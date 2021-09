Suomalaistutkijat amerikkalaissivuston koronaväitteistä: Todennäköisyys on edelleen sen puolella, että virus on peräisin luonnosta, ei laboratoriosta

Luonnosta on helpompaa löytää ihmisestä toiseen helposti tarttuva virus kuin tehdä sellainen laboratoriossa, muistuttaa virologian dosentti Matti Jalasvuori. Lopullista totuutta pandemian alkuperästä on vaikea selvittää.

Yhdysvaltalainen journalismisivusto The Intercept kertoi kaksi päivää sitten saaneensa haltuunsa 900 sivua dokumentteja, jotka koskevat Kiinan Wuhanissa toimivan virologisen tutkimuslaitoksen työtä ja sen saamaa rahoitusta.

Sivusto sai tiedot julkisuuslain perusteella Yhdysvaltain kansalliselta terveysinstituutilta. Amerikkalainen tutkimuslaitos oli mukana rahoittamassa Wuhanin tutkimusta.

Koronavirus lähti leviämään Wuhanista joulukuussa 2019. Viruksen leviämisen lähtöpaikan paljastuttua on pyritty selvittämään sitä, karkasiko virus wuhanilaisesta laboratoriosta. Maailman terveysjärjestön WHO:n tutkimusten mukaan näin ei todennäköisesti tapahtunut, vaikkei täyttä varmuutta asiaan saatu.

The Interceptin artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) pohditaan sitä, pääsikö pandemian aiheuttanut virus sittenkin karkaamaan laboratoriosta.

WHO:n tutkijat vierailivat Wuhanissa tammikuussa selvittämässä viruksen alkulähdettä. Kuva: Nicolas Asfouri / AFP

Suomalaistutkijat eivät usko viruksen karanneen laboratoriosta

Ylen haastattelemien suomalaisten virustutkijoiden mukaan artikkelissa ei ole sellaisia tietoja, jotka viittaisivat viruksen karanneen laboratoriosta.

– Artikkeli ei mitenkään varmista sitä, että kyse olisi laboratoriosta karanneesta viruksesta. Luonnossa on valtava määrä viruksia eli siellä on niin sanotusti luonnon laboratorio tekemässä koko ajan variantteja, sanoo virologian dosentti Matti Jalasvuori Jyväskylän yliopistosta.

Tutkija Minna Hankaniemi Tampereen yliopistosta on samaa mieltä.

– Se ei anna minkäänlaista viitettä siihen suuntaan, että koronavirus olisi karannut laboratoriosta.

Sekä Jalasvuori että Hankaniemi pitävät todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että koronavirus on siirtynyt ihmiseen luonnossa lepakosta.

– Luonnosta on helpompaa löytää ihmisestä toiseen helposti tarttuva virus kuin tehdä vastaava uudentyyppinen virus laboratoriossa, kertoo Jalasvuori.

Koronavirus lähti leviämään kymmenen miljoonan asukkaan Wuhanin kaupungista joulukuussa 2019. Kuva: Ivan Kargapoltsev / AOP

"Wuhanin tutkimukset olivat osa varautumista pandemioihin"

Koronaviruksen lähtiessä leviämään Wuhanissa oli käynnissä tutkimus, jossa laboratorioon koottiin tuhansia lepakoilta otettuja koronavirusnäytteitä. Tutkimukseen otettiin myös näytteitä eläinten parissa työskenteleviltä ihmisiltä.

Tutkija Minna Hankaniemen mukaan tutkimukset vaikuttavat täysin normaaleilta.

– Tällaiset tutkimukset ovat tärkeitä, koska niistä kartoitetaan ja identifioidaan lepakoista ilmaantuvia koronaviruksia Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ne ovat alueita, joissa on aiemmin ilmaantunut muun muassa ensimmäinen SARS-epidemia.

– Tutkimusperusteet on helppo selittää sillä, että halutaan tietää, millaisia viruksia luonnossa on ja sillä että pystytään varautumaan pandemioihin, sanoo virologian dosentti Matti Jalasvuori.

Koronavirus levisi alkuvaiheessa Wuhanin ruokamarkkinoilla. Kuva on otettu viime marraskuussa, kun epidemia oli saatu hallintaan Wuhanissa. Kuva: AOP

Aasiassa uusien, ihmisille tautia aiheuttavien virusten ilmaantuminen on todennäköisempää, koska väestötiheys on korkeampi ja villieläimiä metsästetään enemmän ravinnoksi kuin esimerkiksi Euroopassa.

– Tässä esille nostetut tutkimukset ovat nähdäkseni todella tärkeitä varautumisen kannalta. Tällaisia hankkeita kannattaa toteuttaa, Hankaniemi toteaa.

Viruksen muuntelu on normaalia tutkimustyötä

Wuhanilaisessa laboratoriossa muunneltiin koronavirusta osana amerikkalaisen tutkimuslaitoksen osittain rahoittamaa tutkimusta. Tässäkään ei ole suomalaistutkijoiden mukaan mitään ihmeellistä.

Pyrkimyksenä on ollut ennakoida ja varautua siihen, millä tavalla virus voi muuntua ihmisten välillä helposti leviäväksi.

– Tavoitteena lienee ollut pystyä ennustamaan, miten virus muuttuu tai minkälainen muutos olisi. Vastaavaa on tehty esimerkiksi lintuinfluenssaviruksissakin, Matti Jalasvuori toteaa.

– Virustutkijan silmään virusten muuntelu näyttää täysin järkevältä tutkimukselta, koska ihmisillä on ollut jo näitä vaarallisia viruksia, kuten SARS, MERS ja SARS2. On täysin mahdollista, että mutaatioiden kautta voi kehittyä uusi virus, jossa on osia näistä kaikista. Sitten oltaisiin ison katastrofin edessä, Minna Hankaniemi jatkaa.

Wuhanin virologisen tutkimuskeskuksen työntekijöitä kuvattuna vuonna 2017. Kuva: Getty Images

The Intercept nosti esille saamansa aineiston perusteella myös sen, että tutkimuksia tehtiin bioturvallisuustason 3 laboratoriossa, jollaista vaaditaan hengenvaarallisten aineiden käsittelyyn.

Tämä on virustutkimuksessa normaali käytäntö, sanovat suomalaistutkijat.

– Juuri näin pitää toimia, että suojataan ihmisiä, jotka työskentelevät viruksen ja näytteiden kanssa, Hankaniemi summaa.

Tutkijoita myös varoitettiin tutkimuksen riskeistä, kuten lepakonpuremista. Tämäkin on normaalia.

– Lepakot kantavat monia vaarallisia viruksia, joista tällä hetkellä leviävä korona on lievimmästä päästä. Siksi niiden puremat pitää ottaa tosissaan, toteaa Jalasvuori.

Viruksen alkuperää voi olla hankalaa selvittää aukottomasti

Tutkijat pohtivat, että koronaviruksen alkuperää voi olla hyvin vaikeaa selvittää täysin aukottomasti.

– Todennäköisyys on sen puolella, että virus on peräisin luonnosta. Kaikki on kuitenkin mahdollista eikä mitään voi sulkea pois, arvioi virologian dosentti Matti Jalasvuori Jyväskylän yliopistosta.

Myös Tampereen yliopiston tutkijan Minna Hankaniemen mukaan on epätodennäköistä, että virus olisi päässyt karkuun laboratoriosta.

– Todennäköisintä on edelleen, että koronavirus on siirtynyt ihmiseen lepakosta, koska sieltä on löydetty 94-prosenttisesti samanlaisen perimän omaava virus.

Vaikkei todisteita laboratoriosta leviämiselle ole, jää spekuloinnin mahdollisuus.

– Voi olla mahdotonta osoittaa, että jokin virus olisi karannut laboratoriosta. Jos joku haluaisi tehdä viruksen, vaikka bioaseeksi, niin totta kai toteuttaja haluaa toimia niin, ettei jää kiinni, Hankaniemi toteaa.

Voiko koronaviruspandemian alkuperä jäädä selvittämättä?

– Tutkijana uskon, että se voidaan saada selville, mutta siihen voi mennä vuosia, Hankaniemi sanoo.

