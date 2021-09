Saudi-Arabia vapautti naisille ajo-oikeutta vaatineet aktivistit vaivihkaa – moni on kuitenkin kadonnut jäljettömiin, kertoo yhden sisko

– Sisareni Loujain on pioneeri. Hän antoi nimen, kasvot ja tarinan saudiarabialaisille naisille ja heidän kohtelulleen miesten hallitsemassa yhteiskunnassa. Siksi hänet pidätettiin, mutta siksi hänet myös vapautettiin, sanoo aktivistin nuorempi sisar Lina al-Hathloul puhelinhaastattelussa nykyisestä kotikaupungistaan Brysselistä.

Nyt 32-vuotias Loujain al-Hathloul ehti seitsemän vuoden ajan ponnekkaasti vaatia naisille ajo-oikeutta. Hän vaati myös Saudi-Arabian uskonnollisen poliisin toiminnan lakkauttamista.

Molemmat vaatimukset ovat toteutuneet, mutta eivät aktivistien tahdosta. Ajo-oikeuden naiset saivat kesällä 2018. Uskonnollinen poliisi katosi kaduilta hieman aiemmin.

Linan mukaan hänen siskostaan Loujain al-Hathloulista tuli liian kuuluisa Saudi-Arabiassa ja kansainvälisesti. Kruununprinssi Muhammad bin Salman koki hänet uhkaksi, joka siirsi julkisuuden valokeilan pois kuningashuoneesta ja kruununprinssistä itsestään.

Kruununprinssi Muhammad bin Salmanin hallinto valvoo tarkkaan sosiaalisen median viestejä ja niiden lähettäjiä. Kuva: SIPA / Shutterstock / AOP

Saudiviranomaiset ovat pidättäneet Loujain al-Hathloulin lukuisia kertoja ja vieneet telkien taakse. Vuonna 2015 hän pyrki ensimmäisenä naisena mukaan paikallispolitiikkaan.

Loujain al-Hathloul opiskeli ulkomailla ja osasi käyttää sosiaalista mediaa rämäpäisesti paljon ennen kuin kukaan Saudi-Arabiassa oli kuullutkaan kruununprinssiksi haluavasta Muhammad bin Salmanista.

Kruununprinssi bin Salmanin ratkaisu oli toimittaa Loujain al-Hathloul yli kahden vuoden pidätyksen ja kidutusten jälkeen terrorismia käsittelevään oikeuteen viime vuonna.

Lähes kuuden vuoden vankilatuomio ja maastapoistumiskielto langetettiin joulukuun lopussa, mutta osittainen vapaus koitti jo tämän vuoden helmikuussa.

– Sen jälkeen hänet on vaiettu kuoliaaksi Saudi-Arabiassa. Siellä mikään media ei uskalla hänestä enää kirjoittaa, hän on korkean tason tapaus, selvittää Lina al-Hathloul.

Muut vapautetut aktivistit ovat pulassa

Loujain al-Hathloulin varjoon ovat jääneet ne kymmenen muuta naisaktivistia, jotka kruununprinssi Muhammad bin Salman pidätytti toukokuussa 2018, vain kuukausi ennen Saudi-Arabian naisille myönnettyä ajo-oikeutta.

Heidät on viime kuukausina vapautettu, yhden kohtalosta ei tiedetä.

– Näiden naisten asema on heikompi kuin Loujainin. Heillä ei ole ulkomaisia kontakteja eivätkä he ole samalla tavalla tunnettuja kuin sisareni on, kertoo Lina al-Hathloul.

Saudiarabialaiset naiset tarvitsevat ulkona liikkumiseensa mukaan miesvalvojan, joka yleensä on puoliso, veli tai isä. Naisaktivistit ovat vaatineet vapautusta valvonnasta. Kuva: EPA

Osa vapauteen päässeistä naisista on palannut koteihinsa, mutta kaikkien perheet eivät halua enää ottaa aktivisteja takaisin. Perheet ja suvut kokevat heidät häpeänä ja vaarallisina omalle elämälleen.

– Osa naisista on kadonnut, heistä ei tiedetä mitään, sanoo Lina al-Hathloul lyhyesti.

Katoamiset ja pidätykset jatkuvat julkkisten ja kansan piirissä

Lina al-Hathloulin mukaan hänen sisarensa kohtalo on olla varoittava esimerkki muille aktivisteille ja koko saudiarabialaiselle yhteiskunnalle.

Saudi-Arabia vei Loujain al-Hathloulin terrorismin vastaiseen oikeuteen. Tämä merkitsee, että hänet voidaan pidättää koska hyvänsä ja millä hyvänsä perusteella epäiltynä valtion vastaisesta toiminnasta, sanoo Lina al-Hathloul.

Hänen mukaan esimerkki ja pelotevaikutus toimivat jo. Koska kukaan ei nyt tiedä, mistä asioista voi turvallisesti puhua, kansa pysyy hiljaa ja vaikenee omista kokemuksistaan.

– Ennen bin Salmania ja vuotta 2017 punainen linja, kielletyt asiat, olivat yleisesti tiedossa, nyt näin ei ole.

Lina al-Hathloul kertoo seuraavansa hieman huvittuneena, kuinka Saudi-Arabian kuuluisuudet yhtä aikaa, samoin sanoin ja jopa samoin kuvin suitsuttavat kruununprinssi Muhammad bin Salmania ja hänen ratkaisujaan.

Harvinaisessa tapahtumassa kruununprinssi Muhammad bin Salman salli naisten päästä Riadissa jazz-konserttiin 2018. Kuva: AMEL PAIN /European Pressphoto Agency EPA

– Bin Salman on ottanut Twitterin ja muun median täysin hallintaansa ja hän ohjailee julkaisuja ja viestien sisältöjä, sanoo Lina al-Hathloul.

Yhtenä esimerkkinä kuningashuoneen ohjaamasta median käytöstä hän mainitsee työttömyyden, joka on korkea etenkin nuorison piirissä.

– Saudi-Arabiassa on kadonnut ja pidätetty ihmisiä, jotka ovat valittaneet työnsaantivaikeuksista. Kruununprinssi kokee sen loukkauksena itseään vastaan ja siksi siitä ei saa puhua.

Yhteydenpito Saudi-Arabiaan on varovaista

Al-Hathloulin perhe on hajallaan ympäri maailman. Kotona Riadissa asuvat Loujainin lisäksi kaksi muuta sisarusta ja eläkkeellä olevat äiti ja isä. Isä teki uransa laivaston palveluksessa insinöörinä ja äiti opettajana.

Siskoista kaksi asuu Brysselissä, Belgiassa ja veli Torontossa, Kanadassa.

– Olen yhteydessä Riadiin tavallisin nykymaailman keinoin. Puhumme hyvin tavallisista asioista ja kuulumisista. Vanhempani eivät koskaan kysy, missä olen matkustanut ja mitä olen tehnyt. Itse en kerro aktivismistani, koska se olisi perheelleni vaarallista kuultavaa, sanoo Lina al-Hathloul.

Naisia Riadin lentokentällä. Syksystä 2019 saudiarabialaiset naiset ovat saaneet luvan matkustaa ilman miesvalvojaa ulkomaille. Käytännössä naisen perhe voi estää passin saamisen. Kuva: AMEL PAIN /European Pressphoto Agency EPA

Koko al-Hathloulin perhe Riadissa on tarkkailun alla ja matkustuskiellossa. Terrorismi-oikeus langetti Loujainille viiden vuoden matkustuskiellon viime joulukuun lopussa. Pian ilmeni, että tuomio koski myös vanhempia, jotka eivät päässeet rajan yli maasta pois.

– Eniten pelkään vanhempieni ja perheeni puolesta. Ei pidä aliarvioida sitä, kuinka pitkälle viranomaiset voivat mennä. Siellä voi tapahtua vaikka auto-onnettomuus, hän miettii.

Lina al-Hathloul uskoo itse olevansa turvassa Euroopassa. Hän opiskelee lakia ja tekee kansainvälisestä ihmisoikeustyötä. Varovaisuus on kuitenkin pidettävä mielessä. Siksi hän ei halua tulla kuvatuksi tähänkään juttuun.

Loujain al-Hathloul jatkaa oikeustoimia

Loujain al-Hathloul on nyt muodollisesti vapaa, mutta tuomio on ehdonalainen vielä vuosia. Sharialain puitteissa hän jatkaa ponnistelujaan oikeuksiensa puolesta.

Hän valitti tuomiostaan korkeimpaan oikeuteen, joka kuitenkin torjui valituksen.

– Loujainia oli kahden ja puolen vuoden pidätyksen aikana kidutettu eri keinoin ja tehty seksuaalista väkivaltaa. Oikeus ei tätä uskonut, vaan vaati häntä todistamaan asian.

Prosessi päättyi nopeasti umpikujaan, sillä Loujain ei pyynnöstä huolimatta saanut kameratallenteita tapahtumista. Viranomaiset väittivät, että videoita säilytetään vain 40 vuorokautta.

Hänen vanhempansa ovat nähneet kidutuksen jäljet, mutta todistusvoimaiset yksityiskohdat tapahtumista puuttuvat.

Loujainin mukaan osaa kidutuksista valvoi Saud al-Qahtani, jota pidetään Istanbulissa kolme vuotta sitten murhatun sauditoimittaja Jamal Khashoggin paloittelumurhan yhtenä päätoimijana.

Loujain al-Hathloul on myös nostanut kanteita saudimediaa vastaan kunnianloukkauksesta, mutta nekään eivät ole edenneet.

Kolmas kohde hänellä on naapurimaa Arabiemiraatit, jonka viranomaiset ottivat Loujainin siellä kiinni toukokuussa 2018 ja toimittivat Saudi-Arabian viranomaisten haltuun.

Sisaren mukaan nykyisin Loujain saa Riadissa suorittaa opintojaan ja käydä töissä.

Lina al-Hathloul myöntää, että kruununprinssi Muhammad bin Salmanin noustua Saudi-Arabian todelliseksi johtajaksi kesällä 2017, hän itsekin oli tästä innoissaan.

– Hän osasi puhua, käyttää oikeita sanoja ja kertoa suunnitelmistaan valtion kehittämiseksi.

– Olimme tottuneet siihen, että vanhat miehet ovat vallassa ja puhuvat perinteisesti vanhalla kielellä. Sitten aloimme nähdä sanojen taakse, tuli Jemenin sota ja Khashoggin murha. Kyllähän ihmiset ymmärsivät, mitä tapahtui, pohtii Lina al-Hathloul.

