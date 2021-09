Sadat naiset eivät pääse läpi ruuhkautuneeseen apupuhelimeen – jos rahaa olisi, Naisten Linja avaisi toisen puhelinlinjan väkivallan uhreille

Kuukaudessa Naisten Linjalla voidaan vastata reiluun sataan puheluun. Kuva on kuvituskuva, eikä liity tapaukseen.

Väkivaltaa kokeville tytöille ja naisille tarkoitettu Naisten Linjan puhelinpalvelu on toistuvasti ruuhkautunut, vaikka tahtoa auttaa useampaa yhteydenottajaa olisi.

Vuonna 2020 keskimäärin 29 prosenttiin puheluista pystyttiin vastaamaan.

– Ja se oli vielä paras vastausprosenttimme vuosiin, toteaa Naisten Linjan toiminnanjohtaja Noora Lautjärvi.

Lautjärvi ei usko, että hieman laskeneiden puhelumäärien syynä olisi se, että väkivaltaa koettaisiin vähemmän – päinvastoin. Naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt koronapandemian aikana niin, että YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (siirryt toiseen palveluun) on kutsunut sitä varjopandemiaksi.

Lähisuhdeväkivalllan uhkaa on nostanut esimerkiksi se, että koronarajoitusten vuoksi liikkuminen kodin ulkopuolella on vähentynyt. Vielä helmikuussa 2020 eli juuri ennen pandemiaa Naisten Linjalla pystyttiin vastaamaan vain 16 prosenttiin saapuneista puheluista.

– Rajoitustoimien aikana harvempi uhri on voinut löytää paikan, josta soittaa meille turvallisesti. Verkkopalvelulla on voitu paikata tätä jonkin verran, mutta verkossa keskusteleminen ei ole kaikille mahdollista, Lautjärvi sanoo.

Tälläkin hetkellä puheluista jää vastaamatta noin kaksi kolmesta. Käytännössä tämä tarkoittaa kuukaudessa noin 100–150 vastattua puhelua ja useita satoja vastaamattomia puheluita.

Vaihtelua kuitenkin ilmenee: esimerkiksi kotona vietettyjen pyhien jälkeen yhteydenottomäärät tyypillisesti nousevat.

– Jos jo tavallisen joulun jälkeen puhelumäärät kasvavat, niin miten käy, kun rajoitukset ja etätyösuositus poistuvat?

Toisen puhelinlinjan avaaminen maksaisi tuhansia

Naisten Linjan puheluihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset. Toiminta on luottamuksellista, minkä vuoksi puheluihin vastataan siihen tarkoitetusta huoneesta.

Tämän vuoksi puheluihin voi tällä hetkellä vastata vain yksi vapaaehtoinen kerrallaan.

– Olemme jo vuosia toivoneet, että saisimme lisää resursseja toiseen puhelinlinjaan, sillä tilastojen valossa haluaisimme pystyä tarjoamaan tätä palvelua lisää. Se tavoite ei kuitenkaan ole vielä lähellä, toiminnanjohtaja Noora Lautjärvi kertoo.

Uuden puhelimen aloituskustannukset olisivat noin 15 000 euroa ja sen ylläpitokustannukset olisivat noin 5 000 euroa kuussa.

Naisten Linjan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA. Lisäksi Naisten Linja tekee omaa varainhankintaa ja järjestää vertaisryhmätoimintaa Helsingin kaupungin tukemana.

Myös kansalaiset voivat tukea toimintaa lahjoituksilla.

– Olemme niistä äärimmäisen kiitollisia. Lahjoitukset ovat konkreettinen tuki ja osoitus siitä, että ihmiset pitävät tätä työtä tärkeänä.

Yksin lahjoituksilla laajaa ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista, Lautjärvi muistuttaa.

– Uskon, että tässä on kyse myös poliittisesta tahdosta. Suomen valtio on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisiin toimiin ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Asiaan puuttuminen vaatii rahaa, sillä kyse on haastavista ja monisyisistä asioista, joiden ratkaisemiseen tarvitaan erityisosaamista.

Naisten Linjan tuki- ja neuvontapuhelin palvelee numerossa 0800 02400 maanantaista perjantaihin kello 16–20. Tietoa yhdistyksen muista palveluista löydät täältä (siirryt toiseen palveluun). Apua ja tukea voi hakea myös esimerkiksi Nollalinjalta (siirryt toiseen palveluun) sekä paikallisesta turvakodista (siirryt toiseen palveluun).

