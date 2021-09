Ulkonäön kommentointia, vihjailua, koskettelua ja suoria ehdotuksia – nuoret kertoivat Ylelle kesätöissä kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä

Turkulainen Aino Parikka, 22, on työskennellyt marjamyyjänä neljänä kesänä peräkkäin. Kohtaamiset asiattomasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa ovat päivittäisiä.

– Jos kuuden tai kahdeksan tunnin työpäivän tekee asiakaspalvelijana, niin kyllä siihen päivään nyt ainakin yksi jollain tavalla inhottavampi asiakas mahtuu. Moni niistä menee myös vähän ohi, kun sitä tapahtuu niin paljon.

Kysyimme elokuussa yleisöltä, ovatko he kokeneet kesätöissä häirintää tai huonoa käytöstä asiakkaiden taholta. Saimme 143 vastausta.

Valtaosa Ylelle kokemuksiaan jakaneista oli kokenut häirintää. Vastauksissa korostuu naisten kokema, miesasiakkaiden tekemä seksuaalinen häirintä.

Aino Parikka oli yksi kokemuksiaan jakaneista ja hänen vastauksensa kuvastaa hyvin myös monen muun kertomusta.

– Vanhemmilta miehiltä tulee seksuaalissävytteisiä vitsejä ja heittoja. Ulkonäön kommentointi ei ole yhtä yleistä, mutta sitäkin on, Parikka sanoo.

Hän kertoo tapauksesta tältä kesältä, kun hän myi marjoja kojussa, jonka takaa ihmiset kulkivat ohi. Eräs mies jäi paikoilleen ja elehti käsillä, kuinka kauniit muodot Parikalla on.

– Hän vertaili takamustani, että on ihan samasta muotista veistetty kuin mansikat tuossa. Se oli tosi ahdistava tilanne, kun yhtäkkiä joku hiipii takaa ja selittää, miten hän tykkää jostain kehoni muodoista. Hän lähti pois, mutta kyllä vähän meinasi itku tulla. Tuli tosi ahdistunut olo siitä, että ihmiset tuijottavat, tarkkailevat ja mittailevat kehoani.

Sanoista tekoihin

Aino Parikka ei ole ainoa, joka kertoi Ylen kyselyssä saaneensa kommenttia kehostaan kesätyössä. Kaikki ahdistelu ei ole jäänyt vain puheiden tasolle.

Asiakas on kysynyt miespuoliselta työkaverilta hintaani, mun seistessä aivan vieressä. Olin itse vielä alaikäinen, ja kysymyksen heittänyt asiakas lähemmäs 60-vuotias. Hän oli parin saman ikäisen ystävän kanssa, jotka nauroivat letkautukselle. / marjamyyjä, nainen 20v.

Moni keski-ikäinen ja siitä vanhempi mies kommentoi kehoani ahdistellen ja vinkkaili, että haluaisi töiden jälkeen nähdä ja puuhailla. / marjamyyjä, nainen 16v.

Olin tekemässä lähtöä myyntipaikalta, kun aivan tuntematon mies kommentoi reisieni kokoa ja ilmoitti, että kyllä ne siitä kasvavat, kun synnytän lapsia. / marjamyyjä, nainen 18v.

Olin jäätelökioskilla töissä, ja siellä useasti vanhemmat miehet käyttäytyivät häiritsevästi. Yksi tapahtuma on jäänyt ahdistavana mieleen, kun eräs mies kysyi moneltako pääsen töistä, että hänellä olisi hotellihuone. Hän kysyi tulisinko sinne myös. / jäätelömyyjä, nainen 18v.

Luvatonta koskettelua ja ällöttävää kielenkäyttöä ja seksuaalissävytteisiä vihjauksia. Tytöttelyä siihen sävyyn etten osaa mitään sukupuoleni vuoksi. Vähättelyä nuoruudestani johtuen / päivittäistavarakaupan työntekijä, nainen 15v.

Asiakas on koskettanut minua takapuolestani hyllyttäessäni tuotteita. Myöskin sanallinen häirintää on yleistä. Minua on myös pyydetty ulos kassalla työskennellessäni ja ystävällisesti kieltäydyttyäni asiakkaat ovat suuttuneet pahasti ja saattaneet nimitellä. / myyjä, nainen 21v.

Etenkin vanhemmat +40v. miehet huutelevat, kommentoivat kuinka ”on niin kuuma päivä että kannattaisi ehkä vähentää vaatetusta”. Omia ”lemppareitani” ovat ”eikö sulle voisi maksaa luonnossa” ja ”en pysty olemaan pois sun luota, oot ihan kun joku magneetti”. / marjamyyjä, nainen 19v.

Kaikki edellä olevat kommentit saatiin Ylen kyselyyn muutaman vuorokauden aikana.

Nuoret kokevat häirintää muita useammin

Seksuaalinen häirintä on asiakaspalvelutyössä yleistä.

Kymmenen akavalaisen liiton vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 27 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä ja 41 prosenttia opiskelijoista oli kohdannut asiakkaiden taholta tulevaa seksuaalista häirintää.

Palvelualojen ammattiliitto kysyi asiaa jäseniltään vuosi sitten (siirryt toiseen palveluun), ja tulokset olivat vielä karumpia. Asiakaspalvelutyötä tekevistä seksuaalista häirintää oli viimeisen vuoden aikana kokenut asiakkaiden taholta 37 prosenttia vastaajista.

Nuoret vastaajat kertoivat kokeneensa seksuaalista häirintää kaikkein useimmin. Alle 25-vuotiaista vastaajista 59 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.

Palvelualojen ammattiliiton järjestöasiantuntija Marjut Pihonen työskentelee nuorten ja opiskelijoiden parissa ja tietää, että Ylenkin kyselyyn tulleet kokemukset ovat tavallisia.

Seksuaalinen häirintä voi olla nuoria kohtaan yleisempää kuin muiden, mutta osansa on myös sillä, mikä koetaan häirinnäksi.

– Vanhemmat työntekijät ovat voineet kasvattaa paksun nahan. Toisaalta osa asiakkaista kokee, että nuorten kustannuksella voi vähän pitää hauskaa. Palvelualoilla on sellainen työkulttuuri, että myös inhottavaa asiakasta pitää palvella, vaikka niin ei pitäisi olla.

Siivousalalla ja pintakäsittelytehtävissä työskennellyt porilainen Vilma Yliluoma, 20, on kokenut seksuaalista häirintää sekä asiakkaiden taholta että työyhteisön sisällä. – Miesten pukuhuoneita vihaan siivota eniten, sillä niissä saan miehiltä jatkuvaa mulkoilua ja takapuolen tuijottamista, ulkonäön kehumista ja jopa seksiehdotuksia. Taukotiloissa miehet jäävät rykelmiin ja tuijottelevat perääni, kun koitan täyttää astianpesukonetta. Sitten heitellään typeriä kommentteja sugardaddy-tyylisesti. Koitan sulkea korvani ja silmäni joka kerta. Heitän usein huumorilla jotain takaisin, mutta kommentit vaivaavat vielä työpäivän päättyessä, kertoo Yliluoma. Häntä haastattelee Tapio Termonen.

Väkivallalla uhkaamista ja huorittelua

Kesätyössä kohdataan myös muunlaista asiatonta käytöstä kuin seksuaalista häirintää. Aino Parikka kertoo, että korona tuntuu kiristäneen ihmisten pinnaa.

– Viime ja tänä kesänä ihmiset ovat ehkä purkaneet omaa turhautumista ja pahaa oloaan, olleet töykeitä ja aggressiivisia. Esimerkiksi maistatusten puuttumiseen on reagoitu todella vihaisesti.

Minusta on otettu salaa kuvia töiden aikana ja uhattu väkivallalla kun en enää tarjoile. / tarjoilija, nainen 24v.

Jäätelökioskilla oli kuningatarjäätelö loppunut ja vanhempi mies haukkui minut huoraksi tämän takia. Sieltä tuli pidempi lista haukkumasanoja, mutta ”huora” jäi parhaiten mieleen. / jäätelömyyjä, nainen 16v.

Olin töissä mansikkamyyjänä ja kerran eräs mies tuli heittämään tyhjän mansikkalaatikon päälleni ja alkoi minulle kovaan ääneen valittamaan kuinka oli paskimmat mansikat koskaan. Toisella keralla eräs nainen käyttäytyi todella ilkeästi minua kohtaan, koska 5kg mansikkalaatikot olivat loppuneet. Hän syytti minua siitä, että hän ajelee ympäri Espoota mansikoiden perässä ja minä pilasin hänen asiakaskokemuksen. Kaiken lisäksi hän olisi halunnut, että minä kokeilen omilla sormillani kuinka helposti perunoista lähtee kuoret ja kun hygienia syistä tästä kieltäydyin, niin hän kiukkuisesti vastasi ettei sitten osta niitä. / marjamyyjä, nainen 17v.

Moni ei reagoi, koska "asiakas on aina oikeassa"

Marjamyyjänä jo useamman kesän työskennellyt Aino Parikka kertoo, että asiakkaiden käytökseen on hieman turtunut. Osa heitoista menee ohi, mutta osa jää vaivaamaan pidemmäksikin aikaa.

– Ennen jäi enemmän, nykyään ei enää ihan niin paljon. Sellaiset, mitkä menevät henkilökohtaisuuksiin, saattavat jäädä vaivaamaan viikoiksi.

Aina käytös kuitenkin harmittaa, vaikka tilanteissa on vaikeaa reagoida. Nykyisin Parikka saattaa joskus sanoa huonosti käyttäytyvälle asiakkaalle, että nyt oli vähän ikävä kommentti.

– Ei silloin nuorempana osannut reagoida. Varsinkin ekana kesänä piti koko ajan hymyillä. Päähän oli tosi vahvasti iskostettuna tämä klassinen fraasi “asiakas on aina oikeassa”, mikä ei kyllä ole totta. Ja mitä nuorempi on, sitä vaikeampaa on reagoida, sillä asiakkaat ovat vanhempia ja Suomessa on niin vahva kulttuuri siitä, että vanhempaa ihmistä pitää aina kunnioittaa.

Valtaosa kyselyyn vastanneista oli asiasta hyvin samoilla linjoilla. Reagoiminen on vaikeaa, ja ehkä monen mielestä turhaakin, sillä epämiellyttävien asiakkaiden nyt vain koetaan kuuluvan asiakaspalvelutyöhön. Moni kirjoitti, ettei ollut kertonut asiasta esimiehelleen.

Myös PAMin kyselystä kävi ilmi, että valtaosa ei kertonut seksuaalisesta häirinnästä esimiehelleen. Syynä on useimmiten se, ettei siitä uskota olevan hyötyä.

Vuoden 2018 selvityksestä puolestaan ilmeni, että monet eivät tiedä kenen puoleen kääntyä, jos kokee seksuaalista häirintää.

Epämiellyttävissä tilanteissa koitin käyttäytyä kohteliaasti ja asiallisesti, koska koen, että sitä edellytetään asiakaspalvelijalta. Rauhallisuutta ei kuitenkaan ollut aina helppo säilyttää. Toisaalta häirinnästä usein myös hämmentyi ja asiaan oli vaikea reagoida itse tilanteessa mitenkään. / puutarhamyyjä, nainen 19v.

Yleisenä ohjeena työntekijöille on aina ollut ”toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos”. Eli pakko vaan sietää ja pysyä itse ystävällisenä, ettei provosoi asiakasta lisää. Eli asialle ei oikeastaan tehdä tai ei voida tehdä mitään. Se turhauttaa, kun on päivästä toiseen siedettävä tuollaista kohtelua ja töissä on turvaton olo. Mulle ei makseta tarpeeksi ihmisten kaatopaikkana olemisesta. / ravintolatyöntekijä, nainen 20v.

Kesätyöpaikkani oli miesvaltainen, ja vaikka olisin kokenutkin oloni turvalliseksi kertoa esimerkiksi muille naishenkilöille, ilmapiiri oli sellainen että tuollaisia asioita ei tulisi ottaa liian tosissaan. / kassatyöntekijä, nainen 19v.

Kun takapuoltani kouraistiin, olin todella hämmentynyt ja ahdistunut ja pakenin tilanteesta toiseen hyllyväliin asiakasta karkuun. En alkuun meinannut kehdata sanoa siitä pomolle, etten vaikuttaisi liian herkältä. Meidät tytöt on opetettu kilteiksi, eikä asiasta saa tehdä liian isoa numeroa tai voi leimautua turhasta suuttujaksi. Varsinkaan kenenkään mieltä ei saa pahoittaa, vaikka hän olisi pahoittanut ensin sinun mielesi. Onneksi uskaltauduin pienellä viiveellä kertomaan pomolle, joka otti asian heti tosissaan ja sanoi pitävänsä heti puhuttelun asiakkaalle, jos vielä näemme hänet kaupassa. Muissa tilanteissa en ole sanonut asioista eteenpäin, koska ne ovat olleet niin "pieniä", mikä on kyllä väärin ajateltu. Kaipaisin kaupparyhmiltä selkeää linjausta ja ohjeita siihen, miten asiakaspalvelija saa reagoida itseään kohdistuviin turhiin haukkuihin, häirintään tai seksuaaliseen ahdisteluun. / kaupan tehtävät, nainen, 23v.

Kerroin, jos asia jäi vaivaamaan itseäni eli esim. en ollut varma olinko toiminut tilanteessa oikein. Työnantajani suhtautui asiaan mielestäni välinpitämättömästi naurahtamalla ja toteamalla, että ihmisiä on erilaisia eikä kaikki osaa aina käyttäytyä. Asiakkaille pyrin olemaan aina asiallinen, jos jonkun asiakkaan käytös harmitti itseäni kovasti saatoin esim. tauoilla itkeä tai työvuoron jälkeen. / myyjä, nainen 20v.

Asiasta sanominen on ok

PAMin järjestöasiantuntija Marjut Pihonen muistuttaa, että epäasiallista käytöstä ei tarvitse työpaikalla sietää, ei työpaikan sisäistä eikä asiakkaiden taholta tulevaa.

– Ei missään nimessä pitäisi sietää. On surullista, kuinka asiakaspalveluammateissa on sellainen asenne, että se kuuluu työhön.

Pihonen kehottaa kertomaan asioista esihenkilölle, mutta jos häneltä ei saa apua, voi ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun tai -päällikköön. Pihonen kuitenkin myöntää, että usein työpaikan asennemuutokseen vaaditaan useita ilmoituksia.

– Ja monesti saattaa käydä niin, että ilmoittamisen sijaan vaihdetaan työpaikkaa tai alaa kokonaan. Kesätyöntekijöillä on usein 1,5 kuukauden koeaika, niin uskaltaako siinä sitten vaatia oikeuksiaan. Voi olla iso kynnys tehdä asialle jotain.

Jos asiat eivät työpaikan sisällä ratkea, voi tilanteesta tehdä ilmoituksen aluehallintovirastoon tai ammattiliittoon. Moni ei kuitenkaan välttämättä edes tiedä tällaisesta vaihtoehdosta.

Pihonen pitää tärkeänä, että kesätyöntekijöitä ohjeistettaisiin selvästi siitä, miten pitää toimia, jos kohtaa häirintää tai asiatonta käytöstä. Kerrottaisiin, kenelle ilmoittaa, mutta myös annettaisiin neuvoja siihen, mitä siinä hetkessä voi tehdä.

– Että jos asiakas sanoo tai tekee näin, mitä pitää tehdä. Näitä asioita voi myös harjoitella etukäteen, ja miettiä, mitä sanoa missäkin tilanteessa.

Asiakaspalvelutehtävissä työskenteleväkin saa sanoa huonosti käyttäytyvälle asiakkaalle, että noin ei voi sanoa tai toimia. Asiatonta asiakasta ei taritse palvella.

– Voi olla, että asiakas ei itse edes tajua, että sanoo jotain asiatonta. Ja juuri siksi siihen pitäisi puuttua, jotta hän ei enää toiste tee niin, sanoo Marjut Pihonen.

Aino Parikka suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti. Ehkä maailma muuttuu siihen suuntaan, että seksuaalinen häirintä ja muut asiattomuudet vähitellen kitkeytyvät pois.

– Uskon, että sukupolvi toisensa jälkeen opitaan paremmin, mitä asioita ei ole ok sanoa toiselle. Esimerkiksi vanhemmille ihmisille tuntuu olevan ok kommentoida toisten ulkonäköä, mutta minun ikäiseni jo ymmärtävät, että se ei ole niin.

