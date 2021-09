Osa öljylämmityksestä luopuneista luuli jo, että valtionavustukset loppuivat – hakemusten käsittelyssä paha viive, mutta ely-keskus lupaa tahdin jälleen kiihtyvän

Öljylämmityksestä on luopunut reilussa vuodessa jo yli 7 000 kotitaloutta ja hakemuksia on lähetetty lähes 16 000. Hallituksen tuoreeseen budjettiesitykseen on kirjattu, että valtionavustuksia öljystä luopumiseksi jaetaan pientalojen omistajille myös vuonna 2022.

Nurmossa asuva Pentti Niemistö ehti lämmittää omakotitaloaan öljyllä 51 vuoden ajan.