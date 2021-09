Asiantuntija: Tämäkään riihi ei anna vielä vastausta siihen, saavuttaako Suomi ilmastotavoitteensa

Ilmastoriihessä on etsitty keinoja, joilla varmistetaan kansainvälisestikin kunnianhimoisen ilmastotavoitteen toteutuminen. Asiantuntijan mukaan sitä, saavuttaako Suomi tavoitteensa, on kuitenkin mahdotonta sanoa vielä tämän riihen perusteella.

Erityisesti maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä tutkinut Kristiina Regina Luonnonvarakeskus Lukesta sanoo, että päästövähennysten vaikuttavuutta voidaan joutua odottamaan.

Maataloudessa päästövähennyksiä saatetaan etsiä esimerkiksi erilaisilla tukielementeillä, joiden tehokkuus riippuu siitä, miten maanomistajat ottavat niitä käyttöön.

– Voi olla hyvinkin tehokas keino hehtaaria kohden, mutta jos se ei houkuttele, sen teho jää pieneksi, Regina arvioi.

Paljon riippuu hänen mukaansa tukiehdoista, joita ei välttämättä päätetä vielä hallituksen budjettineuvotteluissa.

Budjettiriihessä on etsitty toimia, joilla toteutettaisiin 11 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennys päästöissä.

Päästöjä vähennetään, koska Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Lisähaastetta aiheuttaa EU-komission kesällä kiristynyt esitys Suomelle. Niin sanotun taakanjakosektorin, johon maatalouskin kuuluu, päästöt pitäisi puolittaa jo vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005.

Mistä tehokkaan vähennysten listan tunnistaa?

Reginan mielestä uskottava lista olisi sellainen, jossa päästövähennyksiä on haettu pienistäkin puroista. Vuosien varrella on hänen mukaansa käynyt selväksi, että merkittävät päästövähennykset koostuvan pienistä siivuista, koska nojaaminen muutamiin isoihin toimiin sektoria kohti on liian riskialtista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin johtava tutkija Marita Laukkanen odottaa hallitukselta sellaisia toimia, joiden myötä fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee kallistumaan.

Hän odottaa lisätietoa muun muassa mahdollisesta liikenteen päästökaupasta arvioidessaan kokonaisuuden vaikuttavuutta. Ihmisille pitäisi hänen mielestään tehdä selväksi, että polttomoottoriautojen käyttö tulee kallistumaan.

Hänen mielestään on sinänsä ymmärrettävää, että Suomessa on nikoteltu kansallisen päästökaupan kanssa, koska vastaavanlainen järjestely on etenemässä Euroopan unionissa. Tarvitaan hänen mukaansa kuitenkin ripeitä kansallisia toimia, jos Suomi haluaa olla hiilineutraali.

– EU:n päästökaupan osalta meillä on vielä monta isoa kysymysmerkkiä, emmekä edes tiedä, tuleeko sitä.

