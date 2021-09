Kyselyn mukaan lähes kaikki alle kolmekymppiset hoitajat harkinneet alanvaihtoa – Tehyn puheenjohtaja: "Potilasturvallisuus on vaarantunut munasolusta mummoon"

Etenkin nuorten hoitajien jaksaminen on koetuksella, selviää Tehyn tänään julkaisemasta kyselystä. Tehyn puheenjohtajan mukaan hoitajapula on jo vaarantanut potilasturvallisuuden.

Hoitajapula on äitynyt korona-aikana aiempaakin pahemmaksi, ja Tehyn tuoreen kyselyn mukaan nykyisistä hoitajista alanvaihtoa on harkinnut lähes 90 prosenttia. Kyselyyn vastasi yli 3 200 ammattiliiton jäsentä.

Alle 30-vuotiaiden hoitajien joukossa alanvaihtohalut vaikuttavat olevan vieläkin yleisempiä. Kyselyyn vastanneista Tehyn jäsenistä 294 oli alle 30-vuotiaita. Heistä 95 prosenttia kertoi harkinneensa toista uraa jossakin vaiheessa. 72 prosenttia kertoi harkinneensa alanvaihtoa kuukausittain, viikoittain tai päivittäin.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kommentoi kyselyä Marja Sannikan haastattelussa. Hänen mukaansa pääsyyt hoitajapulaan sekä alanvaihtohalukkuuteen ovat palkkaus ja työolot.

– Ne ovat pielessä, ja siksi tämä ala ei ole enää vetovoimainen eikä pitovoimainen, eli hoitajat eivät pysy alalla.

Kysely on huolestuttava etenkin nuorten hoitajien osalta, Rytkönen toteaa. Sen lisäksi, että lähes kaikki heistä ovat pohtineet alan vaihtamista, 71 prosenttia nuorista hoitajista ilmoitti, ettei tule jaksamaan työuransa loppuun asti alan työtehtävissä.

– Heistähän meidän pitäisi kynsin hampain pitää kiinni.

Rytkönen uskoo, että hoitajapulan seuraukset koskettavat tällä hetkellä käytännössä jokaista suomalaista.

– Päivystykset ovat ruuhkautuneet, erikoissairaanhoidon yksiköitä on suljettu ja kokonaisia hoivakotejakin on suljettu. Kätilöt ovat tulleet julkisuuteen, ettei synnytyksiä pystytä joka kerta hoitamaan potilasturvallisesti. Lista on loputon.

Nimenomaan potilasturvallisuus huolestuttaa Rytköstä.

– Se on vaarantunut ihan munasolusta mummoon saakka. Synnytyksistä lähtien vanhushuoltoon ja kaikki siltä väliltä. On selvää, ettei potilasturvallisuutta pystytä takaamaan kaikissa toiminnoissa.

Poliitikoilta ei ole tulossa ylimääräistä palkkarahaa

Rytkösen mielestä päättäjät pakoilevat vastuuta etenkin palkkausasiassa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) puolestaan sanoo Marja Sannikan haastattelussa, ettei palkkauspolitiikka kuulu päättäjille vaan työmarkkinaosapuolille. Siksi hän ei myöskään lupaa hoitajille lisää rahaa.

– En usko siihen, että eduskunta tai hallitus tulevat esittämään, että jollekin ammattikunnalle annettaisiin korvamerkitysti rahaa. Silloin roolit menevät pahasti sekaisin.

Lohi painottaa hoitajien työssä jaksamisen parantamista.

– Se ei parane sillä, että annetaan 300 euroa lisää. Eivät jaksaminen tai työkuvien ongelmallisuus helpota sillä yhtään.

Rytkönen kritisoi Lohen sanomisia muun muassa vetoamalla yrittäjille myönnettyihin tukiin koronakriisissä.

– Tätä ei ratkaista millään muulla kuin rahalla. Jos päättäjät eivät halua rahaa antaa, tämä hoitajapula pahenee. Kuka meitä jatkossa hoitaa vai hoitaako kukaan?

Rytkönen ja Lohi kohtaavat Marja Sannikan syyskauden ensimmäisessä jaksossa. Katso koko jakso alta tai Yle Areenasta perjantaina 10.9.2021 klo 18. Jakson voi katsoa myös Yle TV1:llä klo 20.