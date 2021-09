Savonlinnan lentoliikennettä hoitaa jatkossa liettualainen lentoyhtiö – lennot määrä alkaa vielä lokakuun aikana

Savonlinnan ja Helsingin välillä on ollut reittilentoliikennettä edellisen kerran noin puolitoista vuotta sitten.

Lentoliikennettä Savonlinnan ja Helsingin välillä hoitaa jatkossa liettualainen Transaviabaltika.

5,7 miljoonan euron sopimus on voimassa reilut kolme vuotta eli vuoden 2024 loppuun saakka. Lennot varmistetaan julkisen palvelun velvoitteella.

– Se on edullisempi kuin aikaisempi yhteys oli tähän liittyen. Selvästi kilpailu on toiminut tässä kohtaa, Traficomin johtaja Pipsa Eklund kommentoi.

Kustannukset jakautuvat puoliksi Savonlinnan kaupungin ja Suomen valtion kesken.

Lentojen on määrä käynnistyä lokakuun aikana. Palvelutaso pysyy samana kuin lennoissa aiemmin eli Savonlinnan ja Helsingin väliä lennetään kahdesti päivässä maanantaista torstaihin ja perjantaina yhden edestakaisen lennon verran.

Lennoilla pyritään palvelemaan alueen yrityksiä sekä Savonlinnan matkailua.

– Lennot ovat kaupungin yksi liikennemuoto ja suosittelemme käyttämään lentoja mahdollisimman paljon kuten teimme aikaisemmallakin kaudella, Savonlinnan kaupungin vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen kertoo.

Traficomin johtaja Pipsa Eklund silti myöntää, että Savonlinnan lentojen osalta ei odoteta suuria matkustajamääriä. Käytetty konetyyppi pienenee aiemmasta.

– Olemme arvioineet matkustajamääriksi 5–10 matkustajaa per kone. 19-paikkainen lentokone on ollut meidän minimivaatimus, Eklund kertoo.

Pienistä matkustajamääristä huolimatta tarjousten määrä yllätti Traficomin positiivisesti.

– Uskon, että tämä pidempi kausi kiinnosti. Tässä on taattu tulovirta useammaksi vuodeksi. Se on varmasti ollut se, mikä on kiinnostanut yhtiöitä, Eklund kertoo.

Eklund pitää harmillisena, että kotimaiset operaattorit eivät löydä Savonlinnan kaltaiselle alueelliselle reitille. Toisaalta hän uskoo, että julkiseen hankintaan perustuva kilpailutus voi olla haastava pienille aloittaville yrityksille.

– Meillä on tiettyjä vaatimuksia alan kokemuksesta ja luvat pitää olla kunnossa. Tässä hankkeessa halusimme varmaa perustason palvelua.