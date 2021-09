Vesihuollon yksityistämistä vastustava kansalaisaloite hyväksyttiin eduskunnassa – päätös oli yksimielinen

Vesi on meidän -kansalaisaloite on lajissaan kolmas eduskunnan hyväksymä. Aiemmin koko eduskunnan yksimielisyyttä kansalaisaloitteen kohdalla ei ole ollut.

Vesi on meidän -kansalaisaloite on hyväksytty yksimielisesti eduskunnassa keskiviikkona.

Vesihuollon yksityistämisen estämiseen tähtäävä kansalaisaloite on toistaiseksi ainoa lajiaan, josta päättäessään eduskunta on ollut yksimielinen. Eduskunta on hyväksynyt aiemmin vain kaksi muuta kansalaisaloitetta.

Vesi on meidän -aloitteen takana on kuusi vasemmiston paikallispoliitikkoa eri puolilta Suomea. Idean isä on ollut oululainen Olli Kohonen, hän on muun muassa Pohjois-Pohjanmaan vasemmiston puheenjohtaja.

Aloitteen mukaan vesihuollon yksityistäminen on maailmalla aiheuttanut veden hinnan nousua, laadun huonontumista ja lisäksi ympäristö on kärsinyt. Siinä vedotaan myös terveysturvallisuuteen.

Puolitoista vuotta sitten vireille laitettu aloite sai taakseen yli 89 000 allekirjoitusta nopeassa ajassa.

Seuraavaksi alkaa yksityiskohtainen lainsäädännön valmistelu lakialoitteen pohjalta.

