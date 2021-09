Kunta määräsi pannattomia kissoja loukutettavaksi ja lopetettavaksi Keski-Pohjanmaalla – eläinsuojelijat puuttuivat asiaan, loukuttaminen keskeytetään

Perhon kunta on todennut tiedotteessaan, että pennattomat luonnosta tavoitetut kissat lopetetaan. (Kuvituskuva)

Keskipohjalaisessa Perhon kunnassa on yhdellä asuinalueella pyritty saamaan villiintyneiden kissojen populaatiota kuriin vuosien ajan.

Keskipohjalainen Perhon kunta keskeyttää villiintyneiden kissojen loukutukset.

Kunta on tänä vuonna loukuttanut luonnosta tavattuja kissoja, jotka ovat vaikuttaneet villiintyneiltä ja ovat olleet pannattomia. Tähän mennessä luonnosta on loukutettu viitisenkymmentä kissaa.

Kunnan mukaan (siirryt toiseen palveluun) pannattomat luonnosta tavatut kissat katsotaan villiintyneiksi ja lopetetaan.

Tänään Helsingin eläinsuojeluyhdistys (HESY) vaati kannanotossaan kuntaa luopumaan toiminnasta vedoten sen laittomuuteen.

– HESY vaatii, että Perhon kunnassa käynnissä oleva villiintyneiksi tulkittujen kissojen loukutus- ja tappamisoperaatio on pysäytettävä välittömästi laittomana toimenpiteenä, todetaan yhdistyksen tiedotteessa.

"Otamme asian vakavasti huomioon"

Perhon kunnan tekninen johtaja Alpo Anisimaa toteaa, että loukuttaminen keskeytetään välittömästi ja kunta selvittää ympäristöterveydenhuollon kanssa voidaanko sitä jatkaa ja jos voidaan, miten.

– Kun tämmöinen oikaisuvaatimus toimiimme on tullut, otamme asia vakavasti huomioon. Olemme keskeyttäneet toiminnan ja selvitämme, onko siinä tapahtunut joku virhe.

Anisimaa ei osaa arvioida, millä aikataululla selvitys mahdollisesta loukuttamisen jatkamisesta etenee.

Hän toteaa, että kissaongelmaan on haettu ratkaisua alunperin yhdessä ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Anisimaan mukaan Perhon kunnassa on yksi eläinlääkäri, joka ei ehdi asiaa hoitaa. Lähin rankkuri on naapurikunnassa Toholammella noin tunnin ajomatkan päässä.

– On melko suuri kustannus sieltä tulla loukkuja kokemaan päivittäin ja kuljettaa kissat kahdeksi viikoksi rankkurille säilytettäväksi. He suosittelivat sieltä, että kunta itse loukuttaa ja toimittaa kissat eläinlääkärille. Sillä tavalla on toimittu tähän mennessä.

Yksi vahinko

Perhon kunta on muun muassa kuntatiedotteessa toivonut, että lemmikkikissat merkitään kaulapannalla.

Tiedotteen mukaan "mikäli pyydystetyllä kissalla ei ole kaulapantaa tulkitaan se villikissaksi ja lopetetaan".

HESYn näkemyksen mukaan ulkoa löydettyä tai loukutettua omistajatonta kissaa – myös populaatiokissaa – on aina pidettävä ensisijaisesti löytökissana, joka tulee toimittaa löytöeläintalolle. Vasta löytöeläinten talteenottopaikassa voidaan arvioida, onko kissa villiintynyt. Arviota kissan villiintymisestä ei pidä koskaan tehdä kiinniottotilanteen perusteella. Kaikissa tapauksissa on tarkistettava, onko kissalla tunnistusmerkintä.

HESYn mukaan kissanomistajia ei voi myöskään velvoittaa pannoittamaan kissojaan.

Anisimaan mukaan loukuttamalla kiinniotetut kissat on toimitettu eläinlääkärille ja päätökset niiden lopettamisesta on tehnyt eläinlääkäri.

– On tullut ilmi, että yksi vahinko on sattunut, Anisimaa kertoo tapauksesta, jossa leikattu lemmikkikissa oli jäänyt loukkuun ja se oli toimitettu eläinlääkärille, joka myös tulkitsi kissan villiintyneeksi.

"Jotain meidän on tehtävä"

Perhossa Hiekanmäen alueella, missä loukutuksia on tehty, on ollut villiintyneiden kissojen ongelma muutaman vuoden ajan.

Jo pari vuotta sitten alueelta otettiin kiinni eläinlääkärin kanssa yhteistyössä parikymmentä villiintynyttä kissaa. Ne olivat jo kuitenkin ehtineet lisääntyä alueella.

Anisimaan mukaan asukkaat ovat ilmoittaneet noin kymmenen kissan populaatioista, jotka asuvat kunnan rivitalojen lähistöllä ja sotkevat sekä leikkipaikkoja että terasseja.

Kissat myös syövät alueella pikkulintuja.

Asukkaiden voimin ongelmaa ei saada kuriin, Anisimaa toteaa.

– Se on aika iso ongelma. Rivitalojen hiekkalaatikoissa ei voi päästää lapsia leikkimään, vaikka ne on joka yö peitetty pressuilla. Jotain meidän on tehtävä.

