Saksalainen ihmisoikeusjärjestö teki tutkintapyynnön uiguurien kohtelusta Kiinassa – syyttää Lidlin ja muiden yritysten hyötyneen pakkotyöstä

Syyttäjää pyydetään tutkimaan kahta päivittäistavarakauppaketjua sekä kahta tekstiilialan suuryritystä. Ranskassa aloitettiin vastaava tutkinta heinäkuussa. Kiinan on epäilty teettävän Xinjiangin "uudelleenkoulutuskeskuksissa" uiguureilla pakkotyötä.

Saksalainen ihmisoikeusjärjestö on tehnyt tutkintapyynnön useiden saksalaisyritysten toimista uiguurien pakkotyöepäilyihin liittyen. Pyynnön teki maanantaina liittovaltion syyttäjänvirastolle European Centre for Constitutional and Human Rights -niminen järjestö.

Sen mukaan muun muassa päivittäistavarakauppaketju Lidl ja vaatevalmistaja Hugo Boss ovat hyötyneet uiguureilla Kiinassa teetetystä pakkotyöstä. Tutkintapyynnön kohteena ovat myös toinen päivittäistavarajätti Aldi sekä vaatekauppaketju C&A.

Länsimaissa on pitkään epäilty Kiinan teettävän uiguureilla pakkotyötä maan läntisessä Xinjiangin maakunnassa. Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa jopa uiguurien kansanmurhasta.

– Ei ole hyväksyttävää, että eurooppalaiset yritykset saattavat hyötyä uiguurien hyväksikäytöstä samalla, kun Euroopan valtiot kritisoivat Kiinaa ihmisoikeusrikkomuksista sanoo ohjelmapäällikkö Miriam Saage-Maass ECCHR:stä.

Järjestön mukaan rikostutkinnalla voitaisiin saada saksalaisyritysten johto vastuuseen ja havahduttaa kuluttajat väärinkäytöksiin hankkimiensa tavaroiden tuotannossa.

Kerroimme kesäkuussa Lidlin käyttämien alihankkijoiden yhteyksistä mahdolliseen uiguurien pakkotyöhön, lue juttu täältä: Yle jäljitti tuttujen ketjujen yhteyksiä uiguurien sortoon Kiinassa – Reiman takki on kuvattu pakkotyöhön liitetyssä yrityksessä, Lidlin toppahousuja on tehty Xinjiangissa

Kaikki yritykset kiistävät syytökset

Lidlistä todettiin, että syytökset "perustuvat vanhaan listaan tavarantoimittajista ja koskevat menneitä ajanjaksoja ja tilauksia". Lidlin mukaan yhtiö noudattaa nollatoleranssia pakkotyön ja lapsityön suhteen ja edellyttää alihankkijoidensa noudattavan tiettyjä standardeja.

Myös Hugo Boss kiisti syytökset. Yhtiö kertoi olettavansa, että "tavaroidemme valmistuksessa on noudatettu arvojamme ja standardejamme". Saksalaisen Spiegel-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) C&A toteaa, ettei se tilaa tavaraa Xinjiangista. Aldi puolestaan kertoo lopettaneensa yhteistyön alueen yritysten kanssa.

Myös Ranskassa tutkitaan vastaavia syytöksiä. Siellä tutkinnan kohteena ovat muun muassa japanilainen vaatemerkki Uniqlon Ranskan-yhtiö ja muotiketju Zaran omistava Inditex.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Kiinassa noin miljoona uiguurimuslimia työskentelee Xinjiangin leireillä. Kiina kiisti aluksi koko leirien olemassaolon, mutta kuvaili järjestelyjä myöhemmin "uudelleenkoulutuskeskuksiksi".

Lue lisää:

Kiina rakentaa Xinjiangista maailman valvotuinta teemapuistoa – Vainotusta uiguurialueesta on muokattu matkakohde kiinalaiseen makuun

Amnestyn laaja raportti kuvaa muslimivähemmistöjen sortoa Kiinan Xinjiangissa – Leireillä kidutus on arkista ja rangaistukset mielivaltaisia

Reima lopettaa yhteistyön Xinjiangiin kytkeytyvän kiinalaisyrityksen kanssa – Ylen selvityksessä Reiman alihankkija yhdistettiin mahdolliseen pakkotyöhön