Uutta tietoa 27 vuotta kateissa olleen Ilpo Härmäläisen epäillyn murhan tutkinnasta: Poliisilla on olettamus tekotavasta ja ruumiin olinpaikasta

Poliisilla on nyt olettamus, miten vuonna 1994 kadonnut Ilpo Härmäläinen surmattiin ja minne hänen ruumiinsa on kätketty. Vainajan etsimiseen liittyvistä toimista on keskusteltu. Poliisi on myös saanut tiedon, joka aikanaan tutkinnassa hautautui.

Ilpo Härmäläinen katosi 3. elokuuta 1994 Turun keskustassa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin kotitalonsa Eerikinkatu 20 B:n edustalla. Hän nousi todennäköisesti auton kyytiin. Kuva: Poliisi