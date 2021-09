Kansalaisaloite antoi Jasmin Tuomelle toivoa paremmasta mielenterveyshoidosta – nyt terapiatakuu on junnannut eduskunnassa jo kaksi vuotta

Jasmin Tuomi on monen muun tavoin odottanut yli kaksi vuotta, meneekö kansalaisaloite terapiatakuusta läpi.

Lahtelainen Tuomi seurasi tarkasti, kun kansalaisaloite lähestyi vaadittua määrää allekirjoittaneita.

– Räpläsin sitä kansalaisaloitesivua varmaan vuorokauden, kun se oli niin lähellä vaadittua 50 000 nimeä.

Alaikäisenä Tuomi ei itse voinut allekirjoittaa aloitetta, mutta hän jakoi sitä sosiaalisessa mediassa muille ja oli kerran kadullakin nimilistan kanssa.

Terapiatakuun on tarkoitus nopeuttaa ja helpottaa hoidon saantia mielenterveyshäiriöihin. Aloite tuntui Tuomesta tärkeältä, koska hän oli itse kokenut ja nähnyt myös kavereidensa kohdalla, kuinka vaikeaa on saada apua.

Kun päämäärä saavutettiin, Tuomi iloitsi siitä sosiaalisessa mediassa.

– Silloin tuntui, että asia voisivat muuttua.

Terapiatakuu sai eduskunnassa kannatusta yli puoluerajojen. Aloite lähetettiin sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa päätettiin, että aloitetta käsitellään hoitotakuu-uudistuksen yhteydessä. Ja sen käsittely on viivästynyt toistuvasti.

Tuomen mielestä mielenterveyspalveluiden uudistamisella on jo kiire. Moni nuori voi huonosti, ja apua on hyvin vaikea saada tällä hetkellä. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Tuomi oli varautunut siihen, että päätöstenteko on usein hidasta. Hänestä on kuitenkin turhauttavaa, että asian käsittelyssä on mennyt näin kauan. Tuomi on jo varautunut, ettei aloite mene eduskunnassa läpi sellaisenaan.

– Haluaisin olla optimistinen, että aloite menisi sellaisenaan läpi, mutta olen vähän pessimistinen luonne. Luulen, että siihen tulee väkisin lievennyksiä.

Näin terapiatakuu muuttaisi hoitoon pääsyä Hoito kuuluu kaikille ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta. Hoito annetaan julkisessa perusterveydenhuollossa tai palveluseteleiden avulla yksityisiä palveluita hyödyntämällä niin, että se on asiakkaalle maksuton. Terveydenhuollon ammattilainen tekee hoidon tarpeen arvioinnin viimeistään kolmen arkipäivän sisällä eli hoitoon pääsy ei enää vaatisi erikoislääkärin diagnoosia. Arvioinnissa asiakkaan omalle arvioinnille annetaan suuri painoarvo, sillä usein ihminen tunnistaa itse tarpeen saada apua. Hoitoa ei saa, jos asiakkaalla ei todeta mielenterveyden häiriötä, tai jos takuuseen sisältyvä hoito ei lääketieteellisesti arvioiden sovellu hänelle. Hoito on järjestettävä neljän viikon sisällä arviosta. Hoito on joko psykoterapiaa tai muuta vaikuttavaa psykososiaalista hoitoa, ei mitä tahansa keskusteluapua. Takuu sisältää enintään kaksikymmentä hoitokäyntiä. Jos potilas tarvitsee pidempää hoitoa, hänet ohjataan erikoissairaanhoitoon arvioitavaksi.

Mielenterveysjärjestöt pohtivat, riittävätkö rahat uudistukseen

Mielenterveysjärjestöjen mielestä mielenterveyshoidon parantamisella on ollut kiire jo pitkään. Useampi kuin joka toinen lievää tai keskivaikeaa mielenterveyden häiriötä sairastavista ei saa hoitoa. Koronakriisi on lisännyt ihmisen pahoinvointia entisestään, ja samalla se on hidastanut hoitoon pääsyä.

Yli kolmenkymmenen mielenterveysjärjestön verkosto Mielenterveyspooli teki terapiatakuu-kansalaisaloitteen ja keräsi siihen nimiä. Mielenterveyspoolin viestinnän asiantuntija Kalle Erkkilän mukaan järjestöt uskovat odotusajan jälkeenkin siihen, että hallitus haluaa nopeuttaa pääsyä mielenterveysapuun.

Kansalaisaloite lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka kuuli aloitteen edustajia. Terapiatakuun ajatuksia pidettiin valiokunnassa hallituksen tavoitteiden kanssa samansuuntaisina.

Ministeriössä ei kuitenkaan haluttu erottaa fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa, vaan antaa molempien hoitoon pääsyyn samanmittainen takaraja.

Aloitteen käsittely sidottiin hoitotakuun uudistukseen. Uudistuksen tavoitteena on, että hoitoon pääsisi viikon sisällä hoidontarpeen arvioinnista. Uudistus oli mielenterveyden häiriöiden hoidon osalta jopa kunnianhimoisempi kuin terapiatakuun esittämä kuukauden aikaraja.

– Silloin katsoimme, että hoitotakuuseen sitoutuminen voi vauhdittaa asian etenemistä, Erkkilä kertoo.

Pandemia kuitenkin lähes pysäytti lakimuutosten valmistelun.

Budjettiriihessä hoitotakuuta varten osoitettiin lisärahaa, mutta lopullinen rahoitus ratkaistaan vasta myöhemmin. Mielenterveyspoolin mukaan on edelleen epäselvää, saadaanko terapiatakuun tavoitteet toteutettua hoitotakuulle varatulla rahalla (siirryt toiseen palveluun).

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on todennut, että hoitotakuu-uudistuksen pitäisi astua voimaan tämän hallituskauden aikana eli parin vuoden sisällä.

Helsingissä kokeillaan jo terapiatakuuta

Jasmin Tuomen mielestä kansalaisaloite on jo onnistunut joissain asioissa: se on antanut lisää tilaa mielenterveyskeskustelulle. Mielenterveysasiat eivät ole niin suuri tabu kuin ennen.

Moni suuri kaupunki ei ole jäänyt odottamaan lakimuutosta. Helsinki aikoo ottaa ensi vuoden alussa käyttöön oman terapiatakuun (siirryt toiseen palveluun), jossa hoitoon pitäisi päästä kahdessa viikossa. HUSin alueella on jo käynnissä Terapiat etulinjaan -hanke (siirryt toiseen palveluun), joka toteuttaa terapiatakuun vaatimuksia. Terapiatakuu on kirjattu myös Turun ja Tampereen pormestariohjelmiin. Terapiatakuusta on tehty valtuustoaloite viime kaudella myös Vantaall (siirryt toiseen palveluun)a ja Oulussa (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka osa kaupungeista on jo alkanut kehittää omin päin mielenterveyspalvelujaan, aloitteen kannattajat odottavat lakimuutosta, jotta avun saanti olisi tasapuolista ympäri Suomen.

Lue lisää:

Koronan päättyminen ei välttämättä ratkaise puhjenneita mielenterveyden ongelmia – osa toipuu hyvin, mutta asiantuntijat ovat huolissaan nuorista

Terapiaa kalvaa epätasa-arvo: hoitoon pääsevät korkeasti koulutetut naiset kuten Laura, mutta hänkään ei jaksa etsiä terapeuttia

Olenko muka laiska, jos en mene terapiaan? Selvitimme, kuinka monta vaihetta pitää selättää ennen kuin pääsee terapeutin juttusille