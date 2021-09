"Vangitseva, sykähdyttävä, intensiivinen" – Cannesissa palkittu Hytti nro 6 sai katsojat vaikuttumaan Kokkolan Kinojuhlien ennakkonäytöksissä

Aiemmin elokuvan on nähnyt Suomessa vain runsaat sata ihmistä Espoon Cinéssä, Kokkolan Kinojuhlilla sen näkee tuhatkunta ennen laajaan levitykseen lähtöä.

Juho Kuosmasen lisäksi äänessä ovat hänen ystävänsä ja työtoverinsa Jarkko Lahti ja Jussi Rantamäki. He jakavat yhteisiä muistojaan ohjaajan kanssa eletystä elämästä. Toimittaja on Petri Kuikka.

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 sai torstaina tulikasteen ohjaajan ja tuottajan kotikaupungissa Kokkolassa. Neljättä kertaa järjestettävillä Kokkolan Kinojuhlilla elokuva esitetään kaikkiaan kahdeksan kertaa.

Rosa Liksomin teokseen perustuva Hytti nro 6 voitti Cannesin elokuvajuhlien arvostetun Grand Prix- palkinnon, jota pidetään juhlien hopeapalkintona.

Torstaina esityksiä oli neljä yhtä monessa paikassa. Yleisöltä satoi näytösten jälkeen kiitosta niin tunnelmasta kuin näyttelijätyöstä ja kuvauksesta.

Terhi Mannila, Tuire Mäenpää, Kirsi Mäenpää ja Pirjo Mäenpää tulivat näytökseen Hyvinkäältä, Pirkkalasta ja Helsingistä.

– Elokuva oli sykähdyttävä. Sen jälkeen olo on pysähtynyt, ja katsoja jää pohtimaan. Kuvaus piti otteessaan: tunsi, että on mukana ahtaassa junassa ja hytissä – kaikki tunnelmat tulivat hyvin läpi, sanoo Tuire Mäenpää.

– Se jätti paljon miettimistä; meillä on illan aikana paljon pohdittavaa, sanoo Pirjo Mäenpää.

– Vangitseva ja intensiivinen, tiivistävät Terhi Mannila ja Kirsi Mäenpää.

– Päällimmäinen tunnelma on hyvä ja hieno – näyttelijät ovat niin mahtavia.

Pirjo Mäenpää suosittelee elokuvaa ikäisilleen, yli 70-vuotiaille. Tyttäret näkevät kuitenkin toisin: heidän mielestään nuorten pitää nähdä Hytti nro 6.

– Nuori nainen, jännittävät ympäristöt, itsenäisyys ja rohkeus lähteä kaikkeen, mitä matkan varrella tulee vastaan olla maailmalla, luettelee Terhi Mannila.

Terhi Mannila, Tuire Mäenpää, Kirsi Mäenpää ja Pirjo Mäenpää tulivat näytökseen Etelä-Suomesta. Kuva: Sari Möller / Yle

Myös helsinkiläisen Ossi Vuoren mielestä kyseessä on elokuva, joka nuorten ehdottomasti kannattaa nähdä.

– Ihan loistavaa näyttelijätyötä, huikeat suoritukset.

– Kaikenikäisten kannattaa, mutta nuorena mietin miespääosaa ja mieskuvaa, jonka elokuva antaa. Elokuvassa on jokaiselle jotain tarkasti katsottavaa ja opittavaa, sanoo Paavo Kärki Helsingistä.

Helsinkiläinen Saara Heimsch on lukenut elokuvan pohjana olevan kirjan ja pitää Hytti nro 6:a onnistuneena.

– Odotukset olivat monesta syystä korkealla, ja niihin vastattiin. Tunnelma oli sama kuin mikä kirjasta oli jäänyt, myös henkilöhahmot pitkälti samanlaisia. Ei ole pakko lukea, mutta tuo jotain lisää. Monesti kirjaa pidetään parempana kuin filmatisointia, mutta tässä ne tukivat toisiaan, sanoo Heimsch.

Ossi Vuori, Paavo Kärki ja Saara Heimsch tulivat Kinojuhlille ensimmäistä kertaa. Kuva: Sari Möller / Yle

Kokkolalainen Riitta Huhtala oli näytöksen jälkeen vaikuttunut,

– Elokuva oli välillä vähäeleinenkin, mutta tunne ja voimakkuus välittyivät.

Merja Lehtomaan mielestä vähäeleisyys myös näyttelijätyössä toi tunteet ja tarinan elävinä ja aitoina.

– Paljon kaunista, karua, rumaa ja ihanaa - ja rakkautta. Siinä välittyi se, mitä elämä on: moniulotteista, ei yksiselitteistä.

Riitta Huhtalan ja Merja Lehtomaan kokemukseen toi lisämausteen se, että tekijäkaarti on vahvasti omasta kaupungista. Kuva: Sari Möller / Yle

Ohjaajan ja tuottajan pitkä ystävyys on osa menestystarinaa

Ohjaaja Juho Kuosmasen ja tuottaja Jussi Rantamäen vuosikymmeniä kestänyt ystävyys on molempien mielestä osaltaan vaikuttanut ensin En certain regard -palkinnon saaneen Hymyilevän miehen ja sitten Hytti nro 6:n lopputulokseen.

– En usko, että tämä kaikki olisi tapahtunut vain toiselle meistä. Elokuvaa tehdesä kaikki tapahtuu ihmisten kesken ja ohjaajana on erilainen erilaisissa ympäristöissä. Keskeistä lopputuloksessa on se, missä porukassa se on tehty, sanoo Juho Kuosmanen.

– Jos sattuu kohdalle tuollainen yhtäkkinen hukea menestys - että sitä saa vielä kokea ihmisten kanssa, joiden kanssa on yli 20-vuotinen historia. Se ainakin on jotain erikoista! sanoo Jussi Rantamäki.

Se että miehet ovat päätyneet tekemään yhteistyötä, ei Kuosmanen mukaan ole ollut päämäärätietoista, mutta selkeää ja luontevaa. Yhteinen tapa nähdä maailmaa helpottaa yhdessätekemistä.

– Elokuvan teossa on paljon mitä pitää kommunikoida ja asiat ovat monesti abstrakteja. On mahtava työskennellä ihmisen kanssa, jolle ei tarvitse selittää asioita, joita on vaikea verbalisoida.

Saavuttamaansa menestykseen miehet eivät uraa aloittaessaan uskoneet. Jo Kokkolan korkeudelta teatterikorkeakouluun ponnistaneet harvat saivat pohtimaan, että tuskin sille tasolle oma tie johtaa.

– Ei se käynyt mielessäkään, mutta kummallista miten hyvällä tavalla arkinen kokemus siitä toteutuessaan tuli – vaikka onkin huiikea juttu. Että tällaistakin mahtuu tähän elämään, se on ihan mahtavaa, sanoo Kuosmanen.

Kumpikaan miehistä ei ole kotoisin omaleimaisesta Ykspihlajan kaupunginosasta, joka on noussut eräänlaiseksi kulttuurinkehdoksi. He ovat kuitenkin viettäneet siellä paljon aikaa ja pitävät tunnelmaa inspiroivana ja tekemisen kynnystä tarpeeksi matalana.

– Taide ei ole kaukana tai liian korkealla tavoiteltavaksi, vaan sitä tekevät kaikki. Ei ajatella, että oisko minusta tai että pitäisi olla fiksumpi että pystyisi, sanoo Kuosmanen.

