Riihimäellä riemastuttaneesta jätesohvasta vaadittiin jopa turistinähtävyyttä – #punainensohva jatkaa elämäänsä kymmenissä somepostauksissa

Riihimäen vanhalle torille hylätty sohvavanhus nostatti ensin kaupunkilaisissa suuttumusta. Facebookin Riihimäki-ryhmään sateli vihaisia kommentteja siitä, että joku oli ilmeisesti tiistaina dumpannut kaatopaikalle kuuluvan huonekalurähjän keskelle kaupunkia.

Ilmiö on tuttu kaikkialta. Vanhoja huonekaluja hylätään säännöllisesti metsiin, teiden varsille tai jopa keskelle kaupunkia. Sen sijaan, että maksettaisiin jätemaksu ja ajettaisiin ne jätteidenkäsittelyalueelle. Niitä on jopa haudattu maahan.

Mutta pian kävi ilmi, että surkean näköinen sohva voi nostattaa yhteisöllisyyttä ja herättää riemua. Kaupunkilaiset alkoivat tehtailla kalusteesta kuvameemejä Facebookin Riihimäki-ryhmään. Meemeille keskeistä onkin yhteishengen vahvistaminen, toteaa Turun yliopiston väitöskirjatutkija Kukka-Maaria Wessman.

– Tässä on selvästi haluttu luoda yhteistä riihimäkeläistä henkeä. Etenkin nyt korona-aikana ihmisille on syntynyt iso tarve löytää asioista iloa ja viatonta huumoria, sanoo Wessman.

Tutkijan mukaan paikalliset meeminikkarit ovat samalla päässeet osaksi kansainvälistä meemikulttuuria. Rähjäiselle sohvalle on kuvissa istahtanut yhdysvaltalainen senaattori Bernie Sanders, joka taannoin nousi tumppuineen maailmanlaajuiseksi meemiksi.

Meemejä Riihimäki-ryhmään tehtaili muun muassa Jouni Syrjälä, joka ehti itsekin istahtaa punaiselle sohvalle. Kuva: Jouni Syrjälä

Eniten kuvamuokkauksia innostui tekemään riihimäkeläinen Jouni Syrjälä, joka Sandersin lisäksi istutti sohvalle muun muassa tylyn huippukokin Gordon Ramseyn, Dalai-laman, komediasarja Pulmusten Al Bundyn ja Simpsonien animaatioperheen. Ja sokerina pohjalla paikallisen poliitikon Aino-Kaisa Pekosen.

Sohva on tällätty erään toisen tekijän meemissä myös kättelyjonoon Linnan juhliin.

Oma valokuva-albumi sohvalle

Meemit on kerätty omaan albumiinsa Facebookiin kaupunkilaisten keskusteluryhmään. Riihimäkeläiset ideoivat ahkerasti kommenteissa jatkokäyttöä punaiselle sohvalle. Sitä on ehdotettu laitettavaksi yhteen kaupungin monista kiertoliittymistä, joiden koristelu on ennenkin puhuttanut kaupunkilaisia.

Elämää nähneestä huonekalusta voisi jonkun mielestä tehdä turistinähtävyyden, jolla markkinoidaan kotikaupunkia. Laitettaisiin istuin näkyvälle paikalle Riihimäki-häshtägin kera ja ihmiset voisivat kuvata siinä itsensä.

Mutta tällä haavaa kaupunkilaisten ehdotukset eivät toteutuneet, koska julkkikseksi noussut kaluste katosi torilta keskiviikkona aamupäivällä. Sitä ennen surullisesta jätesohvasta ehti hetkeksi tulla yhteisöllisyyden ilmentymä.