Yle seuraa: Kuopion koulusurman käsittely hovioikeudessa alkaa

Itä-Suomen hovioikeus punnitsee esimerkiksi sitä, oliko kouluiskun tekijä Joel Marin alentuneesti syyntakeinen. Suorassa verkkolähetyksessä ennen käsittelyn alkua on haastattelussa hovioikeudenneuvos, apulaisosastonjohtaja Minna Koskinen Itä-Suomen hovioikeudesta.

Itä-Suomen hovioikeus punnitsee esimerkiksi sitä, oliko kouluiskun tekijä Joel Marin alentuneesti syyntakeinen. Suorassa verkkolähetyksessä ennen käsittelyn alkua on haastattelussa hovioikeudenneuvos, apulaisosastonjohtaja Minna Koskinen Itä-Suomen hovioikeudesta.

Kuopion koulusurman käsittely hovioikeudessa on alkanut tänään torstaina. Pääkäsittelyyn on varattu neljä päivää asian laajuuden, suuren asianomistajajoukon ja toisaalta koronapandemian takia. Varapäiviä on kaksi.

Ennen istunnon alkua medialla oli mahdollisuus kuvata hetken aikaa oikeussalissa. Paikalla on toimittajia ja kuvaajia useista tiedotusvälineistä.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Joel Marinin viime marraskuussa elinkautiseen vankeuteen muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä.

Käräjäoikeus katsoi, että tekijä oli syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Nyt asia nousee uudestaan Itä-Suomen hovioikeuden arvioitavaksi. Marin vaatii, että hänen katsotaan olleen alentuneesti syyntakeinen teot tehdessään.

Hovioikeudelle toimitettu valitus sisältää tietoja Marinille tehdystä mielentilatutkimuksesta.

Marinin syyntakeisuutta käsitellään kuitenkin vasta pääkäsittelyn viimeisenä päivänä 14. syyskuuta.

Kuopion kouluisku tapahtui lokakuussa 2019 ja siinä kuoli nuori ukrainalainen nainen. Hyökkääjän lisäksi yhdeksän ihmistä haavoittui tai loukkaantui.

Marin vaatii määräaikaista rangaistusta elinkautisen sijaan

Marin vaatii valituksessaan, että hänet tuomitaan elinkautisen sijasta määräaikaiseen vankeusrangaistukseen. Marin vaatii, että hänen katsotaan syyllistyneen murhaan, mutta niin, ettei teon katsota tapahtuneen erityisen raa'alla tai julmalla tavalla.

Valituksessaan hovioikeudelle hän vaatii myös muun muassa, että syytteistä murhan yrityksistä luovutaan niiden henkilöiden osalta, jotka pääsivät pakenemaan ilman fyysisiä vammoja.

Syyttäjät vastustavat Marinin muutosvaatimuksia, samoin yli 20 asianomistajaa. Osa asianomistajista vaatii lisää korvauksia vastaajalta.

Käräjäoikeuden käsittelyssä marraskuussa 2020 tekijä Joel Marin myönsi murhan ja kolme murhan yritystä.

Istunnossa käydään kouluiskun tapahtumat uudelleen läpi

Hovioikeuden istunnossa käydään läpi valitusten sisältö ja syyttäjien sekä asianomistajien vastaukset. Samalla kerrataan kouluiskun kulkua.

Kuten oikeusprosessissa yleensä, on mahdollista, että hovioikeudessa esitetään uusia todisteita. Ylen suorassa lähetyksessä haastattelema hovioikeudenneuvos, apulaisosastonjohtaja Minna Koskinen Itä-Suomen hovioikeudesta kertoo, että jokainen asianomainen saa esittä omat perusteensa valitusten aiheina olevista kohdista.

Lue myös:

Kuopion koulusurman käsittely hovioikeudessa alkaa torstaina – tekijän syyntakeisuus keskeinen kysymys

Kuopion kouluhyökkääjä tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen – tuomio murhasta ja 20 murhan yrityksestä syyntakeisena

Kuopion koulusurman uhrin aviomies: "Elämäni on täysin romahtanut" – tekijä kertoi kuulustelussa, että hänelle tuli "tarve tappaa"

Kaikkein raskain vuosi – Ammattiopiston johtaja Heikki Helve ei syytä itseään Kuopion koulusurmasta, mutta miettii, tehtiinkö kaikki oikein