Suomalainen kettu näkyy Louis Vuittonin vaatteissa – Saga Fursin tänään alkava turkishuutokauppa odottaa hyvää tulosta

Torstaina alkavassa Saga Fursin huutokaupassa myydään 2,5 miljoonaa minkinnahkaa ja puoli miljoonaa pitkäkarvaisen ketun- ja supikoirannahkaa.

Myynnissä on niin sanottujen kevät- ja kesänahkojen myyntitilaisuus.

– Huutokauppana tämä on pienempi kuin esimerkiksi kesäkuun huutokauppa, ja tämäntyyppiset nahat menevät eri tarkoitukseen. Täällä on ostajia, jotka eivät ole vielä tälle kaudelle ostaneet mitään. Edellytykset ovat olemassa, että tämäkin onnistuu mainiosti, kertoo Saga Fursin toimitusjohtaja Magnus Ljung.

Saga Fursin edellisen kesäkuun huutokaupan välitysmyynti oli lähes 190 miljoonaa. Huutokauppa oli yhtiön mukaan erittäin onnistunut minkeissä ja ketuissa.

– Hintataso nousi ketuissa 20–25 prosenttia. Kesäkuun hintataso alkaa olla tarhaajille kannattavaa. Myös minkin osalta myytiin lähes kaikki, Ljung kertoo.

Vajaassa vuodessa minkkien hinnat ovat Ljungin mukaan lähes tuplaantuneet. Haasteita kuitenkin vielä riittää kuljetuksien ja rahtien kanssa Aasiaan.

Ljunginmukaan nyt alkava huutokauppa on herättänyt jo ennalta paljon kiinnostusta. Paikanpäällä kävi ennalta jo parisenkymmentä ostajaa Turkista ja Itä-Euroopasta. Virallinen myynti alkaa alkaa netissä tänään torstaina.

– Kiina ja Korea tulevat ostamaan Venäjän lisäksi. Siihen menee varmasti 90 prosenttia tulevan huutokaupan myynnistä, Ljung kertoo.

Koronavirus ajoi turkisteollisuuden ahtaalle

Kesäkuun huutokaupassa oli vielä myynnissä ketunnahkoja edellisestä huutokaupasta. Ljung myöntää, että tällä hetkellä kettua myydään enemmän kuin tuotetaan.

– Emme ole vielä onnistuneet puremaan kiinni vuotta 2020, kun covid iski pahimmillaan ja suuri osa jäi myymättä. Siihen tarvitsemme vielä ainakin kauden.

Kettutuotanto on laskenut Suomessa. Myös Kiinassa tuotanto laskee nopeasti.

– Siinä mielessä uskomme, että pystymme myymään nahkoja tällä ja tulevana kautena, Ljung kertoo.

Muutaman vuoden kuluttua Saga Furs on maailman ainoa turkishuutokauppayhtiö, kun tanskalainen ja tällä hetkellä maailman suurin turkishuutokauppayhtiö Kopenhagen Fur lopettaa toimintansa.

Syynä lopettamiseen on Tanskan hallituksen ilmoitus teurastaa kaikki maan turkistarhojen minkit monilta tiloilta löytyneen uuden koronavirusmuunnoksen takia.

Ljung uskoo, että tällä on tulevaisuudessa suuret vaikutukset.

– Tanskassa ei ole oikein mitään eläimiä tällä hetkellä. Siinä mielessä se on jo nyt vaikuttanut, koska he myyvät tällä hetkellä vain vanhoja nahkoja, Ljung kertoo.

Lue lisää: Minkkien myynti loppuu yllättävin kääntein Tanskassa – Vantaalle jää maailman ainoa turkisten myyntipaikka

Aito turkis näkyy huippubrändien vaatteissa

Turkisten suosio on heikentynyt jo vuosia siksi, että kuluttajat suhtautuvat yhä kriittisemmin turkistarhaukseen ja niissä asuvien eläinten elinolosuhteisiin.

Ala on ajautunut ahtaalle. Turkistarhaus on kielletty tai tullaan kieltämään monissa maissa tulevien vuosien aikana. Näitä maita on esimerkiksi Viro, jonka turkistuotanto on ollut hyvin vähäistä.

Myös Suomessa vastustusta on esiintynyt, vaikka ala on iso työllistäjä erityisesti Länsi-Suomessa. Ljung uskoo silti alan tulevaisuuteen.

– Ala työllistää Suomessa yli 5000 ihmistä, ja se on kannattava elinkeino tällä hetkellä. Myös EU päätti 1,5 kuukautta sitten, että EU ei tule puuttumaan elinkeinoon, vaan se on maakohtaista, Ljung toteaa.

Vaikka monet muotimerkit ovatkin luopuneet aitojen turkiksien käytöstä vaatteissaan, on myös poikkeuksia. Näitä ovat esimerkiksi huippubrändit Fendi ja Louis Vuitton. Fendi on Ljungin mukaan tuplannut tämän kauden ostomääränsä.

– Esimerkiksi Louis Vuittonin miesten kevään 2022 muodissa näkyvät turkikset erittäin näyttävästi. Turkikset on kehitetty täällä meillä ja valmistettu Pohjanmaalla kasvaneista ketuista, Ljung kertoo.

