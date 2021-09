Tamperelainen palvelutalo nosti hoitajien määrää – sairauspoissaolot vähenivät ja työntekijä kiittää: "Otetaan huomioon oma elämä"

Nousijoiden joukossa on Kotipirtin palvelutalon tehostettu palveluasuminen Tampereelta. Haastattelussa toiminnanjohtaja Mari Anttila, sairaanhoitaja Nina Vähämäki ja asukas Voitto Vaahtera. Video: toimittaja Mari Siltanen, kuvaus Marko Melto

Nousijoiden joukossa on Kotipirtin palvelutalon tehostettu palveluasuminen Tampereelta. Haastattelussa toiminnanjohtaja Mari Anttila, sairaanhoitaja Nina Vähämäki ja asukas Voitto Vaahtera. Video: toimittaja Mari Siltanen, kuvaus Marko Melto

Vanhusten hoitoa voi katsoa ainakin kahdelta kantilta Pirkanmaalla. Toisaalta kymmenissä vanhainkodeissa on saatu puolessa vuodessa nostettua hoitajien määrää. Toisaalta reilussa kolmanneksessa hoitajamäärä on tippunut ja osassa mennään alle laissa määritellyn rajan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt tietoja hoitajien määrästä marraskuussa 2020 ja toukokuussa 2021. Tiedot on kerätty vanhainkodeista, tehostetun palveluasumisen yksiköistä ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon yksiköistä. Pirkanmaalla vastauksen antoi tänä vuonna 166 hoivayksikköä. Voit tarkistaa oman kuntasi tilanteen THL:n sivuilta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki eivät toisaalta ilmoittaneet hoitajamääriään, joten koko totuus ei löydy THL:n lukemista. THL ilmoittaakin valvontaviranomaisille yksiköt, jotka eivät vastanneet kyselyyn.

Yksi niistä on Orivedellä sijaitseva Särkänkoti, joka nousi aiemmin syksyllä uutisiin huonon tilanteensa takia. Hoitajia ei ole käytännössä ollut riittävästi koko tänä vuonna. Valvova viranomainen eli aluehallintovirasto seuraa tiiviisti hoitajamäärien kehitystä.

Nousua miltei puolessa hoivakodeista

Peräti 74 vanhuksia hoitavaa yksikköä on Pirkanmaalla kertonut, että hoitajia on tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Se on noin 46 prosenttia vastaajista. Valtaosassa nousu on pientä.

Suurin nousu on tullut Orivedellä. THL:n lukemista selviää, että Orivedellä sijaitsevassa Tähtiniemen vanhainkodin Arvonkodissa hoitajamitoitus on noussut maakunnassa eniten. Vuonna 2020 lukema oli 0,61 ja 2021 se oli 0,81. Luku kertoo sen, kuinka monta hoitajaa on asukasta kohden.

Nousìjoiden joukossa on myös Kotipirtin palvelutalon tehostettu palveluasuminen Tampereelta. Heidän hoitajamitoituksensa nousi puolessa vuodessa 0,66 hoitajasta asukasta kohden 0,79 hoitajaan.

Kotipirtin palvelutalon toiminnanjohtaja Mari Anttila kertoi jutun pääkuvassa aukeavassa suorassa lähetyksessä kello 9.45 alkaen miten hoitajien määrä saatiin nousemaan. Mukana haastattelussa myös sairaanhoitaja Nina Vähämäki ja asukas Voitto Vaahtera.

Jokaista vanhusta varten on oltava 0,7 työntekijää tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, määrittelee vanhuspalvelulaki. Tavoite on pakko täyttää huhtikuun alussa 2023. Tällä hetkellä eletään siirtymäaikaa ja raja on vuoden loppuun asti 0,55.

Hoitajapula näkyy laskusuhdanteena

Reilu kolmannes Pirkanmaalla vastanneista on kertonut, että hoitajia on aiempaa vähemmän suhteessa asukkaiden määrään. Yhteensä 60 hoitokodissa oli laskua. Tosin kuten nousutkin, laskutkin olivat suurella osalla vähäisiä.

Suurin tiputus oli Ikaalisten kaupungin ylläpitämässä Toivolansaarikodissa, jossa hoitajamitoitus oli tänä vuonna 0,56 ja puoli vuotta sitten 0,69.

Kevään mittausjaksolle sattui Ikaalisten kaupungin asumispalvelupäällikkö Arja Starckin mukaan paljon hoitajien koulutuksia ja kehittämiseen liittyviä palavereja, joita ei lasketa mukaan THL:n mittaamaan välittömään hoitotyöhön. Koulutus- ja palaverisumiin on jo Starckin mukaan kiinnitetty huomiota ja järjestelty töitä toisin.

– Tällä hetkellä Toivolansaarikodin työtekijätilanne on hyvä ja olemme rekrytoineet uusia työntekijöitä, Starck kertoo.

Hoitajapula näkyy silti myös Ikaalisissa, kuten muissakin yksiköissä. Varsinkin lyhyaikaisten ja äkillisesti tarvittavien sijaisten saaminen on vaikeaa eri puolilla.

– Tulevaisuudessa ikäihmisten parissa työskentelyä tulisi saada houkuttelevammaksi jo hoitajien koulutuksessa. Opiskelijoiden määrä harjoitteluissa on vähentynyt, sanoo Starck.

Hoitajapulan syitä käydään läpi tarkemmin esimerkiksi näissä jutuissa:

Kuka meitä hoitaa tulevaisuudessa? Konkarit eläköityvät eikä hoitotyö houkuttele nuoria – vakituisiinkaan paikkoihin ei tule hakemuksia

Kyselyn mukaan lähes kaikki alle kolmekymppiset hoitajat harkinneet alanvaihtoa – Tehyn puheenjohtaja: "Potilasturvallisuus on vaarantunut munasolusta mummoon"

Oikaisuvaatimuksia on lähtenyt THL:n suuntaan

THL:n selvityksessä Pirkanmaalla 12 yksikköä alitti hoitajavaatimukset, kun Yle kävi läpi tietoja syyskuun alkupuolella. Yksiköt siis ilmoittivat kolmen viikon ajalta joka päivältä kuinka paljon heillä oli työntekijöitä ja kuinka paljon asukkaita. Tästä THL laski hoitajamitoituksen (siirryt toiseen palveluun). 12 yksiköllä se oli alle 0,55.

Ylen tietojen mukaan kaksi hoivakotia on jo lähettänyt oikaisuvaatimuksen lopullisista lukemista. Toinen on valkeakoskelainen Hoivakoti Wäinämöinen, jonka hoitajamitoitus olikin THL:n taulukossa Pirkanmaan alhaisin eli 0,41.

Valkeakosken vt. vanhuspalvelujen johtaja Susanna Koivunen on viime ajat selvittänyt tilannetta. Alhainen lukema johtuu todennäköisesti näppäilyvirheestä. Tarkistuslaskelmia on Koivusen mukaan tehty useaan kertaan ja todellinen hoitajamitoitus on 0,61. Se ylittää ensi vuodenkin vaatimukset.

– THL:stä on pyydetty virheellisen tiedon oikaisua. Tämä on aiheuttanut ikävää julkisuutta ja harmia työyhteisöön. Myös asukkaiden läheisille on tullut ylimääräistä huolta, sanoo Koivunen.

THL:n hoitajamitoituksen seuranta Toteutetaan vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Mitoitus lasketaan toimintayksikön toimittamista päiväkohtaisista asiakasmääristä ja työtuntitiedoista kolmen viikon ajalta. THL ilmoittaa valvontaviranomaisille yksiköt, jotka eivät vastaa kyselyyn. Eri kuntien hoitolaitosten tiedot löytyvät THL:n yhteenvedosta täältä (siirryt toiseen palveluun). Seuranta on toteutettu vuoden 2020 marraskuussa ja 2021 toukokuussa. Seuraavan kerran seuranta toteutetaan marraskuussa 2021 viikoilla 44 - 46. Vanhuspalvelulain mukaan työntekijöitä on oltava 1.4.2023 alkaen 0,7 asiakasta kohden. Tänä vuonna, siirtymäajalla, lukema on 0,55 ja vuoden 2022 alusta 0,6.

Jutussa on käytetty lähteenä myös THL:n julkaisua: Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei vielä ole noussut vanhuspalveluissa

Lue lisää:

Kuka meitä hoitaa tulevaisuudessa? Konkarit eläköityvät eikä hoitotyö houkuttele nuoria – vakituisiinkaan paikkoihin ei tule hakemuksia

Vaatimukset kiristyvät, mutta hoitajien määrä hoivakodeissa ei nouse samaan tahtiin – Asiantuntija: "Hoitajien puute on todellinen ongelma”

AVI: Useita epäkohtia ja lainvastaisuuksia vanhusten palveluasumisessa Särkänkodissa Orivedellä

Hoivakotien viriketoiminta yhä hiljaista koronan jäljiltä – ikäihmisten etujärjestö toivoo muutosta: "Vanhuksilla ei ole aikaa odottaa"