Tapahtuma-alalla odotetaan patoutuneen kysynnän purkautuvan, kun koronarajoitukset poistuvat – avin päätös näkyy jo lipunmyynnissä

Suomen Kansallisteatterissa odotetaan, millä aikavälillä he voivat ottaa enemmän ihmisiä katsomoon. Nyt määräysten mukaisesti sisätilaisuuksiin voi ottaa enintään 50 prosenttia kapasiteetista. Kuva: Nella Nuora / Yle

Hallituksen uudistettu koronastrategia on otettu tapahtumateollisuudessa hyvillä mielin vastaan. Tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö arvelee patoutuneen kysynnän purkautuvan nopeasti, kun rajoituksista luovutaan.

Hallitus hyväksyi uuden koronastrategian maanantaina. Tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan – tai kun heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Hallituksen mukaan rajoituksia ryhdytään purkamaan jo asteittain ennen kattavuuden saavuttamista. On arvioitu, että 12 vuotta täyttäneen väestön 80 prosentin rokotuskattavuus voitaisiin saavuttaa lokakuun puoleen väliin mennessä.

Tapahtumateollisuuden edunvalvontajohtajan Kati Kuusiston mukaan alalla ollaan edelleen odottavaisin mielin, milloin rajoitusten poistaminen kokonaan käytännössä tapahtuu.

– Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto lievensi määräyksiä viime viikolla ja se on iso asia. Tämä onkin jo näkynyt lipunmyyntipalveluissa, joissa tuhannet järjestäjät ovat lisänneet lipunmyynnin kapasiteettiaan, Kuusisto sanoo.

Hänen mukaansa on nähtävissä, että ihmisillä on halua osallistua tapahtumiin, mutta osa on varovaisia. Tapahtumien lipunmyynnissä tai tapahtumien määrässä muutoksia ei tapahdu hetkessä.

– Olen puhunut tilanteesta eri kaupunkien kanssa ja vaikka tapahtumia saa järjestää monin paikoin kevyin rajoituksin ei kysyntä ole vielä noussut lähelle normaaliajan lukemia. Koska rajoituksista ja koronan leviämisestä on viestitty aktiivisesti koko elokuun ajan ovat ihmiset ovat luonnollisesti vielä odottavalla kannalla, Kuusisto sanoo.

Kansallisteatterissa tuhansia uusia lippuja myynnissä

Esimerkiksi Kansallisteatterissa katsomopaikoista on käytössä tällä hetkellä puolet aiemman 20 prosentin täyttöasteen sijaan. Käytännössä se tarkoittaa teatterin suurella näyttämöllä noin 340 paikkaa ja esimerkiksi Vallilan kansallisteatterissa noin 140 paikkaa.

Koko Uudenmaan kokoontumisrajoitukset lievenivät aluehallintoviraston päätöksellä viime viikon lauantaina. Kahden metrin turvavälivelvoitteesta ja pääkaupunkiseudun lohkovaatimuksesta luovuttiin, ja sisätilaisuuksiin voi ottaa väkeä enintään 50 prosenttia kapasiteetista.

Kansallisteatterin myynti- ja markkinointipäällikkö Marika Agarthin mukaan rajoitusten keveneminen tarkoitti tuhansien uusien paikkojen myyntiä esityksiin. Hänen mukaansa patoutunutta kysyntää on olemassa ja myyntiin tulleet lisäliput ovat menneet hyvin kaupaksi.

– Esitykset täyttyvät koko ajan, vaikka vielä ei ole 50 prosenttia kaikissa täynnä, mutta kovaa vauhtia siihen ollaan menossa. Totta kai odotamme, millä aikavälillä saisimme ottaa enemmän ihmisiä esityksiin, Agarth sanoo.

Odottavalla kannalla ollaan myös Suomen kansallisoopperassa.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambin mukaan esityksiin on vielä paljon lippuja myytävänä, mutta hän uskoo tilanteen vilkastuvan tulevaisuudessa. Myös kansallisoopperaan voidaan ottaa väkeä puolet täydestä kapasiteetista.

Pääjohtajan mukaan on hienoa, että yhteiskuntaa avataan, mutta hänen mukaansa nopeat muutokset rajoitusten suhteen ja epäselvä tilanne ovat hämmentäneet yleisöä.

– Meidän tulkintamme on, että matalariskiset tapahtumat voisi avata heti.

