinkin kun seisake on hieno ja uusi.

Yle kertoi alkuviikosta toisesta vaarallisesta tapauksesta rautatiehen liittyen. Yläkouluikäinen tyttö kiipesi pysähdyksissä olleen junan katolle ja sai sähköiskun Tampereella viime perjantaina. Poliisin mukaan liikkuminen ratapihalla on liittynyt sosiaalisen median kuvauksiin. Nuori loukkaantui hengenvaarallisesti.

