Odotettu kaksoisraide Limingan ja Oulun välille etenee – Väylävirasto aloittaa ratasuunnitelman laatimisen

Kaksoisraiteen puolesta on puhuttu pitkään. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja alueen kansanedustajat ovat korostaneet kaksoisraiteen tärkeyttä pääradan tavara- ja henkilöliikenteelle sekä vientiteollisuudelle

Limingan ja Oulun välille toivottu kaksoisraidehanke etenee.

Väylävirasto alkaa laatia osuudelle ratasuunnitelmaa, joka pitää sisällään myös tarvittavien siltojen sekä tie- ja katuyhteyksien suunnittelun. Suunnittelualue alkaa Limingan liikennepaikan eteläpuolelta ja päättyy Oulun liikennepaikalle.

Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen kertoo, että suunnittelupäätös on tehty ja työ alkaa lähtötietojen hankinnalla ja maastotutkimuksilla. Suunnitteluun on käytettävissä viiden miljoonan euron erillisrahoitus, josta EU:n tukirahoitusta on puolet.

– Vuodenvaihteessa alkaa varsinainen kaksoisraiteen suunnittelu, kun lähtötiedot on saatu kerätyksi.

Esimerkiksi maakuntaliitto ja alueen kansanedustajat ovat korostaneet kaksoisraiteen tärkeyttä pääradan tavara- ja henkilöliikenteelle sekä vientiteollisuudelle. Liminka-Oulu kaksoisraiteen kustannusarvio on aiemmin ollut noin 60 miljoonaa euroa.

– Kriittisin on juuri Liminka-Oulu välin rataosuus. Yritetään tällä ratkaisulla poistaa pahimpia pullonkauloja, mutta pitkällä tähtäimellä tietysti Ylivieska-Oulu vaatii kokonaisuudessaan toimenpiteitä, Virtanen toteaa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa.

Suunnittelun edetessä varataan myöhemmin tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta.

