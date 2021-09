STM haluaa jatkaa maahantulorajoituksia vuoden loppuun saakka, matkailuväki järkyttyi: "Viestinä äärimmäisen huono"

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa Ylen tietojen mukaan matkustusrajoituksille jatkoa vuoden loppuun saakka. Rajoitukset liittyvät tartuntatautilakiin ja terveysturvallisuuteen rajoilla. Tällä hetkellä valtioneuvoston asettamat maahantulorajoitukset ovat voimassa 15. lokakuuta saakka.

Matkailuväki erityisesti Lapissa odottaa pelolla sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia ja eduskunnan päätöstä asiasta. Rajoitukset saattavat karsia ulkomailta saapuvia matkailijoita.

– Matkailuväki on äärimmäisen huolestunut tästä kehityksestä. Juuri kun maailma avautuu, niin me jatkamme rajoituksia nykyisen suunnitelman pohjalta. Tässä on pitkään menty hyvin pienillä matkailijavirroilla ja matkailuelinkeinon tuottaminen on ollut mahdotonta, sanoo Visit Rovaniemi Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Muun muassa Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi on sanonut, että alalla pidetään erittäin tärkeänä sitä, että matkailu on aidosti mahdollista realistisin ehdoin.

Broas: "Kestämätöntä testauskapasiteetille"

Tällä hetkellä ulkomailta maahan saapuvat henkilöt joutuvat esittämään rajalla rokotustodistuksen kahdesta koronarokotteesta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronataudista.

Jos todistuksia ei ole, maahan saapuvalla on oltava negatiivinen tulos koronatestistä, joka on otettu lähtömaassa tai kohdemaassa. Testi täytyy uusia molemmissa malleissa 3–5 päivän kuluttua.

Kärkkäisen mukaan Rovaniemelle odotetaan joulukuussa noin 40 000 ulkomaalaista matkailijaa. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas arvioi, että noin 20 prosenttia heistä olisi rokottamattomia, joiden täytyisi käydä 3-5 päivän sisällä uudessa koronatestissä.

– Tämä tarkoittaisi lähes 10 000 ihmistä. Se olisi kestämätöntä Rovaniemen kaupungin testauskapasiteetille.

Lisää aiheesta:

Vuosi sitten syyskuussa Napapiirin pajakylässä oli hiljaista. Tulevan talven varaustilanne lupaisi parempaa, jos matkailijat vain pääsevät maahan riittävän sujuvasti. Kuva: Vesa Vaarama / Yle

Varaustilanne on lupaava

Lapin matkailu on parhaillaan elpymässä vaikean korona-ajan jälkeen ja varauksia on kirjattu lähes samaan tahtiin kuin ennen korona-aikaa. Esimerkiksi tilauslentoja on reittilentojen lisäksi satoja Lapin lentokentille.

– Olemme aika hyvin saaneet kiinni koronapandemian aiheuttamaa menetystä ja nyt kysyntä käy kuumana. Varauksia on noin 70 prosenttia verrattuna 2019 ennätysvuoteen, Sanna Kärkkäinen toteaa.

Hänen mukaansa varausten toteutuminen edellyttäisi sujuvaa matkustuskäytäntöä joulukuussa, jolloin ulkomaalaisten matkailijoiden määrät ovat suurimmillaan.

– Tämähän on Suomesta viestinä äärimmäisen huono ja kriittinen Lapille ja Rovaniemelle tähän alkavaan talvikauteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää perjantaina 10.9. kuulemistilaisuuden, johon osallistuvat muun muassa matkailualan järjestöt ja sairaanhoitopiirit.

Lopullisesti maahantulorajoituksista päättää hallituksen esityksestä eduskunta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella perjantaihin 10.9. kello 23 saakka.

Juttuun tarkennttu 9.9. klo 16.25: Rajoitukset liittyvät tartuntatautilakiin ja terveysturvallisuuteen rajoilla.

