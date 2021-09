Helsingin koronatartunnat laskevat nihkeästi – Puotinharjussa uusi ennätys tautitapausten määrässä

Itäisessä kantakaupungissa tilanne on helpottanut merkittävästi kahden viikon takaisesta. Idässä tilanne on paikoin pahentunut, pohjoisessa ja luoteessa tilanne on liki ennallaan. Tehohoidon tarve on HYKS-alueella vähentynyt.