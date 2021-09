Xamkin uusi hulppea kampus maksaa yli 60 miljoonaa euroa – kysyimme opiskelijoilta, mitä he toivovat: "Uusia sairaalasänkyjä"

Kotkan kaupunginvaltuusto valmistautuu hyväksymään uuden korkeakoulukampuksen 18 miljoonan lisäkulut, koska uusi kampus on tärkeä tekijä kaupungin tulevaisuudessa. Selvitimme, millainen uudesta kampuksesta tulee.

Selvästi luultua kalliimmaksi tulevasta uudesta ammattikorkeakoulun kampuksesta rakentuu Kotkaan kuusikerroksinen, aiempaa valoisampi kokonaisuus.

Yle kertoi maanantaina, että Kotkan Kantasatamaan suunnitellun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksen hinta on noussut alkuperäisestä 43 miljoonasta 61 miljoonaan euroon.

Kotkan kaupunki on edelleen valmis rakentamaan kampuksen, jonka luonnehditaan olevan tärkeä osa Kantasataman ja koko kaupungin kehitystä.

Kampus ei muuta kauas, mutta uudella paikalla on keskeisempi sijainti. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Mutta mikä opiskelussa muuttuu, kun kampus on valmis? Kysyimme kampuksen rakennuttajan Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen toimitusjohtaja Tero Talliselta, mitä kaikkea tällä 60 miljoonalla eurolla saadaan.

Pienempi, mutta neliöitään suurempi

Vanha Metsolan kampusrakennus on noin 19 000 neliötä ja siinä on yhteensä seitsemän kerrosta kellarikerrokset mukaan lukien.

– Metsolan kampusrakennus on perinteinen betonilaatikko laatikko, jossa on suorat seinät ja tasakatto päällä, Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen toimitusjohtaja Tero Tallinen kertoo.

Nykyinen kampusrakennus on rakennettu 1970-luvulla Kotkan teknilliseksi kouluksi. Arkistokuva. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Uusi, kuusikerroksinen rakennus on Tallisen mukaan kooltaan noin 17 000 neliötä. Ylin kerros on kokonaan tekninen kerros.

Kerrokset nousevat portaittain niin, että katto laskeutuu kerrosten ylle vinottain. Seinillä on paljon ikkunapintaa, josta valoa pääsee runsaasti sisään. Valoisuus ja avoimen tilan käyttö ovat Tallisen mielestä aivan eri luokkaa kuin vanhassa kampuksessa.

– Muotokieli on aivan erilainen, ja korkeahan se rakennus on kuin mikä! On se paljon näyttävämpi rakennus kuin Metsola, Tallinen sanoo.

Uuden kampusrakennuksen tapahtumat näkyvät lasi-ikkunoista kauas. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Avaraa yhteistä tilaa

Suuri ero uuden ja nykyisen välillä on Tallisen mukaan se, että uudessa rakennuksessa on paljon enemmän avointa ja avaraa tilaa, jota on myös tarkoitus hyödyntää monipuolisesti.

Uuteen rakennukseen tulee runsaasti moniin käyttötarkoituksiin, kuten ryhmätyöskentelyyn ja oleskeluun, sopivaa tilaa sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Henkilökohtaisille työhuoneille heitetään hyvästit.

Jos töitä tahtoo tehdä rauhassa, voi varata äänieristetyn pienemmän työtilan. Kirjasto uusine työtiloineen siirtyy uudella kampuksella sisääntuloaulaan.

Kantasataman kampus on suunniteltu avaraksi ja monikäyttöiseksi. Yksittäisiä työhuoneita on paljon vähemmän. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Nykyisen Metsolan kampuksen opiskelijaruokala on rakennuksen sisällä nurkassa. Uudella kampuksella ruokailutila jaetaan Kantasatamaan rakennettavan tapahtumakeskuksen kanssa. Ravintola tulee keskuksen aulaan.

– Tämä on aivan eri ratkaisu. On iso avoin aulatila, joka on monelle käyttäjälle ja kulkijalle tarkoitettu.

Kantasatamaan rakennetaan tapahtumakeskus, joka yhdistyy kampukseen. Merikeskus Vellamon muotokieli keskustelee tuoreen arkkitehtuurin kanssa. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Pieni sairaala ja vähemmän teoriaa

Uusi koulu suunnitellaan suoraan nykyiseen tarpeeseen. Perinteisiä teorialuokkia tulee vähemmän ja laboratorio- sekä simulaatiotilaa enemmän.

– Uuteen rakennukseen on tulossa esimerkiksi terveysalan opiskelijoille tilat, jotka ovat kuin minisairaala. Käytännön harjoituksia voi tehdä sairaalaa vastaavissa olosuhteissa. Esimerkiksi ambulanssihallista voi siirtää potilaan ensihoidosta eteenpäin, Tallinen kertoo.

Tulevaisuus on mielessä

Nykyinen Metsolan rakennus on ollut hankala muutosten suhteen. Tilat ovat ahtaita ja seinät ovat väärissä paikoissa. Liki 50 vuotta vanha rakennus ei enää taivu eri alojen käytännön koulutuksen tiloiksi kovinkaan notkeasti.

Voiko uudellekin kampukselle käydä näin? Tallinen kertoo, että tulevaisuuteen on varauduttu. Tukirakenteiden puitteissa rakennuksessa voidaan jakaa tai laajentaa tiloja tarpeen mukaan.

Uudelle kampukselle on suunniteltu erillinen työskentelyparvi. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

Myös niinkin pieni asia kuin pistorasioiden määrä voi vaikuttaa tulevaisuuteen. Tätä varten rakennus kaapeloidaan mahdollisimman kattavasti.

Lue lisää: Kotka ainoa kaupunki, joka maksaa uutta kampusta – Kantasataman rakentaminen maksamassa nyt kaupungille 85 miljoonaa euroa